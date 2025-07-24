8 分钟
在汽车领域，OEM 表示原始设备制造商。这些公司设计和制造车辆，并生产生产过程中使用的零件。主要的汽车 OEM 包括宝马、福特、通用汽车、本田和丰田。
“OEM 零部件”是由原始制造商或认证 OEM 供应商为新车制造的汽车零部件。这些 OEM 汽车零部件在质量、装配和功能上与原装一致。与 OEM 零部件不同，售后零部件由第三方公司制造，质量往往参差不齐。
原始设备制造商 (OEM) 参与车辆的整个生命周期——从研发到制造和保修。它们有助于确保安全性、环境合规性和性能。由于要对最终整车负责，OEM 会严格管控装配线上的零部件生产与装配工艺。
如今，OEM 指的是零部件本身，而不仅仅是制造商。例如，如果维修店使用 OEM 刹车片，他们将安装与汽车最初附带的刹车片相匹配的刹车片。许多人喜欢这些原装零部件，因为它们可靠、稳定。
随着车辆越来越多地由软件驱动，OEM 零部件现在已超越了物理组件，包括嵌入式软件和数字系统。在软件定义汽车 (SDV)中，OEM 开发或批准紧密集成的软件来控制制动、转向、信息娱乐和电池管理等关键功能。人工智能（AI）正在重塑软件开发、增强制造流程并成为车辆本身不可或缺的一部分，因此正在这一转型中发挥日益重要的作用。
原始设备制造商不仅制造汽车，他们还塑造着汽车行业的未来。他们为汽车的构造和性能设定了标准。无论您是购买新车还是更换零部件，了解某样东西是否是 OEM 都可以帮助您了解其来源和预期的更高质量。
OEM 是汽车行业的支柱。他们监督从设计和工程、概念到完工的一切流程。他们协调生产、安全测试和供应链物流。它们是供应商、经销商、服务网络甚至监管机构运营的枢纽。
OEM 也塑造着行业的发展方向。他们投资研发，定义汽车所依托的平台架构，并推动电气化和自动化等重大转型。他们的决定影响着我们驾驶的汽车、工厂的建造方式、零部件的采购方式以及整个行业的科技采用方式。简而言之，OEM 不仅仅制造汽车，还塑造整个汽车生态系统的运作方式。
为了更好地了解原始设备制造商的作用，了解它们与 VAR 和售后零部件有何不同会很有帮助。
OEM 和 VAR 经常被混为一谈，但它们在汽车供应链中扮演着不同的角色。OEM 从头到尾设计和制造车辆或零件。本田、现代、梅赛德斯-奔驰、日产和通用汽车等 OEM 公司通过经销商网络设计、制造和销售他们的汽车。他们负责大规模满足安全、质量和监管标准。
VAR 从 OEM 处获取现有车辆或零部件，并根据特定用途进行定制。他们并不制造基础车辆，而是对其进行改装。例如，VAR 可以将大众 ID. Buzz 汽车改装为移动车间或无障碍车辆。关键的区别在于，OEM 为广阔的市场打造原创产品，而 VAR 则通过添加功能来适应小众需求。
OEM 零部件和售后零部件都能替换车辆组件，但两者的来源不同。OEM 零部件由车辆的原始制造商或经批准的零部件制造商生产。售后零部件由不隶属于汽车制造商的第三方公司生产，通常具有相同的功能，但在设计、装配和质量方面有所不同。
几十年来，OEM 零部件和售后零部件之间的竞争日益激烈。售后选项通常成本较低且更为广泛。其实惠价格吸引了精打细算的消费者和独立维修店。一些售后制造商甚至旨在通过增强功能或材料来改进 OEM 设计。权衡是一致性：一些售后零部件可以与 OEM 质量的零部件相媲美，而另一些零部件则可能存在安装匹配度和耐用性方面的问题。
OEM 推广他们的零件是为了提高质量、可靠性和保修保护。经销商和经认证的维修中心通常必须使用它们来维持覆盖范围，而许多 OEM 组件设计为只能在集成系统中工作。这种态势引发了关于“维修权”、知识产权和消费者选择的争论。
