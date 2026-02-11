资产管理

什么是 IT 资产可见性？

发布日期 2026年2月11日
一名男子盯着白板
By Mesh Flinders , Ian Smalley

IT 资产可见性的定义

IT 资产可见性是指建立对物理和虚拟 IT 资产的运行状态、健康状况和安全性的实时感知的做法。

对于现代数字化企业而言，对这些资产进行持续、实时的监控对于维护强大的网络安全态势和控制风险管理至关重要。

IT 资产可见性可适用于广泛的企业资产，从笔记本电脑和移动设备等简单设备，到前沿的物联网 (IoT) 传感器。各种规模、各行各业的组织都依赖资产可见性来管理其最复杂的 IT 环境，并建立成功的 IT 资产管理 (ITAM) 项目。

随着云计算软件即服务 (SaaS)远程办公的兴起，IT 资产可见性对于管理资源、优化资产性能以及保护  IT 基础设施免受代价高昂的数据泄露至关重要。根据 IBM 近期的一份报告，2025 年美国数据泄露的平均成本上升了 9%，达到创纪录的 1000 万美元。

作为数字化转型工作的一部分，许多现代组织正在将数字工具更深地整合到其 IT 资产性能管理 (APM) 的方法中。

有效的 IT 资产可见性帮助安全团队实时跟踪资产性能，并从过时的被动维护方式转向更现代、主动和预测性的维护方式。

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资产可见性在现代 IT 环境中的作用

资产健康和性能的可见性 是现代 IT 环境的基石，能够在由数千台设备和终端组成的复杂 网络 中实现数据共享 。人工智能 (AI)机器学习 (ML) 等新技术深刻改变了安全和维护团队监控其资产的方式。

过去，IT 基础设施是集中式的，物理资产通常存放在同一物理空间。然而，现代组织依赖更新、更不固定的技术和设备，如 SaaS 平台、物联网传感器、移动设备和基于云的服务——其中许多是虚拟化的。虚拟化解决方案的攻击面显著增大，管理起来也更加复杂。

IT 资产可见性帮助组织改进维护和保障物理及虚拟资产的核心流程，确保它们在整个生命周期内保持高水平性能。

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IT 资产可见性的工作原理

通过将 IoT 传感器、AI 自动化和分析等新技术整合到核心业务流程中，现代 IT 资产可见性帮助企业实现对资产和流程的全面可见性。

以下详细说明这些技术如何帮助实现对现代 IT 基础设施四个核心组件的可见性。

物理资产

对服务器、笔记本电脑、移动设备和 IoT 传感器等物理 IT 资产的可见性，通过端点监控和资产发现相结合的方式实现。

依靠实时数据和强大的可视化工具，IT 管理者可以实时跟踪资产位置、性能和健康状况，远程执行系统升级并分配维护任务。

软件和 SaaS 资产

为了监控软件和 SaaS 组件（如虚拟机 (VM)、软件许可证和漏洞）的各方面情况，IT管理者依赖配备最新技术的强大自动化监控工具和可观测性平台。

对 SaaS 组件和设备的可见性有助于确保基于订阅的服务按设计方式运行。

云和虚拟化资产

现代 IT 环境越来越多地由高度可扩展的虚拟资产（如 VM、容器微服务）驱动。建立并维护对这些类型资产的可见性，对于优化资源分配和建立企业层面可靠的网络安全态势至关重要。

身份工具

配备资产可见性的身份访问管理 (IAM) 工具有助于 IT 安全团队验证试图访问企业应用程序和资源的用户（包括人类和机器）的身份。

身份可见性对于威胁检测、事件响应和强制执行严格安全策略等网络安全方面至关重要。

衡量 IT 资产可见性项目的成功

为了创建有效的 IT 资产可见性项目，团队必须建立可量化的指标来衡量成功。以下是一些常用的资产可见性关键绩效指标 (KPI)：

  • 资产发现率：已识别出的网络中受监控资产占预估未监控资产总数的百分比。
  • 未防护侧减少：未监控资产数量减少的百分比。
  • 漏洞覆盖率：已扫描漏洞的资产占受监控资产总数的百分比。
  • 修复时间：IT 团队解决安全威胁所需的平均时间。

