医疗保健领域有哪些质量措施？

在医疗保健领域建立质量措施是指利用数据，根据各种质量标准评估医院和医疗系统绩效的做法。 质量标准作为一种基准，旨在帮助医疗保健组织根据客观的、基于事实的信息衡量为支持改进和协作工作而对资源的利用率。 质量措施分为许多类型，从住院设施到成像设备，再到门诊乃至整个医院系统，均有相应的评估手段。
质量措施可以由特定的医疗机构确立，或者可以依靠政府机构、私人非营利组织以及一些盈利性公司制定的衡量规范或资格鉴定。 医疗机构组织确定了病患护理和其他流程的质量目标后，就可以制定策略以满足或超越这些目标。 质量措施可以包括组织能否提供有效、安全、及时、公平的以患者为中心的照护服务。
虽然医疗保健组织可以制定其机构专有的质量措施，但结果衡量通常由大型第三方组织确定，如医疗保险和医疗救助服务中心 (CMS)、美国国家医疗质量协会 (NAHQ) 或美国国家质量论坛 (NQF)。
医疗机构可以决定超越强制性质量措施，这不仅对患者的照护质量和医疗保健服务有益，更能帮助机构推广营销和建立合作关系。
由于医疗保健成本在过去 50 年出现大幅增长，甚至超过了一般生活成本的增长幅度，像个人等纳税人、政府和健康保险计划希望落实经得住检验的质量措施，证明这些增长是合情合理的。
通过衡量医疗保健质量，可以：
衡量质量意味着收集和分析数据。 但可用健康信息的指数级增长使得数据收集充满挑战，更不要说分析。 此外，电子病历 (EHR) 的部署和采用加速了医疗保健的数字化发展，如今随着移动设备、社交、云计算和分析等技术的发展，数字化得到进一步利用和增强。
因为可用数据源、指标及其复杂性的迅速增长，医疗组织正在寻求软件来帮助他们筛选这类信息。 这些组织正在寻找更好的方法来分析他们的真正成本、服务质量、风险模型和人口细分，以及改善与用户的关系。 专门为医疗保健领域设计的软件工具可以从数据海洋收集相关信息并加以分析，帮助执业医生、研究人员和护理人员发现和分析绩效衡量信息，并据此采取创新举措。
一些软件程序包集成人工智能 (AI) 的能力，从根本上改变了人类与计算机的交互方式。 借助人工智能的“学习”能力，软件可以加速临床研究、基因组研究、个体化用药工作，并帮助向更以人为本的护理模式转变。 这些认知能力通过在临床医生或护理人员的工作流程中提供专家辅助，可显著扩展见解和知识，从而帮助组织大幅改变医疗服务的交付方式和领域。
医疗保健研究与质量局 (AHRQ) 使用 Donabedian 分类模型总结出三种类型的质量措施1。 措施按照结构、流程或结果衡量分类。
结构措施：结构措施是医疗保健供应商提供高质量护理服务的总体能力：机构的容量、系统和流程。 这些措施可能包括该组织是否使用更现代的电子病历和用药医嘱录入系统。 措施可能还包括在职员工中执照医生的数量或提供商与患者的的比率。
流程措施：流程措施是机构为保持或改善健康采取的措施。 这些措施可以反映预防措施和已经遇到健康问题的措施。 这些措施应评估机构达到一般可接受的实践标准的情况。 公开报告中的大多数医疗保健质量措施都是流程措施。
结果措施：结果措施反映机构的患者干预以及他们如何改善患者健康。 结果措施的示例包括对手术死亡率、患者再入院、手术并发症和医院感染的评价。
虽然专注于质量措施和质量保证有可能帮助改善医疗保健，但有些医疗保健专业人员2 曾告诫称，只有有限的证据表明许多质量措施或绩效措施最终改善了医疗结果，包括保险公司或政府提供的奖励措施。 尽管存在这样的局限性，质量措施和比较质量评级仍将继续受到欢迎，因为措施基于中间端点，如风险因素控制或容易受到竞争、过度化验和过度治疗影响的护理流程。 相反，质量措施应基于以患者为中心的结果，并采用个体化的方法来应对临床的复杂性。
1 医疗保健质量措施的类型。 美国卫生与公共服务部。 医疗保健研究与质量局。 2015 年 2 月。 （连接转至 ibm.com 之外）
2 护理的重要性：质量措施和医疗保健。 PLoS Med。 2015 年 11 月；12(11)：e1001902。 2015 年 11 月 17 日 （链接转至 ibm.com 之外）