PaaS 与 iPaaS

PaaS 解决方案提供全面的开发环境，开发人员可以在其中设计和部署面向内部及客户的应用程序软件，而无需维护底层基础设施。相反，PaaS 供应商在云端管理服务器、网络、存储及其他与编程相关的 IT 组件，使企业程序员能够专注于应用程序开发。
同时，iPaaS 是一个集成层，使不同的应用程序和系统能够在本地、混合云和多云环境之间交换数据和功能。iPaaS 解决方案通常具备统一控制平面，团队可以在其中设计和优化工作流、自动化及数据交换。该解决方案还具备 API 生命周期管理工具、治理和安全控制以及高级数据转换功能。
尽管存在差异，PaaS 和 iPaaS 都是向基于云计算的 IT 部署这一日益增长的趋势的组成部分。传统上，企业在本地处理集成编排和应用程序开发，服务器、数据存储、操作系统及其他组件均由组织自行管理。但这种方式可能资源密集且运营复杂，尤其是在组织采用微服务、无服务器、边缘计算、物联网及其他现代 IT 框架的情况下。
为解决这一问题，企业越来越多地转向云原生、自助式的解决方案，以支持系统级的可扩展性和团队敏捷性，PaaS 和 iPaaS 就是其中两个突出的例子。据 Grand View Research 称，“即服务”平台的市场规模预计到 2030 年将以 27.8% 的复合年增长率增长。
尽管 PaaS 和 iPaaS 的主要目的和功能不同，但它们共享一些重叠的功能。例如，PaaS 平台通常具备内置中间件（如消息队列、API Gateway 和工作流自动化功能），能够跨平台应用程序运行时、操作系统及其他不同的开发组件转换数据。
然而，PaaS 的集成功能与应用程序开发环境紧密相关，而 iPaaS 的范围更广，可促进跨整个企业生态系统的集成，包括数据库、事件源和旧版系统。
相反，由于 iPaaS 专注于连接不同的数据源，其内置的分析、配置和安全功能与集成层紧密相关，无法替代 PaaS 以开发者为中心的工具集。
总而言之，PaaS 和 iPaaS 不是相互竞争的解决方案：组织通常会将它们结合使用，或与传统本地系统联合使用。为了更好地理解它们如何协同工作，让我们更详细地审视每种解决方案。
PaaS 解决方案提供可扩展的环境，用于构建、运行和管理应用程序，从而释放开发资源，使程序员能够专注于设计和部署新产品。PaaS 平台处理传统上分配给内部系统管理团队的职责，包括资源供应和扩展、数据库和存储管理以及安全（包括加密、防火墙、授权和身份验证）。
PaaS 解决方案通常具备内置的软件开发工具包 (SDK)、API、工作流编排、数据库管理和基于事件的消息系统。同时，持续集成和持续交付 (CI/CD) 功能可以自动化测试、更新和版本控制，简化部署并缩短上市时间。借助托管在云端的资源，DevOps 团队可以从任何地点访问共享的构建环境。最后，生命周期管理工具使团队能够在服务初始部署后对其进行监控、更新和停用。
就技术深度和复杂性而言，PaaS 介于两大云服务模式之间：软件即服务 (SaaS) 和基础设施即服务 (IaaS)。SaaS 对用户所需的工作量最少。订阅后，用户即可立即开始使用服务，所有后端配置和故障排除均由 SaaS 供应商处理。SaaS 应用程序的例子包括 Salesforce、Slack、Dropbox 和 Adobe Creative Cloud。
相比之下，IaaS 将组织的 IT 资源虚拟化，由云服务提供商在异地提供 IT 基础设施，而订阅组织则控制这些资源的部署、配置和维护方式。PaaS 则折中了这两者，使 DevOps 团队能够控制自己的数据和应用程序，而云供应商负责底层基础设施。一些云供应商（如 AWS 和 IBM）同时提供 IaaS 和 PaaS 服务，让客户能够决定哪些开发流程由自己控制，哪些留给供应商。
PaaS 解决方案通常适合构建面向客户的应用程序的组织，这类应用程序由于其复杂的多租户架构，手动部署和管理可能很困难。
