MRO 包括 MRO 库存管理活动以及预测性、预防性和纠正性维护策略范围内的活动。MRO 流程对于保持工厂运转至关重要。它们还可以帮助组织满足关键绩效指标 (KPI)，创造更安全的工作环境，延长资产使用寿命和可持续性，减少设备故障并最大限度地减少缺货。

虽然大多数制造组织均会执行不同版本的 MRO，以确保机器设备干净整洁、处于最新状态且可随时生产商品，但某些行业领导者却采用了更为全面的 MRO 战略。这一有条不紊的 MRO 方法被称为 MRO 管理。