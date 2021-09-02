在过去的 18 个月里，零售客户的关注点已经从实体店购物转向线上购物，包括与本地零售商的在线互动。零售商面临迫切需要调整运营策略的情况，更加依赖电子商务和数字化能力。那些已经高度数字化的零售商在与数字化程度较低的竞争者相比时，处于一个非常有利的位置。
在疫情期间，数字互动和参与的重要性显著增加，这种趋势可能会持续甚至加强，因为消费者回到实体店时，期望获得更个性化的体验，并能轻松融入他们的日常生活。
随着零售组织努力提升对业务和市场变化的响应能力，变得更加创新和差异化，应用开发和数据管理的灵活性将发挥重要作用。
与客户、产品和运营相关的数据管理是零售业务的核心。组织对这些数据的管理越灵活，就越能应对环境中不可预见的变化。
在数据库管理系统领域，NoSQL 数据库的灵活性是其主要优势之一，相较于关系型数据库而言。由于 NoSQL 不需要预定义的数据库模式，因此更适合快速变化的环境，使应用程序开发人员能够随着应用程序需求的变化而不断改进数据模型。
面向文档的数据库（一种特定类型的 NoSQL 数据库）以 JSON 文档格式存储信息，每个文档本身就是一个复杂的数据结构。文档可以包含各种数据类型的嵌套结构。面向文档的数据库的用户可以查询这些结构以检索或更新文档，而无需锁定数据库。由于应用开发者在使用 NoSQL 面向文档数据库时无需定义和遵守严格的模式，他们可以以更灵活的方式对应用进行修改。面向文档的数据库的灵活性和可扩展性使其非常适合广泛的应用，包括以下场景：
面向文档数据库的一个例子是 Apache CouchDB。IBM 提供了基于 CouchDB 的数据库即服务 (DBaaS) IBM Cloudant，可在 IBM Cloud 上使用。
由于 IBM Cloudant 基于 CouchDB，应用程序可以使用 CouchDB API 来访问 IBM Cloud、其他云、本地部署和网络边缘上的数据库。
使用 CouchDB API 的应用程序可以同时利用 IBM Cloudant 以及在其他位置运行的 CouchDB 实例，构建混合云和多云的面向文档数据库解决方案。
除了前面提到的面向文档数据库的常见优势之外，CouchDB 和 IBM Cloudant 还提供了易于使用的复制功能。
在不同位置的数据库实例之间轻松复制数据的能力，是面向文档数据库为许多应用（包括零售领域的应用）提供的最重要功能之一。
例如，Cloudant 和/或 CouchDB 实例之间的数据复制可以实现数据在中央数据库与各零售门店的独立数据库之间轻松流动，同时也可在每个门店的数据库与该店内所有销售点设备（终端、平板、智能手机）之间同步数据。
CouchDB 与 Cloudant 托管数据库之间的复制还可用于在移动应用、服务终端 (kiosk) 与单一中央数据库之间传输数据。
CouchDB 复制功能的另一个强大用途是为在需要时迁移到新基础设施提供基础。可靠且易用的复制功能为将现有数据库迁移到同一数据中心的新簇、不同城市的新数据中心、本地部署到云服务，或在两个云服务提供商之间迁移提供了运营和财务上的灵活性。
致力于开发新的电子商务功能和数字化客户互动的应用开发者，应高度考虑使用面向文档的 NoSQL 数据库，这样新应用程序将更容易适应零售环境中预期的或意外的未来变化。