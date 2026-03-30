防钓鱼 MFA 及其工作原理

大多数 MFA 方法（短信验证码、一次性密码、推送通知）的工作原理是生成一个密钥，然后由最终用户将该密钥提供给服务。例如，用户登录银行账户时，可能会输入密码和发送到手机或由身份验证器应用程序生成的六位数代码。

虽然这些 MFA 方式能够抵御诸多网络攻击，但仍难以防范钓鱼攻击——这类网络攻击会借助虚假诱导信息，诱骗用户泄露账号凭据或批准非法访问请求。

钓鱼攻击利用的是人的行为而不是技术漏洞，这使得传统 MFA 更难发挥作用。攻击者窃取或操纵的身份验证因素在技术上是有效的。验证码是真实的，批准是真实的，凭据也是正确的。传统 MFA 无法区分合法登录名和被胁迫或拦截的登录名。

根据《IBM X-Force 威胁情报指数报告》，钓鱼是攻击者获取有效凭据并滥用的主要手段之一。被盗账户是最常见的初始攻击媒介之一，占安全事件总数的 32%。

防钓鱼多重身份验证提供一种截然不同的身份验证方式，帮助阻止这些攻击。它无需传输机密信息，而是采用公钥密码学以及一种名为源绑定的技术。



公钥密码学使用数学上关联的一对密钥（一个公钥和一个私钥）来验证身份，无需传输共享的机密信息。

源绑定是指验证器（如安全密钥、手机上的通行密钥）仅在识别到合法域名时，才会做出响应。如果该网站是假冒的，身份验证器将保持静默，攻击者无法捕获任何信息。

例如，假设某员工被诱骗到伪造的登录页面。他们的验证器会校验域名，若匹配不到合法站点便不会作出任何响应，即使用户已经输入了登录凭据也是如此。

有了防钓鱼 MFA，即使员工落入钓鱼陷阱，组织也能帮助保护用户账户。它们还有助于满足日益增多的各类标准与监管要求，包括美国国家标准与技术研究院 (NIST)、网络安全和基础设施安全局 (CISA) 以及网络保险承保机构等相关机构制定的规范；如今这些机构均已将防钓鱼认证视为强身份认证的基础标准。