O2C 系统是获得和维持健康现金流的关键组成部分。这是因为，此流程旨在缩短从收到订单到向企业付款之间的时间。O2C 系统中的活动可能会直接影响供应链管理与库存管理程序。

不应将“从订单到收款”流程与“从报价到收款（Q2C 或 QTC））相混淆，后者是一个更广泛的端到端业务流程。顾名思义，Q2C 始于销售点之前并包括某些初始步骤；例如，报价准备和定制报价以满足客户需求。

要更好地区分二者，只需记住 O2C 流程位于 Q2C 流程内。Q2C 始于客户购买意向，并结束于最终定价决策。而这便是 O2C 发挥作用的环节。您应分析从订单到收款系统，以确保企业致力于实现持续优化和改进。