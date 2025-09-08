根据 Boston Consulting Group 2024 年的一项调查，业务成果不明确导致 43% 的 IT 项目延迟，而不切实际的时间表则导致 42% 的 IT 项目延迟。总而言之，近一半的高级管理层表示，至少 30% 的新 IT 项目未能满足预算或时间表预期。
原因之一是公司可能会在没有充分审查其范围或成本的情况下开始新项目。由于企业平均将其年度预算的 5.5% 用于技术投资，取消 IT 运营的财务后果会迅速累积，损害公司的财务健康。
IT 战略规划是决定新 IT 项目能否取得长期成功的最重要因素之一。有效的战略计划可以将公司的首要任务提炼为可操作的举措，并预先评估新项目如何为其做出有意义的贡献。
除了预算考虑因素外，战略规划流程还可以帮助利益相关者团结起来，致力实现一套共同的业务目标。其可以通过为团队设定明确的期望、时间表和基准来跟踪进度，从而加强问责制。有效的 IT 战略规划还会考虑网络安全、IT 基础设施、资源分配和风险管理等主题。
例如，一家公司可能决定：
缩减硬件支出，以适应通过云提供计算的新合同
投资强大的加密工具来应对日益增加的网络安全威胁
当在规划阶段做出这些决定时，组织有机会讨论其效用和可扩展性，并创建一个框架来衡量其影响。
IT 战略规划是一个持续的过程，涉及众多利益相关者，包括行政领导、IT 团队、业务部门领导、供应商和客户。公司可能每年或每隔几年举行一次战略规划会议，同时进行范围较窄的季度或月度战略评审。
不过，企业可以随时根据市场变化、性能基准和其他考虑因素重新评估其 IT 计划。从开始到结束，规划过程通常需要三到六个月，尽管时间范围可能因组织而异。
首席信息官 (CIO) 或首席技术官 (CTO) 通常会主导战略规划流程。然后，项目经理负责执行计划的战略目标，并报告其团队的进展情况。
IT 领导者经常会提到四大支柱，而这些支柱也是任何 IT 战略规划过程的一部分。
各公司可能会确定 IT 计划和流程如何帮助促进增长、效率和商业价值。一致性涉及在单位之间开辟清晰的沟通渠道，并将共同需求转化为每个团队都可以努力实现的可行策略。
此流程有助于解决一个常见问题，即 IT 团队认为其他业务部门未完全了解其决策流程。相对的，非技术部门则认为他们没有适当的技术资源和工具来满足他们的需求。
在团队弥合沟通差距并围绕一组共同的优先事项达成一致后，他们通常会概述他们实现这些目标将采取的切实步骤。
该目标包括为不同的小组分配职责，为主要里程碑制定时间表和工作流。例如，第一步可以在两个月内完成，第二步可以在六个月内完成，第三步可以在 12 个月内完成。此外，该过程还涉及确定可用于衡量进展的数据和指标。路线图通常突出团队之间潜在的相互依存关系，帮助确定哪些方面的合作或排序是关键的。
该目标涉及评估 IT 部门的预算、人员配置和当前基础设施，并针对每项进行优化。企业可能需要收缩一个领域的技术投资，以应对另一领域的扩张。此步骤与战略投资组合管理或优化公司资源和资金的总体过程重叠。
例如，一家公司可能：
如果战略计划显示这一变化超出其年度预算的范围，则推迟向新运营的过渡
试点一个经济实惠的开源软件套件，而不是从第三方提供商更新昂贵的软件包
翻新前员工的笔记本电脑，而不是为新员工购买未开封的硬件
在起草 IT 行动计划时，企业通常会预测潜在的障碍并纳入应急措施，以便企业领导了解如何应对不可预见的情况。在识别可能的风险后，IT 领导者可能会评估特定情况发生的可能性，并估算相关挫折对业务结果影响的严重程度。
