在汽车领域，OEM 表示原始设备制造商。这些公司设计和制造车辆，并生产生产过程中使用的零件。主要的汽车 OEM 包括宝马、福特、通用汽车、本田和丰田。

“OEM 零部件”是由原始制造商或认证 OEM 供应商为新车制造的汽车零部件。这些 OEM 汽车零部件在质量、装配和功能上与原装一致。与 OEM 零部件不同，售后零部件由第三方公司制造，质量往往参差不齐。

原始设备制造商 (OEM) 参与车辆的整个生命周期——从研发到制造和保修。它们有助于确保安全性、环境合规性和性能。由于要对最终整车负责，OEM 会严格管控装配线上的零部件生产与装配工艺。

如今，OEM 指的是零部件本身，而不仅仅是制造商。例如，如果维修店使用 OEM 刹车片，他们将安装与汽车最初附带的刹车片相匹配的刹车片。许多人喜欢这些原装零部件，因为它们可靠、稳定。

随着车辆越来越多地由软件驱动，OEM 零部件现在已超越了物理组件，包括嵌入式软件和数字系统。在软件定义汽车 (SDV)中，OEM 开发或批准紧密集成的软件来控制制动、转向、信息娱乐和电池管理等关键功能。人工智能（AI）正在重塑软件开发增强制造流程并成为车辆本身不可或缺的一部分，因此正在这一转型中发挥日益重要的作用。

原始设备制造商不仅制造汽车，他们还塑造着汽车行业的未来。他们为汽车的构造和性能设定了标准。无论您是购买新车还是更换零部件，了解某样东西是否是 OEM 都可以帮助您了解其来源和预期的更高质量。

为何 OEM 在汽车行业很重要

OEM 是汽车行业的支柱。他们监督从设计和工程、概念到完工的一切流程。他们协调生产、安全测试和供应链物流。它们是供应商、经销商、服务网络甚至监管机构运营的枢纽。

OEM 也塑造着行业的发展方向。他们投资研发，定义汽车所依托的平台架构，并推动电气化和自动化等重大转型。他们的决定影响着我们驾驶的汽车、工厂的建造方式、零部件的采购方式以及整个行业的科技采用方式。简而言之，OEM 不仅仅制造汽车，还塑造整个汽车生态系统的运作方式。

OEM 与增值经销商 (VAR) 和售后市场零部件的比较

为了更好地了解原始设备制造商的作用，了解它们与 VAR 和售后零部件有何不同会很有帮助。

OEM 和 VAR 经常被混为一谈，但它们在汽车供应链中扮演着不同的角色。OEM 从头到尾设计和制造车辆或零件。本田、现代、梅赛德斯-奔驰、日产和通用汽车等 OEM 公司通过经销商网络设计、制造和销售他们的汽车。他们负责大规模满足安全、质量和监管标准。

VAR 从 OEM 处获取现有车辆或零部件，并根据特定用途进行定制。他们并不制造基础车辆，而是对其进行改装。例如，VAR 可以将大众 ID. Buzz 汽车改装为移动车间或无障碍车辆。关键的区别在于，OEM 为广阔的市场打造原创产品，而 VAR 则通过添加功能来适应小众需求。

OEM 零部件和售后零部件都能替换车辆组件，但两者的来源不同。OEM 零部件由车辆的原始制造商或经批准的零部件制造商生产。售后零部件由不隶属于汽车制造商的第三方公司生产，通常具有相同的功能，但在设计、装配和质量方面有所不同。

几十年来，OEM 零部件和售后零部件之间的竞争日益激烈。售后选项通常成本较低且更为广泛。其实惠价格吸引了精打细算的消费者和独立维修店。一些售后制造商甚至旨在通过增强功能或材料来改进 OEM 设计。权衡是一致性：一些售后零部件可以与 OEM 质量的零部件相媲美，而另一些零部件则可能存在安装匹配度和耐用性方面的问题。

OEM 推广他们的零件是为了提高质量、可靠性和保修保护。经销商和经认证的维修中心通常必须使用它们来维持覆盖范围，而许多 OEM 组件设计为只能在集成系统中工作。这种态势引发了关于“维修权”、知识产权和消费者选择的争论。

