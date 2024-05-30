从订单到收款（也称为 O2C 或 OTC）是指企业的整个订单处理系统。此业务流程始于客户下单，直到付款完成并记入应收账款。
从订单到收款流程根据业务类型略有不同，例如通过电子商务平台或直接销售。但从根本上来说，它自始至终均会保持不变。
从订单到付款周期的分步流程如下：
如果企业进行赊销，开展客户财务风险评估或审批流程则非常重要。其中可能包括对新客户进行信用检查，或在延长信用付款期限之前要求对方提供推荐信。
此步骤需实际挑选订购的商品，然后包装并运送给客户。如果企业涉及实物产品，库存管理与订单履行流程则必不可少。
运输流程可能较为复杂，且会根据产品物流情况而有所不同。您应开展定期审计以确保符合相关法规和性能标准。此外，还须为运输团队更新采购订单与履行方面的所有数据，以便及时完成承运方的取货和交货。
发票生成和支付是 O2C 中的关键步骤。客户会收到其订单的发票，其中应包括明细项目、每件商品的成本明细、税金以及应用于此订单的所有折扣。此步骤将启动付款流程。准确的开票系统始于员工从销售点收集正确的信息，例如订单备注、成本、信用条件、订单日期等。
在生成发票并将订单发送给客户之后，应收账款团队便会介入。此步骤可确保接收付款，并通过实施自动化流程以在预定时间向团队提醒未付发票，从而实现最高效率。自动会计系统可检测何时出现错误，随后应收账款专业人员便可快速审查相关数据并及时修改发票。
客户向企业支付订单付款的方式应在购买时确定，并在发票中明确说明。然后，便可通过在线支付、银行转账、书面支票或企业接受的任意其他形式接收客户付款。为确保顺利付款，应向客户提供订单参考编号，并与实际订单正确匹配。此举可减少混乱且有助于提高客户满意度，并进一步限制涉及应付账款或总账的问题。其他付款提醒可像移动通知一样实现。
企业的成长和发展主要取决于几个因素，尤其是牢固的客户关系。借助强大的从订单到收款流程，它可确保以既有效又高效的最佳方式为客户提供服务。只要 O2C 流程的所有部分协同工作，O2C 系统便可改善现金流和营运资金，同时增强客户体验。
此外，O2C 流程对保障客户满意度至关重要。它是客户与企业互动的最直接方式之一，且与整体盈利能力直接相关。成功的从订单到收款周期允许客户轻松下单、接收有关欠款金额和时间的发票，并通过通知来监控订单交付的预计到达时间 (ETA)。满意的客户是任何成功企业的重要组成部分，而能简化从订单到收款流程的高效订单系统则是最佳系统。
增强从订单到收款流程对于现金流入和所有销售订单的整体成功均十分重要。用于优化 O2C 周期的四个最佳实践如下。
与其采用针对 O2C 周期的宏观方法，不如尝试逐步进行分析。了解此周期内每个步骤的工作情况，以及它与整个流程相关的功能。
在 O2C 周期中，首先从易于实现的目标或常见问题领域入手。从回报最高且所需投入最少的领域开始着手。
企业的客户和员工是 O2C 流程取得成功的重要组成部分。倾听来自客户的投诉，了解是否出现某些模式，或是留意仓库员工可能面临的反复出现的问题。
软件即服务 (SaaS) 一类的新技术可自动管理类似 O2C 周期的业务流程。它可实现更出色的现金流和运营效率。而 ERP 软件则可为所有业务应用程序提供一个统一平台，从而简化整个 O2C 流程。
从报价到收款是一个更广泛的系统，其中包含促成订单之前的更多初始步骤。而 O2C 则始于销售点。
O2C 中的计费步骤是指向客户发送付款请求。此步骤通常是通过发票来完成的。
相关的典型步骤包括订单管理、信用管理、订单履行、订单配送、客户发票开具、应收账款、收款和报告以及数据管理。
从采购到付款和从订单到收款均涉及管理购买或服务请求。但是，从采购到付款尤其侧重于处理企业在组织内部下达的订单。
应收账款是 O2C 流程中的一个步骤，它侧重于记录客户的购买交易并确保收到货款。
随着销售量的增加，O2C 流程变得更为复杂，且要求企业掌握此流程中的每个步骤。滚雪球效应在 O2C 流程的成功方面发挥着巨大作用。例如，如果客户延迟支付发票，则可能会占用企业资金，进而对员工工资产生影响。
客户希望自己能信任他们向其购买商品或服务的商家，反之亦然。透明且高效的 O2C 流程能确保近乎无缝的购物体验和简化的客户服务流程。除客户之外，员工也可从自动化 O2C 系统中受益，因为该系统可将他们从日常任务中解放出来，以便他们有更多时间参与战略项目。
