医疗保健领域有哪些质量措施？

在医疗保健领域建立质量措施是指利用数据，根据各种质量标准评估医院和医疗系统绩效的做法。 质量标准作为一种基准，旨在帮助医疗保健组织根据客观的、基于事实的信息衡量为支持改进和协作工作而对资源的利用率。 质量措施分为许多类型，从住院设施到成像设备，再到门诊乃至整个医院系统，均有相应的评估手段。

质量措施可以由特定的医疗机构确立，或者可以依靠政府机构、私人非营利组织以及一些盈利性公司制定的衡量规范或资格鉴定。 医疗机构组织确定了病患护理和其他流程的质量目标后，就可以制定策略以满足或超越这些目标。 质量措施可以包括组织能否提供有效、安全、及时、公平的以患者为中心的照护服务。

虽然医疗保健组织可以制定其机构专有的质量措施，但结果衡量通常由大型第三方组织确定，如医疗保险和医疗救助服务中心 (CMS)、美国国家医疗质量协会 (NAHQ) 或美国国家质量论坛 (NQF)。

医疗机构可以决定超越强制性质量措施，这不仅对患者的照护质量和医疗保健服务有益，更能帮助机构推广营销和建立合作关系。

