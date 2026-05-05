最小权限原则 (PoLP) 是一个 信息安全 概念，指用户、应用程序和进程仅获得执行任务所需的最小访问权限，且仅在必要的最短时间内，仅此而已。
组织内的每个用户、应用程序和进程都需要一定级别的访问权限来完成其工作。开发者需要将代码推送至代码仓库。开票员需要调取付款记录。备份服务需要从 数据库读取 数据 。
根据最小权限原则，上述每个实体都只能精确获得这些任务所需的访问权限，绝不多给。
此概念有时被称为最小权限访问或最小访问。它既适用于人类用户账户，也适用于 非人类身份 (NHI) ，包括应用程序、设备、服务账户、 API 密钥和 AI 智能体。
PoLP 是 身份和访问管理 (IAM) 的核心组成部分，而 IAM 是管控谁获得访问权限、能做什么以及持续多长时间的更广泛的安全框架。换句话说，IAM 是将 PoLP 付诸实施的系统。
PoLP 也是 零信任 安全的基础机制之一。在零信任模式下，默认不信任任何用户、设备或应用程序——即便在企业网络内部也是如此。相反，每个访问请求都会经过逐案分析，获得 PoLP 访问权限，绝不多给。通过这种方式，PoLP 可以帮助组织强制执行合规要求、遏制安全事件并强化整体 安全态势。
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PoLP 最直接的用例是凭据泄露场景。攻击者通常通过 网络钓鱼 电子邮件、 暗网 市场或信息窃取 恶意软件，获取有效的用户名和密码。然后，攻击者进行登录。从网络视角来看，这看起来就像合法用户的正常会话。
如果被泄露的账户拥有过多权限——能够访问实际用户在日常工作中从未接触过的系统、数据库和文件共享——攻击者现在也拥有了所有这些权限。他们可以在网络中横向移动，瞄准更高价值的目标和敏感信息，如财务记录、客户数据库和专有源代码。
正是这种 横向移动 ，能将一个泄露的密码演变成大规模 数据泄露。
根据 《IBM 数据泄露成本报告》，始于凭证泄露 的数据泄露事件平均造成 467 万美元损失，并需约 246 天才能发现和遏制。 《IBM X-Force 威胁情报指数》 发现，被劫持的账户涉及所分析 网络攻击 的 32%。
通过限制任何账户的访问权限，最小权限原则有助于显著缩小攻击的波及范围。它既减少了攻击者凭借初始账户所能触及的范围，也有助于防止对无关系统的未授权访问，并限制单次泄露可能造成的潜在损害。
例如，设想一名 黑客 攻破了一位市场分析师的账户。若已实施最小权限，他们或许只能访问客户关系管理 (CRM) 工具中的几个仪表板，再无其他。若未实施 PoLP，同一账户可能 仍能访问生产数据库、内部 API 以及数月前已结束项目留下的文件服务器。攻击相同，波及范围却大得多。
非人类身份 (NHI)——服务账户、工作负载身份、机器人、AI 智能体——如今在大多数企业环境中占大多数。据一项估算，机器身份的数量与人类身份之比达到 45:1。
综合来看，NHI 构成了巨大的攻击面。若权限未被仔细限定，每一个非人类身份都是一个潜在漏洞。 云环境、远程访问架构以及软件服务的激增，意味着请求访问 关键系统 的身份数量远超以往。
根据 OWASP 的报告， 权限过高是与非人类身份相关的十大风险之一。由于 NHI 是 DevOps 生命周期和系统备份等核心工作流不可或缺的组成部分，因此 NHI 通常拥有访问敏感信息的特权。为了使这些流程“正常运行”，组织往往会赋予 NHI 高于实际需求的权限。
凭证 暴露是另一重考量因素。应用程序和设备不使用密码，但它们确实使用 API 密钥、 OAuth 令牌、证书及其他机密来进行身份认证。这些机密与人类用户的密码一样，可能被窃取和滥用，导致未授权访问和跨系统横向移动。
与人类用户不同，NHI 无法使用 双因素认证——因此，一个凭证被盗往往就足以劫持一个账户。PoLP 无法防止凭证被盗，但能限制被盗凭证所能触及的范围。
NHI 常常在其关联应用或设备退役后仍保持活跃——不受监控，完整权限原封未动。事实上，据 OWASP 称， 不当注销是与 NHI 相关的头号风险。
