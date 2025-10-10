区域文件是一个文本文件，包含特定域（或“区域”）的所有 DNS 记录。区域数据包括 IP 地址、邮件服务器交换记录和名称服务器记录等 DNS 记录。本质上，它包含了指引互联网访问您的网站、邮件服务器、子域及其他资源的指令。

在 DNS 基础设施中，DNS 记录是核心要素。它们对于所有运行过程——尤其是管理员过去用于处理 DNS 查询（即输入的主机名与对应的 IP 地址）的查找过程——至关重要。

要维护所有相关域和子域需要付出大量精力。因此，企业采用两种类型的管理设备来维持 DNS 服务。