标签
IT infrastructure Storage

主存储与辅助存储：有什么区别？

在办公室使用笔记本电脑的商务人士

什么是主存储？

计算机内存的优先级取决于执行操作功能时需要使用内存的频率。主存储器是包含主存储器（或主存储器）的方式，是计算机的工作存储器和主要运行组件。主存储器或一级存储器也称为“主存储”或“内部存储”。它保存相对简洁的数据量，计算机可以在运行时访问这些数据。

由于主存储的访问非常频繁，其设计处理速度比辅助存储系统更快。主存储器通过其在计算机主板上的物理位置和靠近中央处理器 (CPU) 来实现性能提升。

将主存储器放置在更靠近 CPU 的位置，不仅便于对主存储器进行读写操作，还能快速访问当前正在使用并存放在主存储器中的程序、数据和指令。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的《IBM 隐私声明》。

什么是辅助存储

外存储器也称为辅助存储器，指的是能够以持久和持续的方式存储数据的辅助存储设备。由于辅助存储设备可与可中断电源一起使用，因此被称为非易失性存储设备。

这些数据存储设备可以保护长期数据，建立操作永久性，并为存档目的保存现有程序的永久记录。这使得它们成为存放数据备份、支持灾难恢复工作以及维护重要文件的长期存储和数据保护的理想选择。

IBM Storage FlashSystem

IBM Storage FlashSystem：优化 VMware 的成本、简易性和弹性

了解 IBM FlashSystem 如何优化 VMware 环境以实现成本效益、简便性和弹性。本次会议将重点介绍 FlashSystem 如何增强数据安全性、可访问性和性能，使其成为现代 IT 基础架构的理想解决方案。
深入了解 IBM Storage FlashSystem

计算机记忆如何模仿人类记忆

为了进一步理解主存储和辅助存储之间的区别，请考虑人类的思维方式。每天，人们都会受到海量数据的冲击。

  • 个人联系：美国人平均每天拨打或接听 6 个电话，发送或接收大约 32 条短信
  • 工作数据： 此外，大多数人的工作活动还涉及通过各种业务指令或公报传入的组织数据。
  • 广告： 据估计，普通人每天会接触到多达 10,000 条广告或赞助消息。减去平均每晚 8 小时的睡眠时间，相当于一个人每醒着 5.76 秒就会接触到一条广告信息。
  • 新闻：广告数字不包括媒体传递的新闻信息，我们收到的新闻信息的形式越来越多。在当前的许多电视新闻节目中，一个屏幕就被用来同时传输几种类型的信息。例如，一个新闻节目可能会播放对新闻人物的视频采访，同时在屏幕底部滚动播报突发新闻标题，并在侧边栏展示最新的股市动态。
  • 社交媒体：这一数字也没有考虑到社交媒体日益增长和无处不在的影响。通过社交媒体网站、留言板和在线社区，人们正在获取更多数据。

显然，这是需要吸收和处理的大量信息量。从醒来到入睡，我们的大脑会对所有这些可能的数据进行扫描，对哪些信息需要保留，哪些信息需要忽略，做出一连串近乎无休止的细微判断。在大多数情况下，这一决定归结于实用性。如果大脑认为需要再次回忆这些信息，那么这些数据就会获得更高的心理优先级。

这些优先级决定的发生频率如此之快，以至于我们的大脑在不知不觉中接受了输入这些数据的训练，让它自行决定如何分配主记忆和辅助记忆。幸运的是，人类的大脑和现代计算机一样，非常擅长处理这种多任务处理。

人类思维的运作方式和计算机存储器的管理方式之间存在一个恰当的类比。在大脑中，人的短期记忆更专注于最迫切和“当前”的认知需求。这些数据可能包括用于个人银行业务的访问代码、重要医疗预约的预定时间或当前业务客户的联系信息。换句话说，这是最高预期优先级的信息。同样，主存储器负责满足计算机最紧迫的处理需求。

另一方面，辅助数据存储提供长期存储，就像人的长期记忆一样。辅助存储的运行频率通常较低，需要更强的计算机处理能力才能检索长期存储的数据。因此，它与长期记忆的保持和处理方式相同。人类长期记忆的例子包括驾驶执照号码、长期保留的事实或配偶的电话号码。