PoLP 通过确保每个 NHI 仅以所需权限运行，有助于应对这些风险。这些限制有助于在凭证被盗时限制损害，并在 NHI 退役时减少暴露面。
多项监管标准和合规框架将最小权限视为限制敏感数据访问的基本要求。
PoLP 始于默认拒绝的立场。每个用户、应用程序和进程从零访问开始。仅在需要时才添加权限。权限的范围限定于特定任务或已定义角色，而非资历、便利性或其他不太相关的标准。每位用户仅获得其工作所需的最小访问权限集，这些权限记录在身份与安全团队制定的正式访问策略中。
在实践中，这意味着 PoLP 可以细化到非常具体。
考虑一个基于角色的访问控制 (RBAC) 系统。在标准 RBAC 下，一名客户支持专员可能被授予对公司计费系统的广泛常设访问权限。而在根据最小权限原则运作的 RBAC 系统中，同一名专员默认可能仅获得只读权限。如果某个特定工单需要更新客户信息之类的操作，该专员可以为此次交互请求临时访问权限。
最小权限原则贯穿访问生命周期的四个阶段。
当某人加入组织、转入新角色或为某项新资源设置账户时，他们会获得基本级别的访问权限。根据所使用的访问模型，访问权限可以是基于角色的、基于属性的，或者完全无常设权限、按需授予。
无论采用何种模型，PoLP 添加的要求是，访问权限必须始终限定为当前角色或任务所需的最小范围。例如，银行新入职的财务分析师在技术上或许可以访问广泛的报告工具和 数据集。但在 PoLP 下，该分析师仅获得其当前工作所需的特定仪表板和数据集，而非这些工具可能提供的全部内容。如果其职责发生变化或扩展，访问权限再相应调整。
当用户主动行使权限时，访问控制机制在日常工作过程中强制执行在授予阶段设定的边界。
例如，前述财务分析师可以对其获准访问的数据集运行查询，但如果尝试打开其范围之外的文件，访问将被拒绝。授予时设定的边界始终有效。
如果同一名分析师临时被调到另一个项目，需要访问不同的数据集，他们可以提交访问请求。IAM 系统会对请求进行评估——检查身份、角色、上下文和意图——并在该项目期间授予额外权限。项目结束后，提升的权限即被撤销。
身份与安全团队定期进行审计，检查权限和访问策略是否仍然与用户的职责、网络配置、业务运营及其他相关标准相匹配。这些审查有助于发现一系列常见的访问问题，例如某位员工换了团队但保留了所有旧权限，或者某个承包商账户从未被注销。
当不再需要访问权限时——因为某人离职、更换团队或完成任务——权限即被撤销。留在旧账户或遗忘账户上的残余访问权限是一个常见 漏洞。通常，没有人关注这些账户上发生的情况，使其成为攻击者容易下手的目标。对账户进行妥当注销有助于组织减少攻击面，防止被攻破的休眠账户导致未授权访问。
最小权限原则与零信任 安全有所重叠，但并非同一回事。 零信任是一种 网络安全 架构，其核心理念是永远不信任，始终验证每一个访问请求，无论其来自何处。最小权限原则则是一种模型，用于规定应授予合法请求多少访问权限。
零信任摒弃了旧的边界模型，该模型假定网络防火墙 内部的一切都是安全的。零信任认识到，攻击者可以突破外围边界，内部人员也可能导致安全事件。
在零信任下，默认不信任任何用户、设备或应用程序，即便在企业网络内也是如此。每个访问请求都基于身份、设备、位置和行为模式进行评估。即使通过 认证， 用户也只能获得其当时正在执行的操作所需的最小访问权限。
换句话说，零信任控制的是授予访问权限的条件，而 PoLP 控制的是其范围。两者结合，便形成了访问管理的纵深防御方法。
即时 (JIT) 访问是落实 PoLP 的一种方式。它通常被视为最小权限原则最严格、最细粒度的体现，因为它完全消除了常设权限。这意味着它不会授予一个基线级别的访问权限，再在此基础上进行管理。相反，JIT 会按需为特定任务授予访问权限，并在任务完成后自动撤销。
例如，一名需要为生产数据库运行迁移脚本的数据库工程师，对该系统完全没有常设访问权限。相反，他会请求一个四小时窗口的访问权限，获得它，使用它，然后失去它。没有基线，也没有残留权限。
对于希望尽可能严格执行 PoLP 的组织而言，JIT 通常是最有效的方法。如果没有人拥有常设访问权限，就不存在可供黑客利用的休眠账户或残留权限。然而，它也可能带来挑战。一切按需授予可能会造成操作摩擦，尤其对于日常任务而言，而且将 JIT 集成到遗留系统和云环境中在技术上可能很复杂。
