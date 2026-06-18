纺织厂工人修理白色材料卷的线头的细节。
资产管理

什么是制造业资产管理？

By Phill Powell , Ian Smalley
发布日期 2026年6月18日

制造业资产管理的定义

制造业资产管理是对制造企业赖以生产商品的物理资产（包括机械、设备、工具和基础设施）进行管理的系统化方法。

制造业资产管理适用于资产的整个生命周期，旨在实现三个主要目标： 

  • 提高生产效率
  • 限制停机时间——尤其是非计划停机
  • 延长资产使用寿命

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制造业资产的类型

在探讨制造业资产管理如何运作之前，我们应首先界定需要管理的不同资产类型。公司通过资产管理解决方案管理多种类型的资产。

实物资产

该术语涵盖了工厂将原材料转化为成品所使用的各种生产工具。

这一类别始于人们通常与制造业联系在一起的常规生产设备：

  • 重型机械
  • 装配机器人
  • 计算机数控 (CNC) 机床
  • 工业激光器
  • 手持设备
  • 装配线
  • 传送带
  • 测试设备
  • 较小的生产件（例如齿轮、轴承）

然而，作为制造工厂，其实物资产还包括该工厂生产的任何产品：

  • 成品——准备分销和销售的已完成产品。
  • 在制品 (WIP)——仍在生产周期中、尚未完成的半成品。
  • 原材料——随时准备开始制造过程的资源。

实物资产类别还包括与制造过程间接相关的资产：

  • 容纳制造作业的设施
  • 在制造设施内穿梭运输货物的系统或推车
  • 维持稳定工作温度和员工舒适度的冷却设备
  • 管道设备
  • 照明设备
  • 电网
  • 公司运营的车队车辆 

IT 资产

IT 资产管理 (ITAM) 涉及公司的各种技术资产：

IT 资产还涵盖组织的知识产权 (IP)，包括为支持公司项目而产生的任何智力成果：

  • 专利信息
  • 专有蓝图和设计图
  • 专业制造版权
  • 生产中所用的数字孪生模型

金融资产

您可能自然而然觉得公司的金融资产与制造业资产管理无关。但这种观点与现代商业的现实不符，现代商业充斥着需要立即注入大量资金的紧急情况。

金融资产主要归结为两类：

  • 流动资本：当那台大型生产设备发生故障时，公司需要为昂贵的紧急维修提供资金，使其重新运转起来。流动资本包括现金储备、股票、证券或其他任何易于变现和使用的资产，可帮助生产设施度过艰难时期。
  • 资本投资：对于规模更大、周期更长的项目，公司需要通过资本投资来提供资金。这种规模的项目通常包括更换主要机械、大规模实施自动化系统、设施升级，甚至包括员工培训，以帮助工人适应新机器。 
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制造业资产管理如何运作？

以下是构成制造业资产管理流程的主要步骤。

识别并跟踪所有资产

现代技术能够对公司的所有 设备进行精确而全面的跟踪。

公司可以使用射频识别 (RFID) 标签、条形码、二维码或它们的某种组合来标记这些不同的资产。这些标签携带有关位置、状态和用法的实时数据，并将此信息馈送至一个称为计算机化维护管理系统 (CMMS) 的集中区域。

监控资产并预判问题

许多公司以前采用“运行至故障”的生产模式，即假设工厂会一直运行公司机器，直到发生机械故障为止。

目前在设施管理中受青睐的预测性维护模式，依赖于关键机器上搭载的配备物联网 (IoT) 技术的传感器。这些传感器检测温度、压力、振动及其他属性，然后通过预测分析进行解读。这种方法使设施能够预测机器故障，并在故障发生前进行修复。

确保备件供应充足

维持制造业运营需要持续有效的资产管理。在保持足够备件库存以便快速维修，与在备件上过度投资之间，必须取得谨慎的平衡。

企业必须在库存管理方法中寻求这种完美的平衡。 

在整个资产生命周期中跟踪设备

资产生命周期管理 (ALM) 跟踪资产在整个效用历程中的状况，这一历程分为五个不同的阶段： 

  • 规划：公司考量新设备带来的成本与收益。在此阶段，最紧迫的问题围绕设备的定价、未来性能和预期效用。
  • 获取：此时需要做出采购决策，包括确定获批供应商、选择合适的型号、协商采购价格以及取得资产所有权。 
  • 部署：采购并安装资产后，组织必须优化机器设置并配置资产，以实现最佳运行效率。
  • 运营与维护： 工业设备需要例行维护以应对正常的运行磨损，并需要 预防性维护以避免潜在的中断。还需要进行纠正性维护以解决现有的性能问题。
  • 处置：当资产丧失功能且尝试维修已无意义时，维护团队会更换该资产、将其出售或让其退役。     