IT 资产可见性的主要优势

以下详细介绍了现代 IT 资产可见性的一些最常见优势：

  • 更好的网络安全：网络安全——保护人员、系统和数据免受代价高昂的网络威胁的实践——对组织的成功至关重要。现代 IT 资产可见性在支持构成强大网络安全的的人员、流程和系统方面发挥着重要作用。根据《2025 年 IBM 数据泄露成本报告》，包括前沿资产可见性计划和系统在内的新技术，去年帮助将美国数据泄露的总成本降低了 9%，降至 440 万美元。
  • 提高运营效率：提供资产健康实时数据的集中式仪表板帮助安全和维护管理者发现改进资产性能的机会。通过获得 IT 资产使用和依赖关系的可见性，资产可见性帮助 IT 团队简化工作流程、优化采购流程、加强终端安全并减少资产停机时间。
  • 更高效的资源管理：实时资产监控和可见性帮助 IT 团队更好地利用其负责的资源。现代 IT 资产可见性改进了库存管理，并使团队能够更好地根据特定业务需求调整采购实践。
  • 更强的合规性：IT 资产可见性帮助企业遵守《健康保险可携性和责任法案》(HIPAA) 等严格的法规要求。强大的资产可见性项目帮助医疗和金融等高度受监管环境中的企业在审计期间建立并维护安全策略和资产控制。
  • 改进决策：IT 资产可见性帮助组织改善核心业务功能的最有力方式之一，是为利益相关者提供高度准确的实时资产数据。关于资产健康的实时信息有助于将 IT 资产管理 (ITAM) 从单纯的维护职能转变为更具战略性的职能。

资产可见性的主要挑战

建立对资产健康、安全和性能的全面可见性可能具有挑战性。以下是一些企业面临的常见问题：

  • 数据孤岛：数据孤岛是资产数据的孤立集合，阻碍了用户、系统和业务单元之间的数据共享。当数据形成孤岛时，数据质量可能受损，利益相关者更难做出明智的、数据驱动的决策。
  • 过时的库存管理：过时（或手动）的库存管理是指通过电子表格和其他低效工具及流程来管理资产、组件和部件。依赖手动、过时的方法管理资产数据可能导致资产可见性项目失效。
  • 与旧版系统的集成：有效的数字化转型需要将旧版 IT 资产和系统与现代 IT 资产管理 (ITAM) 平台完全集成。数据不兼容、缺乏 API 支持以及缺少现代身份验证工具，是安全团队在尝试集成旧版 IT 时常见的障碍。
  • 合规限制：收集全面的资产数据常常引发隐私和合规性问题，尤其是在医疗和银行等高度监管的行业。现代 IT 资产可见性工具在遵守合规框架时可能面临的挑战示例包括 HIPAA 和 GDPR。

