该术语涵盖了工厂将原材料转化为成品所使用的各种生产工具。

这一类别始于人们通常与制造业联系在一起的常规生产设备：

重型机械

装配机器人

计算机数控 (CNC) 机床

工业激光器

手持设备

装配线

传送带

测试设备

较小的生产件（例如齿轮、轴承）

然而，作为制造工厂，其实物资产还包括该工厂生产的任何产品：

成品——准备分销和销售的已完成产品。

在制品 (WIP)——仍在生产周期中、尚未完成的半成品。

原材料——随时准备开始制造过程的资源。

实物资产类别还包括与制造过程间接相关的资产：