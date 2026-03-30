防钓鱼 MFA 及其工作原理

大多数 MFA 方法（短信验证码、一次性密码、推送通知）的工作原理是生成一个密钥，然后由最终用户将该密钥提供给服务。例如，用户登录银行账户时，可能会输入密码和发送到手机或由身份验证器应用程序生成的六位数代码。
虽然这些 MFA 方式能够抵御诸多网络攻击，但仍难以防范钓鱼攻击——这类网络攻击会借助虚假诱导信息，诱骗用户泄露账号凭据或批准非法访问请求。
钓鱼攻击利用的是人的行为而不是技术漏洞，这使得传统 MFA 更难发挥作用。攻击者窃取或操纵的身份验证因素在技术上是有效的。验证码是真实的，批准是真实的，凭据也是正确的。传统 MFA 无法区分合法登录名和被胁迫或拦截的登录名。
根据《IBM X-Force 威胁情报指数报告》，钓鱼是攻击者获取有效凭据并滥用的主要手段之一。被盗账户是最常见的初始攻击媒介之一，占安全事件总数的 32%。
防钓鱼多重身份验证提供一种截然不同的身份验证方式，帮助阻止这些攻击。它无需传输机密信息，而是采用公钥密码学以及一种名为源绑定的技术。
公钥密码学使用数学上关联的一对密钥（一个公钥和一个私钥）来验证身份，无需传输共享的机密信息。
源绑定是指验证器（如安全密钥、手机上的通行密钥）仅在识别到合法域名时，才会做出响应。如果该网站是假冒的，身份验证器将保持静默，攻击者无法捕获任何信息。
例如，假设某员工被诱骗到伪造的登录页面。他们的验证器会校验域名，若匹配不到合法站点便不会作出任何响应，即使用户已经输入了登录凭据也是如此。
有了防钓鱼 MFA，即使员工落入钓鱼陷阱，组织也能帮助保护用户账户。它们还有助于满足日益增多的各类标准与监管要求，包括美国国家标准与技术研究院 (NIST)、网络安全和基础设施安全局 (CISA) 以及网络保险承保机构等相关机构制定的规范；如今这些机构均已将防钓鱼认证视为强身份认证的基础标准。
加入安全领导者的行列，订阅 Think 时事通讯，获取有关 AI、网络安全、数据和自动化的精选资讯。快速访问专家教程和阅读解释器，我们会将这些内容直接发送到您的收件箱。请参阅 IBM 隐私声明。
SMS 文本消息代码会通过运营商的基础设施进行攻击，而这些基础设施的设计从未考虑到网络安全。
在 SIM 交换攻击中，攻击者说服移动设备运营商（或对客户服务中心员工实施社会工程手段）将受害者的电话号码转移到新的 SIM 卡上。在号码被携号转网劫持后，所有短信（包括多因素认证验证码）都会发送到攻击者手中。
短信验证码还容易受到 SS7 协议漏洞的威胁，SS7 是电信运营商至今仍用于跨网络传输消息的信令协议，存在已沿用数十年的安全缺陷。由于 SS7 漏洞，攻击者可以在网络层面拦截或重定向短信，而无需访问受害者的设备或运营商账户。基于 SS7 的攻击甚至比 SIM 交换更难检测。
身份验证器应用在用户登录时，通过一次性密码 (OTP) 核验用户身份。OTP 在传输过程中通常更难拦截，因为它们是在用户设备本地生成的，而不是通过电话网络发送。但它们仍然容易受到中间人攻击 (MitM)，在这种攻击中，网络罪犯会秘密地将自己置于用户和合法服务之间，实时拦截并转发凭据。
