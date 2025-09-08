根据 Boston Consulting Group 2024 年的一项调查，业务成果不明确导致 43% 的 IT 项目延迟，而不切实际的时间表则导致 42% 的 IT 项目延迟。总而言之，近一半的高级管理层表示，至少 30% 的新 IT 项目未能满足预算或时间表预期。

原因之一是公司可能会在没有充分审查其范围或成本的情况下开始新项目。由于企业平均将其年度预算的 5.5% 用于技术投资，取消 IT 运营的财务后果会迅速累积，损害公司的财务健康。

IT 战略规划是决定新 IT 项目能否取得长期成功的最重要因素之一。有效的战略计划可以将公司的首要任务提炼为可操作的举措，并预先评估新项目如何为其做出有意义的贡献。

除了预算考虑因素外，战略规划流程还可以帮助利益相关者团结起来，致力实现一套共同的业务目标。其可以通过为团队设定明确的期望、时间表和基准来跟踪进度，从而加强问责制。有效的 IT 战略规划还会考虑网络安全、IT 基础设施、资源分配和风险管理等主题。

例如，一家公司可能决定：

缩减硬件支出，以适应通过云提供计算的新合同

投资强大的加密工具来应对日益增加的网络安全威胁

当在规划阶段做出这些决定时，组织有机会讨论其效用和可扩展性，并创建一个框架来衡量其影响。

IT 战略规划是一个持续的过程，涉及众多利益相关者，包括行政领导、IT 团队、业务部门领导、供应商和客户。公司可能每年或每隔几年举行一次战略规划会议，同时进行范围较窄的季度或月度战略评审。

不过，企业可以随时根据市场变化、性能基准和其他考虑因素重新评估其 IT 计划。从开始到结束，规划过程通常需要三到六个月，尽管时间范围可能因组织而异。

首席信息官 (CIO) 或首席技术官 (CTO) 通常会主导战略规划流程。然后，项目经理负责执行计划的战略目标，并报告其团队的进展情况。