创新竞赛很可能让您（以及许多其他人）面临意外高昂的云账单或资源利用不足的问题。事实上，根据 Flexera 2023 年云状态报告，十年来 “管理云支出” (82%) 首次超过“安全” (79%) ，成为所有组织面临的首要挑战。
我们明白。过度配置是避免性能风险的首选策略。
想要在性能与效率之间找到平衡绝非易事。当然，市面上有无数的 Kubernetes 成本监控工具，可让您密切跟踪集群资源使用的各个方面，如 CPU、内存、存储和网络。跟踪这些指标有助于识别资源密集型工作负载、低效的资源分配或可能导致成本增加的不必要资源消耗。
所有这些耗时的监控之后，紧接着就是将容器调整至合适大小以及设置自动扩缩策略和阈值的劳动密集型工作。
IBM Turbonomic 通过将容器调整至合适大小、Pod 暂停和预配置、Pod 迁移以及集群扩缩操作来优化您的 Kubernetes 环境。堆栈的每一层——从 Pod 和服务到容器、节点，以及底层云基础设施——都会根据实时需求进行分析和资源配置。它专为帮助您的团队实现自动化并快速取得显著且持续的成果而构建。
Turbonomic 支持所有上游版本的 Kubernetes——Red Hat OpenShift、EKS、AKS、GKE 等——可在任何云、任何数据中心以及任何混合云或多云组合中使用。它了解应用程序的资源需求，并持续确定能确保应用程序精确获得其运行所需资源的操作。
我们先来看看您的容器集群。
在这里，您可以看到按运行状况排序的顶级集群，随后是按潜在节省排序的顶级节点池。此仪表板让您对想要关注的内容一目了然，但我们来看看真正重要的——操作。
在此示例中，我们看到一个调整工作负载控制器（容器）大小的操作。如该操作所示，这里调整大小将提升性能。使用 Turbonomic，每项操作都包含支撑数据，以及该操作影响的详细信息。
在下一个示例中，我们看到一个挂起节点的操作，这将提高效率。您可能会问，能节省多少？
看看仅挂起这个未使用的节点就能节省多少资源。
不过，对于应用程序所有者和开发团队来说，缩减资源可能会令人不安。我们明白。性能至上。
Turbonomic 确保您的应用程序在需要时精确获得其所需资源。效率提升只是随之而来的结果。
让您的应用程序所有者试用一下。这是熟悉自动化的一种低风险方式。事实上，其中一些操作是无中断且可逆的。
同样，由于每项操作都附带了指标及其背后的理由，团队更容易信任采取行动的决策。您需要这种信任，才能从人工决策转向自动化运营。
如果您拥有来自关键工具（如 IBM Instana Observability 或任何其他应用程序性能监控 (APM) 解决方案）的应用程序数据，Turbonomic 能够理解应用程序的响应时间和事务，并将这些应用程序数据关联到 Kubernetes 平台及其运行所在的底层基础设施。
请看这里——即使需求波动，响应时间也保持在较低水平。
如果您有预定义的服务水平目标 (SLO)，Turbonomic 可以摄取这些数据，根据需求动态地对 微服务 应用程序进行横向扩展和缩减，以确保始终满足这些 SLO。SLO 策略也可以直接在平台上配置。
您可以逐渐采取越来越多的操作，然后将它们与您的流水线和流程集成。无论是 Slack、GitOps、TerraForm、Ansible、ServiceNow 还是其他工具，Turbonomic 都能满足您的需求。
您可以从小处着手，但要以最低成本释放 Kubernetes 的弹性并实现持续性能，则离不开自动化。
借助 Turbonomic，您可以超越人力的速度将这些微小改进自动化。省去将容器调整至合适大小以及设置自动扩缩策略和阈值等劳动密集型工作，让软件根据实时应用程序需求为您完成。这些微小改进累积起来，就能让 Kubernetes 应用程序以尽可能低的成本完全按预期运行。
换句话说，将那些性能风险的噩梦彻底打消。
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