MitM 是指威胁行为人在受害者与真实登录页面之间搭建代理服务器所发起的攻击。然后，受害者点击来自网络钓鱼攻击的链接，进入看似真实而实际上只是通过攻击者的代理反映的登录页面。受害者输入用户名、密码和 OTP。代理将所有内容中继到真正的服务，后者会验证代码并返回会话令牌。代理会捕获该令牌并将其传送给攻击者。一次性密码本身是有效的，只是被不法分子通过虚假网站盗用了。
自动完成整套攻击流程的钓鱼工具包，如今已和海量被盗账号凭据一同作为服务在暗网上公开售卖。网络罪犯不需要自行搭建工具。他们可以像企业采购商业软件一样，购买获取用户账户与敏感数据的访问权限。
推送通知可以简化认证流程，允许用户在手机上点击“批准”，而无需输入验证码。但这种简便性可能会产生被称为推送通知轰炸的漏洞。
攻击原理如下：已窃取用户凭据的网络罪犯会连续不断地发起授权请求，有时持续长达一小时甚至更久。为了停止这类弹窗干扰，或是误以为请求为正规操作，受害者点击了“批准”，进而让攻击者成功获取其账户访问权限。
社会工程可以进一步加强攻击。黑客可以通过 WhatsApp 或 Teams 发送消息，冒充 IT 安全人员，警告受害者账户出现异常登录尝试，并要求他们批准通知。
生成式 AI 使得这些网络威胁更难被发现。攻击者如今能够伪造消息，假借真实在办项目名义、模仿企业 IT 通知风格，并贴合目标人员的用语习惯。几年前还需要耗费大量人工才能实现的各项能力，如今已可自动化、流程化运行。
传统 MFA 和防钓鱼 MFA 之间的核心区别在于穿越网络的内容。传统身份验证从用户向服务器发送共享密钥（代码）。任何能够拦截或中继该代码的人都可以使用该代码。防钓鱼身份认证彻底摒弃了共享密钥的使用。
取而代之，身份认证流程采用基于公钥密码学构建的质询 - 响应协议。用户设备中存储着永不离开设备的私钥。服务则持有相应的公钥。用户登录时，服务端会发送一个随机质询。设备使用私钥对其进行签名。该服务会将签名与公钥进行比对。如果匹配，用户就会获得认证，且此交换中没有攻击者可以窃取或重播的条件。
两种常见的方法是 FIDO2 和基于 PKI 的证书身份验证。二者都依赖于公钥加密，但在实现方式和通常部署位置方面有所不同。换句话说，密码学是核心方法，FIDO2 和 PKI 是组织最常见的实施方式。
身份验证器（用户进行交互的硬件令牌或软件令牌）会根据实现方式分为多种不同形态。安全密钥和通行密钥在 FIDO2 中很常见，而智能卡在基于 PKI 的证书认证中很常见。
FIDO2 是由 FIDO 联盟与万维网联盟 (W3C) 共同维护的一套开放式身份认证标准。
它包含两项协议：WebAuthn（网站用于发起加密身份验证的浏览器 API）以及 CTAP（客户端至验证器协议），后者可让外置身份验证器与浏览器、操作系统进行通信。
当用户注册使用 FIDO2 服务时，其身份验证器会生成一个密钥对。私钥保留在身份验证器上。公钥发送给服务端。该密钥对还与服务的特定域名（源站点）进行绑定，例如login.example.com。
当用户尝试登录时，浏览器会将网站域名与已注册的源站点进行校验比对。在“login.example.com” 上，域名匹配，验证器响应。
在 login-example.com 上——即便伪装得足以迷惑普通用户，但与正规域名并不匹配 ——身份验证器也不会做出任何响应。最终用户无需评估 URL 看起来是否合法。FIDO 认证协议会自动处理该问题。
公钥基础设施 (PKI) 使用由受信任的证书颁发机构颁发的数字证书。身份验证流程采用与 FIDO2 相同的质询 - 响应模式：服务端发送质询，硬件设备对其进行签名，再由服务端验证签名。没有任何密钥在网络中传输。
