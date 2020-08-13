标签
业务运营

什么是预测性监控以及如何实现它

从空间站拍摄的飓风“佛罗伦斯”在大西洋上空靠近美国海岸的景象。4 级飓风的飓风眼。本图片由美国国家航空航天局 (NASA) 提供。

作者

Rob Mora

预测性监测几乎在所有行业都是一个颠覆性的概念。对许多人来说，准确预测的能力非常有价值，以至于整个企业都围绕着帮助其他行业（尤其是工业制造业）而建立，从远程资产监控到预测性维护，再到资产管理，应有尽有。但是可以预测什么？如何在现有基础设施内发挥作用？怎样才能实现这一目标？

预测性监控：利用认知能力“发现”原本无法发现的事物

工业制造的预测性监控与另一个受欢迎的目标（我们很快将谈到）— 预测性维护有所不同。前者利用远程资产监控系统，使公司能够监控和观察数据点随时间推移的变化情况。我们的目标是确定是否需要做某件事以及该任务是什么，而不是何时完成规定的任务。

预测性监控利用 AI 来发现原本无法发现的事物。它不执行任何关联性或提供任何洞察分析。用户只需收到行为变化的警报，并应用他们对流程的了解和自己的技能来确定需要采取什么操作（如果需要）。关键区别在于用户指定了操作

预测性维护：不只是一切如常

与预测性监控不同，预测性维护是一种利用特定数据和特定算法来确定最佳维护时间的方法。目标是在必要时进行维护，而不仅仅是按固定的时间间隔进行维护。

就像更换汽车机油一样。一些制造商建议您每 3,000 英里更换一次机油，因为这很容易理解，也很容易测量。根据驾驶习惯，这可能意味着每三个月一次到每年一次。然而，这可能无法充分考虑可能影响机油质量的驾驶条件。有些人选择每几个月更换一次机油，而不是以英里作为指标。同样，根据驾驶习惯和驾驶条件，这样做可能太频繁，也可能不够。

继续以汽车为例，预测性维护方法会跟踪有关汽车发动机状况、司机习惯和驾驶条件的信息。然后根据这些信息来确定更换机油的最佳时间。这样做的优点是，司机花的钱刚刚足够实现最佳维护。

在制造业中，预测性维护算法利用历史性能以及不断更新的因素，例如维护的年限和频率。该应用将所有信息关联起来，以更好地控制维护流程，而不仅仅是遵循预定的时间表。不过，这种做法也有优缺点。总的来说，它有助于做出更好的决策，降低成本并提高资产的可靠性。

应用预测性监控和维护

在工厂可靠性方面，远程资产监控和资产管理能力至关重要，因为设备会老化、流程会发生变化、技术会更新换代、人员会流动，机械设备也会不断运转。因此，事情就以失败告终。

这让我们回到了预测性监控，旨在识别即将发生的事件，同时利用专家技能。虽然这种方法需要人工中介，但通过 AI 实现的广泛深度可见性能够带来大量的洞察分析。训练模型并考虑每个可能的变量后，使用 AI 模型进行预测就是一件有价值的事情。在此之前，人类可以利用 AI 级别的洞察分析，以更准确、更具预测性的方式预见未来趋势。

即使事件发生得很快或很突然，预测性监控工具和资源也能让支持团队比使用其他方法更快地找出根本原因。即使预测性监控不能防止停机事件，该方法也可以加快恢复运行时间。当一小时的停机时间可能花费超过 100,000 美元时，能够更快地响应和解决事件可以显著降低成本。

通过利用 AI 提供的功能，制造商可以大规模利用远程资产监控，即使该平台无法理解所有预定义的设置点。对 AI 驱动洞察分析进行的人工分析使其变得有价值，并且对于帮助 AI 了解何时、什么、为什么以及如何进行至关重要。预测性监控具有巨大的潜力，能够以不同于当前 SCADA 技术或其他实施密集型软件解决方案的方式，提供生产可靠性结果。

 