OEM 希望支持性能和品牌完整性，而售后市场公司则追求可负担性和可及性。最终，选择取决于客户是优先考虑精度和保修保护，还是更低的价格和更广泛的选择。
常见的 OEM 汽车零部件包括对车辆安全、性能和日常运行至关重要的部件。车辆完成装配的那一刻，其上所有部件（从发动机到雨刷）都被视为 OEM 零部件。
一些最常见的 OEM 汽车零件包括：
发生碰撞后，保险杠、挡泥板、前灯和后视镜通常会更换为 OEM 零部件。保险公司和维修店通常更倾向于使用 OEM 车身零部件，因为它们可以保证与车辆结构正确对齐。这种精确度有助于恢复原始外观和空气动力学性能。
刹车片、转子和制动钳会随着时间的推移而磨损。OEM 更换零部件通常用于帮助确保可靠的制动性能。
这些组件包括传感器和控制模块，是另一个大类别。OEM 传感器按照精确的公差制造，对于排放控制、燃油经济性和仪表板警告系统等至关重要。
皮带、垫圈、水泵和正时链条通常用 OEM 零部件更换，尤其是在定期维护期间。这些系统经过严格设计，因此依靠 OEM 有助于确保它们在引擎的其余部分正常运行。
随着车辆的数字化集成度越来越高，软件已成为 OEM 零部件的核心类别。根据 IBM Research 预测，到 2030 年，90% 的车辆相关创新都将由软件构成。1此类别包括操作系统、固件和控制软件，管理从发动机性能与制动到信息娱乐与导航的功能。
现代车辆依赖于数十个电子控制单元 (ECU)，每个单元都运行 OEM 开发的软件，以支持整个车辆的精确通信和功能。这些系统对于车辆的功能和安全至关重要，尤其是对于混合动力汽车、电动汽车和 SDV 而言。Bosch 等公司在开发和供应许多此类集成系统方面发挥着重要作用。
生成式 AI 随着汽车制造商想方设法在车辆中使用大型语言模型 (LLM) 开始在这一领域发挥作用。这些 AI 系统可以为实时诊断、个性化驾驶员互动、高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶等高级功能提供支持。
例如，宝马正在使用 Amazon Web Services (AWS) 为其 2025 款 Neue Klasse 车型构建新的驾驶员辅助系统。该系统使用基于云的工具来提高安全性和功能。2
与其他 OEM 软件一样，这些 AI 驱动的组件必须与车辆架构紧密集成，以帮助确保安全、性能与合规性。与硬件一样，OEM 维护、更新和保护这些组件——通常部署无线更新和专有工具来实现。
减震器、支柱和控制臂也经常更换，并且经常与 OEM 版本互换，以保持汽车的乘坐和操控特性。
OEM 在汽车行业的主要优势包括：
问责制：由于 OEM 对整辆车负责，因此如果出现故障，则有明确的责任链。无论是通过召回还是服务公告，这种安排都使追踪问题和追究车辆制造商的责任变得更加容易。
兼容性：由于 OEM 零部件是专为特定品牌和型号设计的，因此无需猜测其匹配性或功能。它们经过设计，可与车辆系统的其余部分无缝集成，有助于避免在维修或返厂/退换件过程中出现复杂问题。
质量和可靠性：OEM 零件是按照与车辆原装配件相同的规格制造的。汽车制造商测试这些组件，以满足严格的安全性、性能和耐用性标准。这种一致性使消费者对零件的适用性和工作性能充满信心。
转售价值：使用 OEM 零部件保养的车辆可以保持较高的转售价值。买家和经销商经常查找显示汽车是使用原厂件维修的服务记录，因为这表明长期可靠性更好。
保修范围：OEM 零部件通常附带制造商支持的保修服务。安装售后零部件可能会使车辆保修失效，但选择 OEM 组件有助于保持这种保护。
OEM 零部件有很多优点，但也有一些缺点值得考虑：
成本较高：OEM 零部件比售后替代品更贵，有时甚至贵得多。
种类较少：OEM 零部件采用单一设计，而售后选项可能提供升级或专门的功能。
供应有限：它们的供应可能不那么广泛，特别是对于较旧或不常见的车型。
性能问题：尽管价格更高，但与高质量的售后选项相比，OEM 零部件不一定在性能或耐用性方面出众。