潜在风险包括：
网络安全漏洞和监管障碍
维护成本增加，工作量过大
服务中断和资源短缺
来自竞争对手的市场干扰和挑战
除了识别威胁外，风险评估还可能会考虑不采取行动的成本。例如，实施新的人工智能驱动自动化系统在短期内可能成本高昂且耗时，但从长远来看会显著提高生产力和盈利能力。
企业还可以使用情景规划来应对不确定性，这是一种探索未来业务结果并拟定如何对待每种结果的计划的方法。一种称为模拟建模的方法采用定量模型来模拟现实生活中的流程，如供应链管理或网络流量，以便组织能够在战略决策实施之前对其进行测试。
组织越来越依赖更先进的模拟战略。一些策略包括数字孪生体（构建物理资产的数字副本）和预测性分析（结合机器学习、统计建模和数据挖掘）。关键在于实现更可靠、更深入的预测。
IT 战略计划文档是一份有形蓝图，展示了组织如何运行其 IT 战略，以及为实现其战略目标而采取的步骤。它有助于将公司的战略愿景转化为每个团队都可以遵循的切实大纲。团队可以使用它来帮助确保他们的决策符合文档中规定的组织目标。
公司经常使用 IT 战略计划模板（无论是来自顾问的还是内部制定的）来快速启动流程。使用标准化文档可以帮助确保组织不会忽视主要的业务需求或观点。许多企业发现，使用 Trello、Miro、Asana 或 Jira 等在线项目管理工具可以帮助简化起草流程。
虽然各个部分根据计划范围而有所不同，但共同的组成部分包括：
执行摘要：对公司目标以及 IT 部门如何帮助实现这些目标的概述。
当前的 IT 能力：考虑 IT 部门当前的资源、优势和不足。
业务目标一致性：展示公司的 IT 战略如何与更大的使命和业务重点相关联。
SWOT 分析：识别可能影响 IT 绩效的内部和外部优势、劣势、机会和威胁。
IT 路线图：包括关于如何实现公司 IT 目标的详细分步行动计划，以及每个目标的具体里程碑、指标和时间表。
预算注意事项：为不同的 IT 计划设定预算，并分析 IT 如何融入公司的整体财务状况。
资源需求：估算公司成功执行 IT 战略所需的资源，包括计算、人员和培训。也称为容量计划。
数据战略：描述应如何在整个组织内收集、管理和治理数据，以支持战略决策。考虑数据质量、沿袭（跟踪一段时间内的数据流）和合规性（使数据管理符合监管要求、行业标准和内部政策）。
风险评估：帮助确保 IT 目标遵守公司的治理、合规性和安全框架。该评估还可以帮助团队制定缓解计划，以应对潜在威胁。
调查、保留率和 CAC（获客成本）
吞吐量、服务器停机时间、延迟、带宽使用率和峰值响应时间
项目交付率、预算遵守情况、范围遵守情况和发布频率
事件响应时间、备份成功率和网络钓鱼模拟失败率
企业根据其规模、治理系统和其他考虑因素，使用多种方法来制定 IT 战略计划。这是公司可以用作自己计划的编制起点的一种结构。
首先要审查高层因素，包括销售管道、增长目标和计划、收购、合作和兼并。
公司可能会试图在过于宽泛和模糊的时间表与过于狭窄和缺乏灵活性的时间表之间找到一个中间地带。
与特定团队会面可以帮助确定可以在最终计划中优先考虑的模式和共有体验。由于组织通常依赖第三方平台和服务，外部供应商和合作伙伴通常也是流程的一部分。
利益相关者可以提供对组织集成复杂性的洞察，从而解释将新服务连接到现有系统的难度。他们还可以提供有关系统依赖关系的信息 - 当一个服务依赖另一个服务才能正常运行时。这些对话还可以帮助组织评估供应商的适合度，或者特定合作关系与公司长期业务目标的契合程度。
传达 IT 战略的目的和重要性，以及它如何影响每个部门及其职能，这可以确保业务的任何领域都不会被孤立或忽视。此步骤对于促进跨职能协调至关重要。
