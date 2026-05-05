组织内的每个用户、应用程序和进程都需要一定级别的访问权限来完成其工作。开发者需要将代码推送至代码仓库。开票员需要调取付款记录。备份服务需要从 数据库读取 数据 。

根据最小权限原则，上述每个实体都只能精确获得这些任务所需的访问权限，绝不多给。

开发者可以将代码推送至代码仓库，但不能将代码部署到生产环境。

开票员可以查看付款记录，但不能更改它们。

备份服务可以复制数据，但不能修改它们。

此概念有时被称为最小权限访问或最小访问。它既适用于人类用户账户，也适用于 非人类身份 (NHI) ，包括应用程序、设备、服务账户、 API 密钥和 AI 智能体。

PoLP 是 身份和访问管理 (IAM) 的核心组成部分，而 IAM 是管控谁获得访问权限、能做什么以及持续多长时间的更广泛的安全框架。换句话说，IAM 是将 PoLP 付诸实施的系统。

PoLP 也是 零信任 安全的基础机制之一。在零信任模式下，默认不信任任何用户、设备或应用程序——即便在企业网络内部也是如此。相反，每个访问请求都会经过逐案分析，获得 PoLP 访问权限，绝不多给。通过这种方式，PoLP 可以帮助组织强制执行合规要求、遏制安全事件并强化整体 安全态势。