组织通过访问控制模型来执行 PoLP，这些模型是定义权限如何分配、管理和审查的框架。
在 PoLP 的实施中，常见两种安全模型：基于角色的访问控制和基于属性的访问控制。
基于角色的访问控制 (RBAC) 将权限分组为预定义的用户角色——“财务分析师”、“网络工程师”、“帮助台技术员”——并将人员分配到这些角色，而非为每个用户单独配置权限。这种结构反映了大多数组织已有的运作方式，包括部门、头衔和汇报关系。
虽然 RBAC 比许多其他访问模型更安全，但它很少能单独实现最小权限。相反，它常常需要与访问审查和 JIT 授予等其他控制措施结合使用。
例如，标准 RBAC 可能会为每个角色创建一组常设权限，而最小权限 RBAC 则可能用 JIT 取代常设权限。
RBAC 根据用户是谁来分配权限，而 ABAC 则根据更广泛的属性集来做决策。属性可以包括用户的特征（部门、职级、位置）、资源的特征（敏感度分类、数据类型）、环境特征（时间、网络、设备类型）以及所请求的操作（读取、写入、删除）。
例如，一家金融服务公司的 ABAC 策略可能会允许分析师仅在营业时间内、使用受管理的公司笔记本电脑并连接公司网络时，才能访问敏感交易数据。同一名分析师若在午夜用个人手机通过机场 WiFi 尝试调取相同数据，则会被阻止。
许多 PoLP 实现使用 ABAC，因为它能通过用户、资源、上下文和操作的复杂组合，将访问决策的范围限定得非常窄。并且，PoLP 所依赖的许多工具——例如即时访问——都使用某种形式的 ABAC 来做访问决策。
访问控制模型定义权限应如何构建，而 IAM 工具则帮助执行这些权限。这些工具可跨本地 端点、数据中心和云环境，大规模地管理、监控和控制用户访问。
特权访问管理 (PAM) 工具聚焦于风险最高的账户：超级用户账户、服务账户以及其他具有管理员权限的特权用户。被攻破的特权账户可能暴露整个系统的配置、用户数据库和加密密钥，而不仅仅是一个人的数据。
PAM 工具通过将特权凭证存储在加密的保管库中、记录会话并强制执行审批工作流，来解决这一风险，从而确保提升的权限始终受控、受监控且有时间限制。
例如，需要 root 权限来运行维护操作的数据库管理员不能随时随地登录。他们必须请求访问，获得批准，并在规定的时间窗口内完成工作。
身份治理与管理 (IGA) 平台将访问管理与员工生命周期绑定。它们连接到人力资源系统，当有人加入组织、调换团队或离职时，其访问权限会自动调整。这种 自动化 有助于简化授权和注销流程，同时防止权限蔓延。
自动化 IGA 工作流在大型组织中很重要，因为手动管理授权和注销是导致过度授权和未注销账户的根源。
虽然 PoLP 可能很容易追求，但维护起来可能更难。
权限蔓延是指当用户变更角色、承担副项目或累积了无人记得撤销的临时权限时，访问权限逐渐堆积的现象。
例如，一名市场分析师调到了产品团队，但仍保留对营销共享驱动器和团队分析仪表板的访问权限。或者，一名开发者为调试客户问题而获得了生产数据库的临时访问权限，而该临时访问因未及时撤销而变成了永久权限。
久而久之，这些累积的过多权限会造成臃肿的账户，其访问权限远超任何单一角色所需。用户本人可能都没意识到自己能触及什么。
最小权限执行过度会使工作陷入停滞。如果一名员工为了一个下午的工作，必须提交工单并等待两天才能访问所需系统，他们可能会设法寻找变通方法：借用同事的凭证、使用共享服务账户，或转向不需要 IT 审批的未经批准的工具。这些变通方法随后可能会造成比略微宽松的访问策略更严重的安全风险。
根据 《数据泄露成本报告》，影子 AI——即未经批准的 人工智能 工具——是 20% 泄露事件中的一个因素。
影子 AI 在一定程度上是一个最小权限问题。当获准使用的工具被锁定得太严或访问太慢时，人们可能会忍不住绕开它们。
组织可以通过让访问权限易于申请并快速获批来帮助平衡这些需求。自助门户、自动化审批工作流和即时访问，有助于在任务所需的精确时间内，准确地授予恰当的权限。
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