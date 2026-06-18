制造业资产管理是对制造企业赖以生产商品的物理资产（包括机械、设备、工具和基础设施）进行管理的系统化方法。
制造业资产管理适用于资产的整个生命周期，旨在实现三个主要目标：
在探讨制造业资产管理如何运作之前，我们应首先界定需要管理的不同资产类型。公司通过资产管理解决方案管理多种类型的资产。
该术语涵盖了工厂将原材料转化为成品所使用的各种生产工具。
这一类别始于人们通常与制造业联系在一起的常规生产设备：
然而，作为制造工厂，其实物资产还包括该工厂生产的任何产品：
实物资产类别还包括与制造过程间接相关的资产：
IT 资产管理 (ITAM) 涉及公司的各种技术资产：
IT 资产还涵盖组织的知识产权 (IP)，包括为支持公司项目而产生的任何智力成果：
您可能自然而然觉得公司的金融资产与制造业资产管理无关。但这种观点与现代商业的现实不符，现代商业充斥着需要立即注入大量资金的紧急情况。
金融资产主要归结为两类：
以下是构成制造业资产管理流程的主要步骤。
维持制造业运营需要持续有效的资产管理。在保持足够备件库存以便快速维修，与在备件上过度投资之间，必须取得谨慎的平衡。
企业必须在库存管理方法中寻求这种完美的平衡。
资产生命周期管理 (ALM) 跟踪资产在整个效用历程中的状况，这一历程分为五个不同的阶段：
资产管理在很大程度上依赖维护以及有效进行必要维修的能力。制造业资产生命周期管理 (ALM) 流程规定了四个步骤：
公司利用制造业资产管理来实现以下益处：
尽管制造业资产管理能提升效率，但其应用通常代价不菲，也难免会遇到一些运营障碍：
使用 IBM Maximo Application Suite 优化计划、资源和资产的性能。
使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。
利用丰富的数据和强大的 AI 技术实现运营转型，以便整合优化流程并实现智能增长。