例如，某个流媒体平台可能需要构建和维护一系列内部及面向用户的服务，如推荐引擎、字幕生成工具、收视分析和登录门户。传统上，该流媒体平台可能会单独管理和扩展每项服务。使用 PaaS 后，受支持的服务 可通过统一的、由供应商托管的开发环境进行访问和配置，从而简化部署并标准化安全与治理。
但 PaaS 解决方案并非适用于所有用例：
iPaaS 是一套基于云的工具，使不同的系统、应用程序、数据库以及其他 IT 组件和数据源能够克服架构与环境差异进行通信。该解决方案有助于改善连接性、消除数据孤岛并简化业务流程的集成。
iPaaS 提供了一种轻量级的端到端集成框架，取代（或有时与传统集成解决方案并行工作）本地中间件和企业服务总线 (ESB) 等传统集成解决方案。除了处理数据映射和转换之外，iPaaS 平台还提供 API Management 工具、访问控制和可定制仪表板，所有这些均可通过集中控制平面进行访问。
iPaaS 解决方案可以帮助扩展旧版系统的功能，使其能够与现代云应用程序连接并协同工作。它们也非常适合基于微服务的 架构，在这种架构中，应用程序松散耦合（独立且自给自足），使团队能够在不中断现有工作流的情况下引入和连接新服务。
最后，该解决方案支持事件驱动架构（其中预定义的状态变更会触发自动化）和同步（其中应用程序通过实时数据持续更新）。这些功能有助于组织维护统一且最新的数据流和性能视图。
许多 iPaaS 解决方案旨在通过预构建连接器、低代码和无代码开发工具及模板来简化应用程序集成，这使得公民开发者无需编码专业知识即可设计或配置集成。组织还可以使用 iPaaS 平台设计多步骤自动化，减少手动数据录入，并启用智能体工作流，即 AI 机器人和其他非人类身份 (NHI) 代表人类执行操作。
例如，某个组织可能希望将其客户关系管理 (CRM)、电子商务和企业资源规划 (ERP) 平台连接起来，使客户数据和订单能自动反映在每个系统中。借助 iPaaS，团队可以通过连接器库或平台用户界面上内置的按钮来配置每个集成。
当没有预构建连接器可用时，集成团队可以自行构建，不同平台对自定义连接器提供不同程度的支持。例如，公民开发者或许能够使用平台的无代码或低代码工具自行设计和构建集成，或者完成部分集成工作后再转交给开发团队。其他集成场景则可能需要更大量的开发资源，具体取决于平台和集成的复杂性。
定价因平台而异，可能基于使用量（例如 API 调用量）或组织使用的 iPaaS 管理的端点或连接器数量。
然而，iPaaS 解决方案也存在显著局限性：
|iPaaS
|PaaS
|主要用户
|系统集成团队（包括 IT 专业人员、开发者）；公民集成者
|DevOps 团队和公民开发者
|主要用例
|跨环境和架构连接不同的数据源和服务
|为开发者提供安全、灵活的环境，用于构建、部署和管理应用程序
|主要功能
|预构建连接器、API 编排、数据转换引擎和集中控制平面
|云基础设施、应用程序构建工作流、CI/CD 自动化、应用程序生命周期管理和安全控制
|取代或增强什么？
|本地中间件和 ESB（尽管这些系统可能仍与 iPaaS 一起使用，以集成旧版系统并执行其他专门功能）
|系统管理员不再负责管理底层基础设施；将重心转向开发支持、安全与合规等高价值任务
|技术深度
|低代码和无代码工具帮助公民开发者构建和管理集成
|内置自动化，但应用程序开发和维护仍需要编码
|定价
|基于使用量或端点/连接器数量
|即用即付模式或具有不同使用层级的固定模式
企业通常同时使用 PaaS 和 iPaaS——PaaS 简化应用程序、微服务和 API 开发，而 iPaaS 将内部和外部服务及功能连接到更广泛的企业生态系统。作为云原生解决方案，PaaS 和 iPaaS 可以支持数字化转型战略，这些战略旨在虚拟化和现代化 IT 流程，以提高组织的敏捷性和可扩展性。
这些技术使团队能够专注于配置和优化应用程序及集成，而不是手动构建和管理它们。将 PaaS 与 iPaaS 结合使用，还可以帮助企业保持应用程序逻辑和集成逻辑的解耦和井然有序，从而随着组织的发展更轻松地扩展和添加新服务。
