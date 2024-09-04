计算机内存的优先级取决于执行操作功能时需要使用内存的频率。主存储器是包含主存储器（或主存储器）的方式，是计算机的工作存储器和主要运行组件。主存储器或一级存储器也称为“主存储”或“内部存储”。它保存相对简洁的数据量，计算机可以在运行时访问这些数据。
由于主存储的访问非常频繁，其设计处理速度比辅助存储系统更快。主存储器通过其在计算机主板上的物理位置和靠近中央处理器 (CPU) 来实现性能提升。
将主存储器放置在更靠近 CPU 的位置，不仅便于对主存储器进行读写操作，还能快速访问当前正在使用并存放在主存储器中的程序、数据和指令。
为了进一步理解主存储和辅助存储之间的区别，请考虑人类的思维方式。每天，人们都会受到海量数据的冲击。
显然，这是需要吸收和处理的大量信息量。从醒来到入睡，我们的大脑会对所有这些可能的数据进行扫描，对哪些信息需要保留，哪些信息需要忽略，做出一连串近乎无休止的细微判断。在大多数情况下，这一决定归结于实用性。如果大脑认为需要再次回忆这些信息，那么这些数据就会获得更高的心理优先级。
这些优先级决定的发生频率如此之快，以至于我们的大脑在不知不觉中接受了输入这些数据的训练，让它自行决定如何分配主记忆和辅助记忆。幸运的是，人类的大脑和现代计算机一样，非常擅长处理这种多任务处理。
人类思维的运作方式和计算机存储器的管理方式之间存在一个恰当的类比。在大脑中，人的短期记忆更专注于最迫切和“当前”的认知需求。这些数据可能包括用于个人银行业务的访问代码、重要医疗预约的预定时间或当前业务客户的联系信息。换句话说，这是最高预期优先级的信息。同样，主存储器负责满足计算机最紧迫的处理需求。
另一方面，辅助数据存储提供长期存储，就像人的长期记忆一样。辅助存储的运行频率通常较低，需要更强的计算机处理能力才能检索长期存储的数据。因此，它与长期记忆的保持和处理方式相同。人类长期记忆的例子包括驾驶执照号码、长期保留的事实或配偶的电话号码。
在计算机科学的讨论中，众多形式的主存储器占据了主导地位：
存储资源会根据其预期用途及使用方式被指定为主存储器。一些观察者错误地认为，主存储器取决于特定存储介质的存储空间、其容量内包含的数据量或其特定的存储架构。实际上，主存储器并不取决于存储介质存储信息的方式。关键在于该存储介质的预期用途。
基于实用性考虑，主存储器可能有多种形式：
数据是任何计算机系统的生命线。主存储和辅助存储各自都参与管理不断增加的数据流，但它们从不同的角度来完成任务。主存储器通过管理当前需要使用的文件来实现计算机运行。辅助存储空间是指永久保留那些被认为重要、值得保存，但可能不会立即需要的数据。
现在，数据等式中必须考虑一个新因素：安全。随着网络威胁日益频繁和不断演变，拥有内置数据保护功能的数据存储至关重要。了解如何获得组织所需的存储空间，以及如何获得安全保障，从而持续保护宝贵数据。
IBM Storage flashsystem 提供网络弹性和增强的数据存储功能。
IBM® Storage 是一系列数据存储硬件、软件定义存储和存储管理软件。
IBM® Technology Expert Labs 为 IBM 服务器、大型机和存储提供基础设施服务。