几十年来，基于 PKI 的身份验证一直是美国联邦政府和国防部的标准。智能卡是一种内置芯片的实体卡片，芯片可存储身份凭据，将卡片插入读卡器或贴近感应读卡器时，即可完成用户身份验证；该类设备能够满足严格的身份安全保障要求。
虽然智能卡是最常见的 PKI 身份验证手段，但它们并不是唯一的验证手段。PKI 证书也可以存储在 USB 令牌上或通过软件进行管理。在政府和企业部署中，智能卡通常是首选，因为它们可为私钥提供硬件级保护。
其他具备本地部署基础设施且受严格监管约束的行业，如医疗、金融服务及法律服务行业，往往也因相同原因依赖智能卡开展身份认证。
对于从头开始构建的组织来说，FIDO2 通常是首选，因为它需要的运营开销要小得多。
身份验证器是用户为完成认证流程所交互的物理设备或软件机制，简言之，就是 FIDO2 与 PKI 标准的实际落地实现。
合适的设备形态取决于风险等级、现有基础设施，以及企业愿意接受的用户体验取舍平衡。许多大型企业最终都会采用不止一种方案。
最常见的身份验证器类型包括：
硬件安全密钥是将加密密钥存储在防篡改硬件中的物理设备，例如 YubiKey 或 Google Titan Key。它们可通过 USB 或近场通信 (NFC) 进行连接，例如将密钥卡贴近手机感应、或是把非接触式卡片靠近读卡器。
由于私钥在安全防篡改芯片内部生成且绝不外泄（即便是认证过程中也不会导出），攻击者必须物理持有该设备，才有可能攻破其安全防护。远程攻击实际上是不可能的。运营成本主要在于分发管理：企业需要对这类设备进行寄送、库存管控以及更换维护。对于系统管理员、具有生产访问权限的开发人员等许多高风险角色来说，这笔成本可能是值得的。
平台验证器利用笔记本电脑和移动设备内置的生物识别传感器与安全硬件，例如指纹识别器或人脸识别摄像头。
私钥存储在设备的安全隔离区或可信平台模块 (TPM) 中，无需额外携带硬件设备。用户必须在本地通过指纹、面部识别或设备 PIN 码验证身份。本地验证用于解锁私钥（并不会替代加密认证流程），随后由私钥对认证质询进行签名。
平台认证的局限性在于其与持有密钥的设备绑定。
通行密钥是原生存储在用户设备上的加密凭据，可完全替代密码。和其他 FIDO2 身份验证器一样，这类凭证使用永不离开设备的私钥对认证质询进行签名，用户则通过生物识别或设备 PIN 码完成身份核验。
与硬件安全密钥不同，通行密钥可以通过苹果、谷歌或微软等云供应商在移动设备间同步凭据。用户若在手机上注册了通行密钥，只要两台设备登录同一账号，也可在笔记本电脑上完成身份验证。
与其他防钓鱼方法相比，这种无密码身份验证体验更加顺畅，无需记忆、重置密码，也无需因钓鱼攻击而丢失密码。但需要注意的是平台依赖性：通行密钥并不总能跨生态系统轻松移植。
智能卡（如 PIV、CAC 及其他基于 PKI 的同类卡片）是 PKI 部署场景下的主流身份验证器类型。它们为便携式私钥提供了一个防篡改的硬件存储空间。美国联邦政府针对 PIV 与 CAC 卡出台的强制规定，也催生了围绕这类凭证、沿用数十年的成熟配套基础设施。
智能卡需要每台工作站配备读卡器和中间件，同时还需配套后端证书管理基础设施。
它们的部署复杂度高于 FIDO2，但该技术体系成熟，已深度应用于政府及强监管行业场景。
防钓鱼 MFA 从根源上解决钓鱼攻击与凭据盗用问题，通过让被盗账号凭据彻底失效，同时助力实现更全面的网络安全与合规管控目标。
防钓鱼 MFA 的若干显著优势：
防钓鱼身份验证有助于杜绝各类可绕过传统多因素认证的攻击，这类攻击已使得传统 MFA 方案的安全防护效力日渐不足。
