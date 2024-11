解决内存不足杀手难题

要找出任何单个流程被 OOM 杀手淘汰的原因,在很大程度上取决于你所使用的技术。有些软件包会将其记录在自己的日志中。或者,你可能最终会在每台主机上运行类似下面的命令:

#CentOS grep -i "out of memory" /var/log/messages #Debian / Ubuntu grep -i "out of memory" /var/log/kern.log

看起来很简单,但这绝对不是你想在生产机群中执行的任务,因为你不知道为什么 MySQL 在凌晨 3 点又死机了。尤其是在凭直觉的情况下,因为似乎没有其他东西可以解释为什么数据库进程不再存在。

换句话说,"OOM 杀手"是一个对可靠性具有不可否认的重要性和功效的系统,但却无法提供足够的可观测性。但 IBM Instana 平台可以帮您修复这个问题。