Microsoft 租户间迁移

这一复杂流程通常发生在企业重组、并购、资产剥离以及合规与监管要求所推动的整合行动期间。

除了数据传输之外，Microsoft 租户到租户迁移还涉及重新创建用户帐户和移动整个工作负载，包括用户邮箱、SharePoint 网站、OneDrive 文件和 Microsoft Teams 频道。它还包括迁移安全设置和合规性策略。这一过程需要仔细规划，以保持业务连续性，同时确保数据完整性和对最终用户体验的最小干扰。

随着云迁移市场预计从 2024 年的 2325.1 亿美元增长至 2029 年的 8064.1 亿美元，企业亟需掌握应对复杂场景的能力。类似 Microsoft 365 租户迁移的需求，正随着云采用与企业整合加速而持续涌现。1