SIM 交换攻击无法得逞，因为没有短信验证码可供拦截。中间人攻击不起作用，因为没有 OTP 可以中继。推送式轰炸行不通，因为没有审批可以操纵。
即使网络罪犯获得了用户密码，他们也无法访问账户或敏感数据，除非物理设备持有私钥。
零信任基于这样的假设：不应绝对信任任何用户或设备，每个访问控制决策都经过验证。但如果验证机制本身，能被伪装逼真的邮件和钓鱼登录页面攻破，那么这套安全模型就会彻底失效。
防网络钓鱼 MFA 有助于弥补该差距，从而实现零信任所需的持续验证。
美国网络安全和基础设施安全局 (CISA) 将防钓鱼 MFA 称作身份验证的“黄金标准”，众多监管机构和标准组织也已正式认可这一定位。
美国国家标准与技术研究院 (NIST) 800-63-4 特别出版物于 2025 年正式定稿，该规范要求身份验证器保障等级 3 场景必须采用防钓鱼身份验证，针对高安全等级应用场景，强制使用硬件绑定、不可导出的私钥。
美国管理和预算办公室的 M-22-09备忘录目前要求联邦政府机构为员工、承包商和合作伙伴部署防钓鱼 MFA。
除政府要求之外，各组织越来越关注 MFA 的质量，而不仅仅是 MFA 的存在。PCI DSS 等规范已明确定义防钓鱼 MFA，如今多家网络安全保险公司也会在承保评估环节核查 NFA 的安全强度。
防钓鱼 MFA 听起来似乎会增加使用繁琐度。实际上，通行密钥和平台认证器通常会对其进行简化。使用指纹识别器通常比打开移动应用程序、复制六位数的验证码并在其过期前输入要快得多。
无密码身份验证（由通行密钥或安全密钥彻底取代密码）能将安全体验再提升一个层次：无需记密码、无需重置密码，也不会因泄露给钓鱼页面而产生安全风险。最终用户失去的功能是密码，但可以获得是更快、更安全的身份验证体验。
防钓鱼 MFA 很少单独运行，它通常部署在更宽泛的身份和访问管理 (IAM) 架构中，依托多层配套安全体系协同工作。
有条件访问策略为身份验证决策添加上下文。无需对每一次登录采用统一校验标准，这类安全策略会综合评估各类风险信号——设备健康状态、网络接入位置、用户行为模式，并据此动态调整身份验证要求。
例如，员工通过公司网络上的受管设备登录时，可能只需轻按一次密码即可完成身份验证。同一名员工在新国家或地区通过陌生设备连接，可能需要额外的验证步骤。
在防御方面，端点检测和响应 (EDR) 可捕获 MFA 范围之外的威胁。防钓鱼 MFA 可在登录页面拦截凭据被盗风险，但已遭入侵设备上的信息窃取类恶意软件，仍能窃取会话令牌、缓存凭据及其他敏感数据。
威胁情报数据源可对上述两层防护形成补充，通过识别钓鱼攻击基础设施，在用户访问虚假登录页面之前，提前标记恶意网址、仿冒域名以及已知的指挥控制服务器。
了解 IBM 如何凭借安全认证、单点登录 (SSO) 和自适应访问在访问管理领域处于领先地位，并连续第三年被评为领导者。
AI 智能体与服务创建身份的速度快于团队的管控速度。了解 KuppingerCole 为何将 HashiCorp 评为非人类身份管理领域的总体领导者，以及零信任、动态凭证和基于策略的访问控制如何约束每一个身份。
身份编排能够连接您的工具、实施一致的安全策略并自动化从入职到离职的流程，从而提供无缝的用户体验、更强的安全性和供应商灵活性。
通过无密码和多因素身份验证选项，突破基础认证的限制。
在混合环境中统一并保障身份安全，即可简化访问，又可降低风险。
在混合云环境中，通过自动化身份管控与基于风险的治理机制，实现用户访问权限的安全防护与管理。