为了进一步理解主存储和辅助存储之间的区别，请考虑人类的思维方式。每天，人们都会受到海量数据的冲击。

显然，这是需要吸收和处理的大量信息量。从醒来到入睡，我们的大脑会对所有这些可能的数据进行扫描，对哪些信息需要保留，哪些信息需要忽略，做出一连串近乎无休止的细微判断。在大多数情况下，这一决定归结于实用性。如果大脑认为需要再次回忆这些信息，那么这些数据就会获得更高的心理优先级。

这些优先级决定的发生频率如此之快，以至于我们的大脑在不知不觉中接受了输入这些数据的训练，让它自行决定如何分配主记忆和辅助记忆。幸运的是，人类的大脑和现代计算机一样，非常擅长处理这种多任务处理。

人类思维的运作方式和计算机存储器的管理方式之间存在一个恰当的类比。在大脑中，人的短期记忆更专注于最迫切和“当前”的认知需求。这些数据可能包括用于个人银行业务的访问代码、重要医疗预约的预定时间或当前业务客户的联系信息。换句话说，这是最高预期优先级的信息。同样，主存储器负责满足计算机最紧迫的处理需求。

另一方面，辅助数据存储提供长期存储，就像人的长期记忆一样。辅助存储的运行频率通常较低，需要更强的计算机处理能力才能检索长期存储的数据。因此，它与长期记忆的保持和处理方式相同。人类长期记忆的例子包括驾驶执照号码、长期保留的事实或配偶的电话号码。