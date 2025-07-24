“OEM 零部件”是由原始制造商或认证 OEM 供应商为新车制造的汽车零部件。这些 OEM 汽车零部件在质量、装配和功能上与原装一致。与 OEM 零部件不同，售后零部件由第三方公司制造，质量往往参差不齐。

原始设备制造商 (OEM) 参与车辆的整个生命周期——从研发到制造和保修。它们有助于确保安全性、环境合规性和性能。由于要对最终整车负责，OEM 会严格管控装配线上的零部件生产与装配工艺。

如今，OEM 指的是零部件本身，而不仅仅是制造商。例如，如果维修店使用 OEM 刹车片，他们将安装与汽车最初附带的刹车片相匹配的刹车片。许多人喜欢这些原装零部件，因为它们可靠、稳定。

随着车辆越来越多地由软件驱动，OEM 零部件现在已超越了物理组件，包括嵌入式软件和数字系统。在软件定义汽车 (SDV)中，OEM 开发或批准紧密集成的软件来控制制动、转向、信息娱乐和电池管理等关键功能。人工智能（AI）正在重塑软件开发、增强制造流程并成为车辆本身不可或缺的一部分，因此正在这一转型中发挥日益重要的作用。

原始设备制造商不仅制造汽车，他们还塑造着汽车行业的未来。他们为汽车的构造和性能设定了标准。无论您是购买新车还是更换零部件，了解某样东西是否是 OEM 都可以帮助您了解其来源和预期的更高质量。