审查公司基础设施的现状有助于发现已有的挑战。例如，企业可能计划扩大软件合同，但发现员工更喜欢使用另一款应用程序。
所有变更通常都会从治理的角度进行审查，以帮助确保它们符合公司的网络安全标准和法律要求。
制定 IT 战略计划的团队必须应对以下挑战：
IT 战略规划通常是一个缓慢、昂贵且经过深思熟虑的过程。它需要广泛收集利益相关者的意见以及深入的数据分析和研究。如果公司制定战略的时间过长，就会限制其快速调整和应对突发事件的能力。
研究公司 Gartner 预计，2025 年 IT 支出将增长近 8% 。根据 IT 专业网络 Spiceworks 的数据，推动 IT 支出增加的主要因素包括安全问题增加、员工增长以及升级过时基础设施的需求。鉴于这些限制，IT 组织可能难以尝试新技术并进行核心需求之外的创新。
IT 战略规划需要利益相关者之间做出大量妥协，尽管他们致力于实现相同的业务目标，但仍会纳入自己的专业经验，提出自己的优先事项。有效的 IT 战略计划可以传达新举措如何为业务的所有领域带来优点，帮助确保每个团队都感受到代表性。
尽管 IT 战略计划植根于证据和历史趋势，但它不可避免地需要包含一定程度的预测。颠覆性科技、新的竞争对手或新型网络安全威胁可能会突然出现，扰乱当前的计划。IT 战略通常通过采用敏捷、灵活的结构来预测这些不确定性，使团队能够在必要时进行调整。
科技带来了重大挑战，但也为愿意接纳这些科技的公司和 IT 团队提供了新的机遇。各公司可以考虑将数字化转型纳入其战略规划框架，以推动创新、敏捷性和长期业务价值。
新兴和不断扩大的技术趋势包括：
物联网 (IoT) 或联网设备网络以提供深入的实时数据，让公司更深入地了解不同服务的运行情况。
至少二十年来，各公司一直将 IoT 设备纳入其工作流。但 5G 网络、低地球轨道 (LEO) 卫星、Wi-Fi 7 和其他突破加速了制造、医疗保健、零售和其他行业的采用。AI 越来越广泛地帮助公司分析跨互联设备的数据趋势，而边缘计算（或在设备上或设备附近处理数据）有助于提供更快、更精确的洞察分析。
人工智能驱动的智能体可以通过自动执行重复性任务来加速工作流。这种自动化使 IT 团队能够专注于更高级的工作。
McKinsey 的数据显示，2024 年，短短六个月内，企业 IT 系统的 AI 使用率就从 27% 跃升至 36%，是所有业务职能中增幅最大的。此外，工作管理平台 Asana 发现，超过四分之三的 IT 领导者认为他们将负责领导公司内部的 AI 转型。这一发现表明，AI 对他们来说越来越重要。
云和混合云的采用继续增长，部分原因是这些技术可以帮助公司优化资源使用并更快地响应客户需求。
虽然云框架并不新鲜，但机器学习和无服务器架构计算（一种允许开发人员部署应用程序而无需管理运行程序的服务器的模型）等创新已帮助一些公司使云方法获得胜过本地部署基础设施的效率、可定制性和响应速度。例如，公司可以根据使用情况支付数据存储费用，而不必构建和维护自己的数据中心。
未来几年，IT 团队可能会使用世界基础模型。这些工具是专门研究物理和空间感知的 AI 模型，有助于从数字数据中收集洞察分析，以便在实际设备和应用中使用。
例如，一家自动驾驶公司可能会制造其自动驾驶汽车的数字副本，以进行数字化实验，然后再在现实生活中进行测试。IT 战略计划可以包括探索如何利用空间智能开发新产品或简化运营的试点项目。
一些 IT 团队正在为使用量子物理原理的计算机奠定基础，使计算机的运算速度大大超越传统计算机。虽然量子计算机目前主要在实验环境中运行，但一些计算机科学家认为它们可能会在未来几年内投入实际应用。这一发展有可能重塑 IT 部门，促使公司开发新的安全框架来保护网络免受新兴量子威胁。