制造业资产管理及维护维修

资产管理在很大程度上依赖维护以及有效进行必要维修的能力。制造业资产生命周期管理 (ALM) 流程规定了四个步骤： 

  1. 发起与提交：一切始于维护请求。此请求工作流可通过自动预防性维护触发器创建。系统操作员发起的被动维护 请求也可生成该请求。 系统分析请求，若获批准，则配置必要的维修工作，此时便正式确定为工单
  2. 计划与排程：计划人员此时细化工单的具体细节。需要哪些备件？是否需要计划性停机？是否需要遵守任何特殊的安全规程？ 在此阶段，维修的相关后勤细节得以最终确定。
  3. 执行与跟踪：计划准备实施，进入执行阶段，由技术人员执行所请求的工作。操作人员根据工单规范进行维修。团队还应跟踪他们如何执行操作、使用了哪些材料及数量，以及工作造成的任何停机时间。
  4. 记录、关闭与分析：操作人员在完成后确认阶段确认完成，核实维修已按预期进行。 工单随后正式关闭。操作人员更新设备的维护历史记录，以反映此次维修。管理人员利用收集到的数据评估公司的制造业资产管理策略的优劣。

制造业资产管理的益处

公司利用制造业资产管理来实现以下益处： 

  • 提高生产效率：提升运营效率是制造业资产管理的总体目标。其主要益处包括，制造业资产管理使企业能够减少生产瓶颈的发生频率和严重程度、优化生产排程、简化工作流程与生产线。
  • 延长资产生命周期： 通过更好地管理生产资产，有助于确保昂贵工业设备的持续可用性，从而降低维护或更换成本。 这种方法还能延迟此类支出，使其更顺畅地纳入运营预算。
  • 防止停机：由灾难性设备故障引发的非计划停机，会严重危害有效的制造业资产管理。一旦发生此类故障，企业就会持续亏损，直到情况得到缓解。即使短暂的非计划停机也可能造成数百万美元的损失，尤其是在汽车行业等更复杂的设施中。补救措施是进行前瞻性维护排程，以帮助确保最大限度正常运行时间。
  • 实现卓越的运营可见性：制造业资产管理依靠仪表板来全面了解整个生产车间及资产使用情况。仪表板相较以往使用的手工电子表格无疑是升级，能显示关键绩效指标 (KPI) 来跟踪和监控进展。系统生成的数据 使管理者能够监控能源使用、评估资产性能，并基于切实可行的洞察做出有效且明智的决策。
  • 合规支持措施：公司有责任向各监管机构提供有关资产及其使用和维护的数据记录。制造业资产管理可帮助企业完成监管报告。

制造业资产管理的挑战

尽管制造业资产管理能提升效率，但其应用通常代价不菲，也难免会遇到一些运营障碍：

  • 实施成本高昂：从事制造业资产管理的企业通常需要企业资产管理 (EAM) 软件或 CMMS 软件。 具体选择取决于其所运营的业务类型。EAM 软件比 CMMS 软件更昂贵，这合乎情理，因为 EAM 软件包含了 CMMS 的功能以及更多分析工具。无论软件是直接买断还是通过订阅获得，这种扩展功能都适用。
  • 持续的维护成本：不幸的是，企业的成本并不会随着系统实施而结束。还会有 与维护管理相关的持续支出，例如新的硬件传感器、IT后备支持及软件升级。
  • 系统冲突：当团队将一个新的资产追踪软件程序引入由 企业资源规划 (ERP) 或生产系统组成的系统时，可能会出现资产性能问题。 这种数据集成的鸿沟可能导致性能数据碎片化或完全丢失（有时是因数据存储于云平台上所致）。
  • 信息过载： 企业在首次采用制造业资产管理时，员工很容易被与遥测和物联网 (IoT) 相关的海量涌入数据所淹没。如果团队尚未完全弄清楚后续应将这些指标存储在何处以便于访问，这股数据流可能尤其棘手。
  • 缺乏训练有素的人才：  进行制造业资产管理中某些最精细的计算和复杂的维护决策，需要技术熟练的工人。 这些任务包括分析预测性维护所用的算法，以及管理系统软件的配置。
  • 资源错配：工人对制造业资产管理系统的关注可能过度吗？当然可能，如果这导致设施的设备零件被过早更换的话。过度维护会严重损害任何潜在的成本节约，并导致巨额公司资金被浪费。
Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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