主存储使用的存储器

在计算机科学的讨论中，众多形式的主存储器占据了主导地位：

  • 随机存取存储器 (RAM)： 作为最重要的内存类型，RAM 能处理并容纳多种关键进程，包括系统应用程序和计算机当前正在管理的进程。它还可以作为文件或应用程序的启动器。
  • 只读存储器 (ROM)：ROM 允许查看内容，但不允许查看者更改其中的数据。ROM 是非易失性存储器，因为即使计算机关机，其数据也能保留。
  • 缓存内存：另一种重要的数据存储形式，用于存储经常被检索和使用的数据。高速缓存内存包含的存储容量比 RAM 小，但比 RAM 快。
  • 寄存器：寄存器的数据访问速度最快，寄存器存在于 CPU 中，用于存储数据以实现立即处理的目标。
  • 闪存： 闪存提供非易失性存储空间，允许写入和保存（以及重新写入和重新保存）数据。闪存还能实现快速访问速度。闪存用于智能手机、数码相机、通用串行总线 (USB) 记忆棒和闪存驱动器。
  • 云存储：在某些情况下，云存储可以作为主存储运行。例如，在自有数据中心托管应用程序的组织需要某种云服务进行存储。
  • 动态随机存取存储器 (DRAM)：DRAM 是一种基于 RAM 的半导体存储器，其设计特点是将每个数据位置于一个存储单元中，该存储单元中包含一个微小的电容器和晶体管。DRAM 是一种非易失性存储器，这要归功于 DRAM 电容器内部的存储器刷新电路。DRAM 最常用于制造计算机的主存储器。
  • 静态随机存取存储器 (SRAM)：SRAM 是另一种基于 RAM 的半导体存储器，其架构基于用于数据存储的锁存触发器电路。SRAM 是一种易失性存储，在系统断电时会丢失数据。不过，在运行时，SRAM 的处理速度比 DRAM 更快，这往往会推高 SRAM 的价格。SRAM 通常用于缓存存储器和寄存器。

辅助存储空间中使用的存储器

辅助存储常用的存储器有三类：

  • 磁存储：磁存储设备可访问写入含有磁场的旋转金属盘上的数据。
  • 光学存储：如果存储设备使用激光从含有凹槽的金属或塑料盘上读取数据（很像音频 LP），则视为光学存储。
  • 固态存储：固态存储器 (SSS) 由电子电路供电。SSS 设备通常使用闪存，但也有一些设备使用带备用电池的随机存取存储器 (RAM)。SSS 具有高速数据传输和高性能的特点，但与磁存储和光存储相比，其财务成本可能会令人望而却步。

主存储设备的类型

存储资源会根据其预期用途及使用方式被指定为主存储器。一些观察者错误地认为，主存储器取决于特定存储介质的存储空间、其容量内包含的数据量或其特定的存储架构。实际上，主存储器并不取决于存储介质存储信息的方式。关键在于该存储介质的预期用途。

基于实用性考虑，主存储器可能有多种形式：

辅助存储设备的类型

虽然有些形式的辅助存储器是基于内部的，但也有外部性质的辅助存储设备。外部存储设备（也称为辅助存储设备）易于拔下，与其他操作系统一起使用，并提供非易失性存储：

  • HDD
  • 软盘
  • 磁带驱动器
  • 便携式硬盘
  • 基于闪存的固态硬盘
  • 存储卡
  • 闪存驱动器
  • USB 驱动器
  • DVD
  • CD-ROM
  • 蓝光光盘
  • CD

采取后续步骤

数据是任何计算机系统的生命线。主存储和辅助存储各自都参与管理不断增加的数据流，但它们从不同的角度来完成任务。主存储器通过管理当前需要使用的文件来实现计算机运行。辅助存储空间是指永久保留那些被认为重要、值得保存，但可能不会立即需要的数据。

现在，数据等式中必须考虑一个新因素：安全。随着网络威胁日益频繁和不断演变，拥有内置数据保护功能的数据存储至关重要。了解如何获得组织所需的存储空间，以及如何获得安全保障，从而持续保护宝贵数据。

作者

Phill Powell

Staff Writer

IBM Think
相关解决方案
IBM FlashSystem：闪存存储解决方案

IBM Storage flashsystem 提供网络弹性和增强的数据存储功能。

 深入了解 Storage FlashSystem
企业级数据存储解决方案

IBM® Storage 是一系列数据存储硬件、软件定义存储和存储管理软件。

 深入了解数据存储解决方案
IT 基础设施库和咨询服务

IBM® Technology Expert Labs 为 IBM 服务器、大型机和存储提供基础设施服务。

 深入了解 IT 基础设施库服务
采取后续步骤

IBM Storage flashsystem 提供网络弹性和增强的数据存储功能。

 深入了解 Storage FlashSystem 获取更多信息