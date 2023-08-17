解锁真正的 Kubernetes 成本节约，不必再为性能风险而失眠

发布日期 2023年8月17日
蓝色齿轮相互咬合，最大的齿轮上有一个圆形开口，里面显示着一台小型笔记本电脑
By Joel Barnard

创新竞赛很可能让您（以及许多其他人）面临意外高昂的云账单或资源利用不足的问题。事实上，根据 Flexera 2023 年云状态报告，十年来 “管理云支出” (82%) 首次超过“安全” (79%) ，成为所有组织面临的首要挑战。

我们明白。过度配置是避免性能风险的首选策略。

想要在性能与效率之间找到平衡绝非易事。当然，市面上有无数的 Kubernetes 成本监控工具，可让您密切跟踪集群资源使用的各个方面，如 CPU、内存、存储和网络。跟踪这些指标有助于识别资源密集型工作负载、低效的资源分配或可能导致成本增加的不必要资源消耗。

所有这些耗时的监控之后，紧接着就是将容器调整至合适大小以及设置自动扩缩策略和阈值的劳动密集型工作。

你好，自动化

IBM Turbonomic 通过将容器调整至合适大小、Pod 暂停和预配置、Pod 迁移以及集群扩缩操作来优化您的 Kubernetes 环境。堆栈的每一层——从 Pod 和服务到容器、节点，以及底层云基础设施——都会根据实时需求进行分析和资源配置。它专为帮助您的团队实现自动化并快速取得显著且持续的成果而构建。

Turbonomic 支持所有上游版本的 Kubernetes——Red Hat OpenShift、EKS、AKS、GKE 等——可在任何云、任何数据中心以及任何混合云多云组合中使用。它了解应用程序的资源需求，并持续确定能确保应用程序精确获得其运行所需资源的操作。

我们先来看看您的容器集群。

仪表板 - 应用程序容器

在这里，您可以看到按运行状况排序的顶级集群，随后是按潜在节省排序的顶级节点池。此仪表板让您对想要关注的内容一目了然，但我们来看看真正重要的——操作。

仪表板 - 受影响的容器

在此示例中，我们看到一个调整工作负载控制器（容器）大小的操作。如该操作所示，这里调整大小将提升性能。使用 Turbonomic，每项操作都包含支撑数据，以及该操作影响的详细信息。

仪表板 - 虚拟机详细信息

在下一个示例中，我们看到一个挂起节点的操作，这将提高效率。您可能会问，能节省多少？

仪表板 - 容器集群

看看仅挂起这个未使用的节点就能节省多少资源。

不过，对于应用程序所有者和开发团队来说，缩减资源可能会令人不安。我们明白。性能至上。

Turbonomic 一切以性能为本

Turbonomic 确保您的应用程序在需要时精确获得其所需资源。效率提升只是随之而来的结果。

让您的应用程序所有者试用一下。这是熟悉自动化的一种低风险方式。事实上，其中一些操作是无中断且可逆的。

同样，由于每项操作都附带了指标及其背后的理由，团队更容易信任采取行动的决策。您需要这种信任，才能从人工决策转向自动化运营。

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

可观测性平台的最佳搭档

如果您拥有来自关键工具（如 IBM Instana Observability 或任何其他应用程序性能监控 (APM) 解决方案）的应用程序数据，Turbonomic 能够理解应用程序的响应时间和事务，并将这些应用程序数据关联到 Kubernetes 平台及其运行所在的底层基础设施。

仪表板 - 概览 您和您的团队都能清楚看到动态资源配置如何提高应用程序性能，同时最大程度降低成本。
仪表板 - 概览

请看这里——即使需求波动，响应时间也保持在较低水平。

如果您有预定义的服务水平目标 (SLO)，Turbonomic 可以摄取这些数据，根据需求动态地对 微服务 应用程序进行横向扩展和缩减，以确保始终满足这些 SLO。SLO 策略也可以直接在平台上配置。

您可以逐渐采取越来越多的操作，然后将它们与您的流水线和流程集成。无论是 Slack、GitOps、TerraForm、Ansible、ServiceNow 还是其他工具，Turbonomic 都能满足您的需求。

您可以从小处着手，但要以最低成本释放 Kubernetes 的弹性并实现持续性能，则离不开自动化。

让 IBM Turbonomic 来处理

借助 Turbonomic，您可以超越人力的速度将这些微小改进自动化。省去将容器调整至合适大小以及设置自动扩缩策略和阈值等劳动密集型工作，让软件根据实时应用程序需求为您完成。这些微小改进累积起来，就能让 Kubernetes 应用程序以尽可能低的成本完全按预期运行。

换句话说，将那些性能风险的噩梦彻底打消。

立即开始使用 IBM Turbonomic，或向我们的专家预约演示。

 
IBM DevOps

什么是 DevOps？

Andrea Crawford 阐述了什么是开发运维、开发运维的价值，以及开发运维实践和工具如何帮助您完成从应用程序构思到生产的整个软件交付管道。本课程由 IBM 资深思想领袖主导，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以优先考虑能够推动增长的 AI 投资。
深入了解 DevOps 开发运维

作者

Joel Barnard

Writer

赋能平台团队，打造高效合规的云环境

了解平台团队如何借助平台即产品思路标准化工作流，统一基础设施与安全生命周期管理。

资源

以安全的混合云为基础，加速创新落地

借助单一框架简化混合云运营，同时构建一致的安全和治理体系。
依托统一云平台，加速规模化创新

了解平台工程团队如何利用自动化工作流扩展基础设施并实现集中控制。
在 Kubernetes 环境中掌控应用程序性能

了解如何通过自动化可观测性提高可见性、增强弹性并降低 Kubernetes 的运维复杂度。
利用人工智能驱动的分析优化业务绩效

立即注册，了解先进的 AI 分析如何为您的业务增长和创新带来新机遇。获取专家洞察分析，深入了解 AI 解决方案如何提高运营效率、优化资源并带来可衡量的业务成果。
利用混合云模式实现大型机应用程序的现代化

深入了解最新的 IBM Redbooks 出版物，了解面向混合云环境的大型机现代化。学习可行的战略、架构解决方案和集成技术，以推动敏捷性、创新和业务成功。

面向 DevOps 团队的全栈可观测性方案

依托 AI 驱动的可观测能力，快速构建稳定可靠的系统。这份 IBM 指南将介绍如何获取端到端可视能力、加快根本原因分析进度，在问题影响用户前完成处置。
AI 就绪状态

我们深入了解了部分组织能够应对 AI 带来的变革、充分挖掘其价值的原因。探寻这些实现 AI 就绪的企业的共同点。
相关解决方案
IBM Instana Observability

利用 AI 和自动化的强大功能，主动解决整个应用程序堆栈中的问题。

 深入了解 IBM Instana Observability
DevOps 解决方案

使用开发运维软件和工具，在多种设备和环境中构建、部署和管理云原生应用程序。

 探索 DevOps 解决方案
云咨询服务

通过我们的云咨询服务持续实现应用现代化，加速业务敏捷性与增长——支持任意平台部署。

 深入了解我们的云咨询服务
采取后续步骤

从 IBM Instana® 的主动问题检测到跨堆栈实时洞察，让云原生应用程序保持高可靠运行。

  1. 了解 IBM Instana
  2. 探索 DevOps 解决方案