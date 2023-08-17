IBM Turbonomic 通过将容器调整至合适大小、Pod 暂停和预配置、Pod 迁移以及集群扩缩操作来优化您的 Kubernetes 环境。堆栈的每一层——从 Pod 和服务到容器、节点，以及底层云基础设施——都会根据实时需求进行分析和资源配置。它专为帮助您的团队实现自动化并快速取得显著且持续的成果而构建。

Turbonomic 支持所有上游版本的 Kubernetes——Red Hat OpenShift、EKS、AKS、GKE 等——可在任何云、任何数据中心以及任何混合云或多云组合中使用。它了解应用程序的资源需求，并持续确定能确保应用程序精确获得其运行所需资源的操作。

我们先来看看您的容器集群。