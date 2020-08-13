与预测性监控不同，预测性维护是一种利用特定数据和特定算法来确定最佳维护时间的方法。目标是在必要时进行维护，而不仅仅是按固定的时间间隔进行维护。

就像更换汽车机油一样。一些制造商建议您每 3,000 英里更换一次机油，因为这很容易理解，也很容易测量。根据驾驶习惯，这可能意味着每三个月一次到每年一次。然而，这可能无法充分考虑可能影响机油质量的驾驶条件。有些人选择每几个月更换一次机油，而不是以英里作为指标。同样，根据驾驶习惯和驾驶条件，这样做可能太频繁，也可能不够。

继续以汽车为例，预测性维护方法会跟踪有关汽车发动机状况、司机习惯和驾驶条件的信息。然后根据这些信息来确定更换机油的最佳时间。这样做的优点是，司机花的钱刚刚足够实现最佳维护。

在制造业中，预测性维护算法利用历史性能以及不断更新的因素，例如维护的年限和频率。该应用将所有信息关联起来，以更好地控制维护流程，而不仅仅是遵循预定的时间表。不过，这种做法也有优缺点。总的来说，它有助于做出更好的决策，降低成本并提高资产的可靠性。