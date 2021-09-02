面向文档数据库的一个例子是 Apache CouchDB。IBM 提供了基于 CouchDB 的数据库即服务 (DBaaS) IBM Cloudant，可在 IBM Cloud 上使用。

由于 IBM Cloudant 基于 CouchDB，应用程序可以使用 CouchDB API 来访问 IBM Cloud、其他云、本地部署和网络边缘上的数据库。

使用 CouchDB API 的应用程序可以同时利用 IBM Cloudant 以及在其他位置运行的 CouchDB 实例，构建混合云和多云的面向文档数据库解决方案。

除了前面提到的面向文档数据库的常见优势之外，CouchDB 和 IBM Cloudant 还提供了易于使用的复制功能。

在不同位置的数据库实例之间轻松复制数据的能力，是面向文档数据库为许多应用（包括零售领域的应用）提供的最重要功能之一。

例如，Cloudant 和/或 CouchDB 实例之间的数据复制可以实现数据在中央数据库与各零售门店的独立数据库之间轻松流动，同时也可在每个门店的数据库与该店内所有销售点设备（终端、平板、智能手机）之间同步数据。

CouchDB 与 Cloudant 托管数据库之间的复制还可用于在移动应用、服务终端 (kiosk) 与单一中央数据库之间传输数据。

CouchDB 复制功能的另一个强大用途是为在需要时迁移到新基础设施提供基础。可靠且易用的复制功能为将现有数据库迁移到同一数据中心的新簇、不同城市的新数据中心、本地部署到云服务，或在两个云服务提供商之间迁移提供了运营和财务上的灵活性。

致力于开发新的电子商务功能和数字化客户互动的应用开发者，应高度考虑使用面向文档的 NoSQL 数据库，这样新应用程序将更容易适应零售环境中预期的或意外的未来变化。