OEM 希望支持性能和品牌完整性，而售后市场公司则追求可负担性和可及性。最终，选择取决于客户是优先考虑精度和保修保护，还是更低的价格和更广泛的选择。

汽车行业常见的 OEM 零部件

常见的 OEM 汽车零部件包括对车辆安全、性能和日常运行至关重要的部件。车辆完成装配的那一刻，其上所有部件（从发动机到雨刷）都被视为 OEM 零部件。

一些最常见的 OEM 汽车零件包括：

车身零部件

发生碰撞后，保险杠、挡泥板、前灯和后视镜通常会更换为 OEM 零部件。保险公司和维修店通常更倾向于使用 OEM 车身零部件，因为它们可以保证与车辆结构正确对齐。这种精确度有助于恢复原始外观和空气动力学性能。

制动组件

刹车片、转子和制动钳会随着时间的推移而磨损。OEM 更换零部件通常用于帮助确保可靠的制动性能。

电气组件

这些组件包括传感器和控制模块，是另一个大类别。OEM 传感器按照精确的公差制造，对于排放控制、燃油经济性和仪表板警告系统等至关重要。

发动机部件

皮带、垫圈、水泵和正时链条通常用 OEM 零部件更换，尤其是在定期维护期间。这些系统经过严格设计，因此依靠 OEM 有助于确保它们在引擎的其余部分正常运行。

软件组件

随着车辆的数字化集成度越来越高，软件已成为 OEM 零部件的核心类别。根据 IBM Research 预测，到 2030 年，90% 的车辆相关创新都将由软件构成。1此类别包括操作系统、固件和控制软件，管理从发动机性能与制动到信息娱乐与导航的功能。

现代车辆依赖于数十个电子控制单元 (ECU)，每个单元都运行 OEM 开发的软件，以支持整个车辆的精确通信和功能。这些系统对于车辆的功能和安全至关重要，尤其是对于混合动力汽车、电动汽车和 SDV 而言。Bosch 等公司在开发和供应许多此类集成系统方面发挥着重要作用。

生成式 AI 随着汽车制造商想方设法在车辆中使用大型语言模型 (LLM) 开始在这一领域发挥作用。这些 AI 系统可以为实时诊断、个性化驾驶员互动、高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶等高级功能提供支持。

例如，宝马正在使用 Amazon Web Services (AWS) 为其 2025 款 Neue Klasse 车型构建新的驾驶员辅助系统。该系统使用基于云的工具来提高安全性和功能。2

与其他 OEM 软件一样，这些 AI 驱动的组件必须与车辆架构紧密集成，以帮助确保安全、性能与合规性。与硬件一样，OEM 维护、更新和保护这些组件——通常部署无线更新和专有工具来实现。

悬架零部件

减震器、支柱和控制臂也经常更换，并且经常与 OEM 版本互换，以保持汽车的乘坐和操控特性。

OEM 在汽车行业的优势

OEM 在汽车行业的主要优势包括：

问责制：由于 OEM 对整辆车负责，因此如果出现故障，则有明确的责任链。无论是通过召回还是服务公告，这种安排都使追踪问题和追究车辆制造商的责任变得更加容易。

兼容性：由于 OEM 零部件是专为特定品牌和型号设计的，因此无需猜测其匹配性或功能。它们经过设计，可与车辆系统的其余部分无缝集成，有助于避免在维修或返厂/退换件过程中出现复杂问题。

质量和可靠性：OEM 零件是按照与车辆原装配件相同的规格制造的。汽车制造商测试这些组件，以满足严格的安全性、性能和耐用性标准。这种一致性使消费者对零件的适用性和工作性能充满信心。

转售价值：使用 OEM 零部件保养的车辆可以保持较高的转售价值。买家和经销商经常查找显示汽车是使用原厂件维修的服务记录，因为这表明长期可靠性更好。

保修范围：OEM 零部件通常附带制造商支持的保修服务。安装售后零部件可能会使车辆保修失效，但选择 OEM 组件有助于保持这种保护。

OEM 在汽车行业面临的挑战

OEM 零部件有很多优点，但也有一些缺点值得考虑：

成本较高：OEM 零部件比售后替代品更贵，有时甚至贵得多。

种类较少：OEM 零部件采用单一设计，而售后选项可能提供升级或专门的功能。

供应有限：它们的供应可能不那么广泛，特别是对于较旧或不常见的车型。

性能问题：尽管价格更高，但与高质量的售后选项相比，OEM 零部件不一定在性能或耐用性方面出众。