在某些情况下，每种解决方案都可能强化对另一方的需求。例如，由于 PaaS 加速了部署，IT 团队可能无法足够快地构建自定义集成，以跟上应用程序开发的速度。这种不匹配可能导致瓶颈和安全问题。通过采用两种解决方案，团队可以快速将在生产环境中创建的应用程序连接到相关的服务和数据源（例如 ERP、CRM 或数据湖），从而减少摩擦并同步开发时间线。
一些云提供商将 iPaaS、PaaS 和其他“即服务”功能捆绑到一个产品中，使组织能够根据需要添加或移除服务。或者，组织可以订阅云服务组合，或将 iPaaS 和 PaaS 与传统的、企业托管的管理系统结合使用。
对于一些企业来说，从头设计一个大语言模型 (LLM) 可能成本过高，需要专门的硬件和最先进的数据中心。AI 即服务 (AIaaS) 平台提供了另一种解决方案，使企业可以付费获取由第三方供应商提供的预训练 LLM。
许多 AIaaS 平台提供广泛的定制选项，帮助组织通过 API 和 SDK 将专有数据纳入 AI 训练集。AIaaS 解决方案还使企业能够设计智能体工作流，其中非人类身份 自主执行操作和做出决策，从而简化业务运营。
一种新兴的变体——AIPaaS，类似于PaaS，但专为托管 LLM 和人工智能驱动的应用程序（无论是面向客户还是内部使用）的整个生命周期而设计。AIPaaS 解决方案通常包含 AutoML 功能，可自动化机器学习开发和部署的各个环节，让公民开发者能够快速为其应用程序配备 AI 功能。
AI 还可以扩展 iPaaS 解决方案的用途。组织可以利用 AI 优化数据流、预测集成错误，并自动化集成日志记录和文档编写。LLM 可以提升低代码和无代码构建工具的准确性和深度，而自然语言处理则使非专业人士能够通过基于文本的提示来设计新的连接器。
随着 AI 的普及，包括 iPaaS 和 PaaS 在内的不同云服务模式之间的界限可能会变得模糊，因为智能体能够学会在系统之间无缝移动，其工作流横跨多种服务。然而，采用 AI 也带来了额外的安全、治理和准确性风险。此外，“黑匣”问题——即组织无法理解模型如何生成特定响应——依然使错误排查和引导模型行为变得困难。
在 PaaS 和 iPaaS 之间做出选择——或考虑是否同时采用这两种模式时——组织可以从评估当前的瓶颈和业务需求入手。您是在应用程序开发和维护过程中遇到不一致和速度放缓的问题 (PaaS)，还是在维持不同服务之间的连接方面遇到困难 (iPaaS)？
对于需要稳定、可靠的环境来构建和管理应用程序的大型企业，PaaS 可能很合适。特别是当服务分布在多个团队和环境中，或者面向客户的服务占企业业务模式的很大一部分时，更是如此。组织还可以利用 PaaS 解决方案来扩大服务覆盖范围并提高生产力，而无需扩充内部 DevOps 团队。
同样，随着企业架构变得越来越复杂，定制的点对点连接器不再能跟得上多步骤工作流和数据转换的步伐，iPaaS 会变得更有用。受数据孤岛困扰的组织也可以借助 iPaaS 来访问之前被困在孤立服务背后的数据。
随着组织的成长和演变，需求可能会发生变化：较小的企业可能一开始在本地管理集成和应用程序，待系统变得更复杂后再采用第三方服务。
其他组织可能已经在内部管理着成熟、现代化的集成和应用程序开发系统，这使得采用 iPaaS 和 PaaS 的价值降低——甚至可能对现有的数据集成和应用程序开发流程造成干扰。最后，处于高度监管行业（如医疗、金融和政府）的企业，可能由于数据安全和合规风险，无法放弃对集成和开发基础设施的精细控制。
看看为 AI 时代重新构想的 iPaaS 能做什么。凭借适用于所有集成场景的统一混合解决方案以及驱动生产力的智能体式 AI，IBM 在集成领域处于领先地位。
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