MRO 是维护 (Maintenance)、维修 (Repair) 和运营 (Operations) 的缩写。它描述制造商品所需的工具、用品、生产设备和设施的日常和长期维护，也称为维护、维修和大修。
MRO 包括 MRO 库存管理活动以及预测性、预防性和纠正性维护策略范围内的活动。MRO 流程对于保持工厂运转至关重要。它们还可以帮助组织满足关键绩效指标 (KPI)，创造更安全的工作环境，延长资产使用寿命和可持续性，减少设备故障并最大限度地减少缺货。
虽然大多数制造组织均会执行不同版本的 MRO，以确保机器设备干净整洁、处于最新状态且可随时生产商品，但某些行业领导者却采用了更为全面的 MRO 战略。这一有条不紊的 MRO 方法被称为 MRO 管理。
MRO 通常可分为四种类型：
工具和消耗品需要管理完成生产过程所需的物品库存。工具包括手动工具，如车床、钻头和注塑模具。消耗品是限次使用或一次性使用的物品，例如润滑剂、粘合剂、气体、手套、面罩以及焊条和焊接工具等工具。
这种类型的维护可确保设施和周围场地保持良好的运行状态。这些任务可以由内部或第三方维护团队进行，包括清洁服务、屋顶维修、虫害防制、管道疏通和景观美化。
物料搬运涉及处理将材料导入生产线以及将成品出口给客户所需的资产。此类 MRO 中的维护和维修侧重于缩短空闲时间。资产则可能包括传送带、叉车和散装集装箱等设备。
此类 MRO 专注于关键生产机械和系统的维护和维修。目标是减少设备停机时间并最大限度地减少原材料浪费。它可能涉及预防性和预测性维护的组合，并且通常需要的工作量最大。
为生产成品，工厂需要数十到数千台机器（由数百个单独的部件组成）保持全面运行状态。因此，通过 MRO 活动开展的设备与设施维护会直接影响组织的运营指标、可持续发展目标和关键绩效指标 (KPI)。其中包括成本控制、设备停机时间和正常运行时间、效率以及提前时间。
MRO 还与组织的供应链管理 (SCM) 密切相关，即一个组织的活动会影响另一个组织的活动。例如，缺少 MRO 库存（从定制机器零件到扳手和橡胶手套）等上游供应链问题可能导致员工停工和设备停机。随之而来的发货延迟、产品短缺和客户不满意会影响下游供应链。
执行 MRO 活动有许多优势，包括：
只要有一台设备无法运转，整个生产线就会陷入混乱。这种中断会对公司的利润产生负面影响，并造成员工闲置的情况。采用 MRO 的组织可以更好地规划日常维护，从而保持工厂正常运转。
自动化、精细化的 MRO 方法意味着组织能够更好地了解其所有 MRO 设备、工具和产品何时需要补货，或者他们的产品是否过多，从而导致仓库爆满。
许多地区和行业都有与职业健康和安全、环境以及设备和机械维护相关的法规。确保重型工业设备拥有必要的替换零件、经过清洁和维修，并能高效运行，从而最大限度地减少不合规情况。对于航空航天、政府和原始设备制造商 (OEM) 等受到严格监管的组织来说，这一点尤其重要。
MRO 库存（或 MRO 备件库存）因业务而异。MRO 用品的示例包括大型基础设施物品：涡轮、空调系统、景观美化工具、发电机，以及齿轮、清洁用品、办公用品和安全设备（如个人防护装备 (PPE)）等较小物品。
MRO 物品管理是 MRO 战略的主要组成部分，因为库存短缺和不必要的库存水平升高都会产生问题。不了解 MRO 设备采购或要求的组织可能会严重低估生产商品的 MRO 库存成本，而这种低估可能会损害整体盈利能力。资产密集型行业（电信、石油和天然气以及医疗保健）通过节省成本以及维持或提高服务水平来管理数字化转型时，在了解和优化 MRO 库存方面面临更大的压力。
MRO 库存管理策略也各不相同。一些组织可能会执行严格的 MRO 采购流程，以简化采购流程，并确保以最优惠的价格获得高质量 MRO 材料。其他组织可能会转而采用库存管理软件来跟踪采购订单，并对 MRO 库存做出实时决策。还有一些组织可能仍将目光投向外部，采用 MRO 库存管理策略，并通过供应商管理库存来租赁一些工具和产品。
预防性、预测性和纠正性维护策略是最常见的维护方法：
预防性维护是指执行定期维护活动，以帮助防止意外故障。它涵盖一系列主动性活动和一般任务。例如，系统中的每个生产组件都需要定期保养，甚至需要维修或更换某些零件。但在更高的层面上，预防性维护还包括物理设备本身的维护。物理设备的关键组件需要及时保养，例如工厂的 HVAC 系统。
纠正性维护有时称为被动式维护，仅在资产发生故障后才执行这种维护。此类方法基于这样一种理念，即资产停机期间或因必要维修而产生的费用通常低于维持整体维护计划的费用。纠正性维护最适合拥有低成本非关键资产的组织。
一些组织可能选择将软件解决方案集成到 MRO 策略中，例如：
CMMS 是一种用于集中维护信息并促进维护操作流程的软件。它有助于优化物理设备的使用和可用性。CMMS 的核心是它的数据库。数据模型会组织有关生产所需的设备、材料和其他资产的信息。主要优点包括简化工单、知识转移和维护标准，以及访问历史和实时资产数据。
EAM 系统可维护并控制运营资产和设备，以便优化其整个生命周期的质量和利用率、增加生产正常运行时间并降低运营成本。此类系统会使用来自整个资产生命周期的数据，且经常会超越维护范围而将安全、环境、库存、工作人员等因素纳入考虑范围。其主要优点包括：集中式资产信息、更好的维护管理以及 MRO 库存管理任务自动化。
一些组织可能会选择通过资产绩效管理 (APM) 和资产投资规划 (AIP) 等解决方案来部署与物联网和 AI 相关的更强大的分析功能。这些系统使用有关资产健康状况和产出的实时数据，将生产车间与资产负债表连接起来。它们持续对当前运营、库存和生产产出的价值和风险进行建模，并为预测性维护策略提供工具支持。
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