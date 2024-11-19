解决内存不足杀手难题

云计算让人觉得，只要有足够的预算，就能拥有无限的算力。不过，这种算力是分片的。主机（物理的和虚拟的都一样）、容器和函数—它们都对你能分配多少内存有限制。

在 Linux 中，内存不足 (OOM) 杀手是一个负责防止其他进程集体耗尽主机内存的进程。当一个进程试图分配超过可用内存的内存时，根据进程分配的内存超出允许范围的程度等因素，坏度得分最高的进程将收到一个 OOM 信号。这句话的基本意思是"你太过分了。退出或让你的一些子进程退出，否则就熄灯"。

请注意，触发 OOM 的进程可能不是接收 OOM 信号的进程。一个最近并未增加内存使用量的应用程序，可能会因为同一主机上有太多其他应用程序启动而突然发出 OOM 信号。

OOM 信号的机制听起来很苛刻，但它实际上是防止主机内存耗尽的一种非常有效的机制，尤其是在应用程序大小不正确或并行运行的应用程序过多的情况下（即主机大小与工作负载不匹配）。

对于 Kubernetes、Cloud Foundry 和 Nomad 等容器化平台来说，内存的使用—无论是在合理调整应用程序大小方面，还是在主机上同时运行多少应用程序方面—都更加重要。一般来说，你不会详细计划在任何一个节点上运行哪些应用程序。在许多设置中，容器将根据协调器的某些逻辑进行分配。对于 Linux 上几乎所有容器技术的基础—容器和控制组 (cgroups) 来说，强制执行最大内存消耗量至关重要。这些进程还使用 OOM 杀手系统，以确保在同一个组（即一个容器）中运行的进程分配的内存不会超过允许分配的内存。当容器中的进程试图分配超过允许的内存时，一些进程会被终止，通常会连带容器一起终止。

规模化后，一切都变得更加困难，包括尺寸的确定。在环境中运行的容器越多，就越难了解其中一些容器何时、如何以及为何宕机。OOM 杀手会给您的应用程序造成不健康的情况，即某些东西总是在某个地方崩溃，然后又被重新启动，给您的最终用户造成持续大量的错误，从而影响您的服务级别目标 (SLO)，而且很难排除故障。