构建成功 IT 资产可见性项目的五个步骤

尽管存在挑战，但只要愿意投入时间和资源，企业仍然完全可以成功实施 IT 资产可见性项目。以下是一个经过验证的五步构建方法。

1. 创建准确的资产库存

在监控资产之前，企业需要知道拥有多少资产以及它们的位置。创建有效资产可见性项目的第一步是列出需要监控的硬件、软件和网络资产。

在此阶段，企业通常依赖自动化资产发现工具，这些工具可以扫描网络并收集有关终端、IoT 设备和虚拟资源的信息以进行监控。

2. 整合数据源

为了建立对资产健康和性能的全面可见性，漏洞管理和端点安全系统需要共享数据。

现代 ITAM 平台通常配备集中式仪表板，可以整合信息并实时显示，帮助管理者发现维护和资源优化的机会。

3. 自动化监控

AI 自动化有助于确保持续收集和分析来自关键资产的实时数据。使用最新工具和技术自动化工作流，有助于在未经授权的设备、漏洞和网络威胁导致数据泄露之前发现它们。

自动化工具是现代 IT 资产可见性的关键方面，使资产生命周期管理更加动态和高效。

4. 定义并执行安全策略

成功的 IT 资产可见性项目会全面定义其安全策略，并制定了清晰的执行流程。

IT 资产管理者就资产所有权、运行和数据收集制定明确规则，构建政策框架，确保在所有相关地区遵守网络安全和隐私标准。

5. 赋能 IT 团队

随着 AI 自动化工具的普及，在构建 IT 资产可见性项目时很容易忽视人的因素的重要性。如果 IT 团队没有接受过关于他们所使用的工具和系统的培训，即使是规划最周密的资产可见性项目也会失败。

管理者和技术人员必须接受培训，学习如何解读仪表板、从数据中提取洞察，并从一开始就将资产可见性融入其决策和采购流程。

IT 资产可见性用例

建立 IT 资产可见性是成功运行 ITAM 项目的关键组成部分，并在许多行业中得到广泛应用。以下是几个最常见的用例。  

漏洞管理

IT 团队通过密切监控和分析资产数据来管理资产漏洞，识别哪些系统和设备比其他风险更高。一旦识别出这些资产及其潜在漏洞，就可以根据潜在故障或停机对业务的影响，优先安排修补和维护。
事件响应

强大的 IT 资产可见性显著有助于事件响应——即衡量组织流程和系统检测及抵御网络攻击能力的一项指标。资产监控帮助团队隔离受影响的端点、评估安全态势并实时实施修复以应对攻击，从而提高迅速成功恢复的可能性。
报告

在审计期间，自动化可见性有助于简化收集和验证资产库存报告以证明合规性的流程。强大、自动化的资产可见性可以将手动、易出错的审计响应方式转变为自动化、持续且高度准确的方式，帮助组织避免高额罚款。
管制

强大的资产可见性有助于确保 SaaS 订阅处于最新、已授权且获得适当许可的状态。IT 资产可见性项目可以实时监控云应用程序，降低安全风险、控制成本，并帮助团队识别未经授权使用应用程序的情况。
端点安全

IT 资产可见性通过提供所有设备和应用程序的准确、完整清单，显著提高了网络的端点安全性。这一过程包括非托管设备和应用程序（即所谓的“影子 IT”），攻击者可能会在网络攻击中利用它们。强大的 IT 资产可见性工具帮助 IT 团队检测未经授权的用户，并在安全威胁扩散到整个网络之前将其消除。

关于 IT 资产可见性的常见问题

主动发现和被动发现有什么区别？

主动发现是指通过网络查询或探测来扫描设备和端点，以识别活跃资产。被动发现则是观察网络流量，通过检测物理和虚拟资产的活动来识别它们。 

通常，强大的 IT 资产可见性项目会结合使用这两种方法。

ITAM 和 CSAM 有什么区别？

ITAM（IT 资产管理）专注于资产生命周期的合同和运营方面，从资产采购到运行、优化和报废。

CSAM（网络安全资产管理）则更侧重于资产管理中直接影响安全结果的方面，如漏洞、合规性和安全态势。

虽然这两种实践都涉及资产数据的收集、分析和共享，但 ITAM 侧重于业务结果，而 CSAM 更关注安全。

IT 资产库存中应包含哪些内容？

完整的资产库存应包含以下资产和资源：

  • 物理资产（笔记本电脑移动设备和 IoT 设备）
  • 软件资产（应用程序、版本和许可证）
  • 网络资产（路由器、交换机和防火墙）
  • 云资源（虚拟机、容器和 SaaS 订阅）
  • 所有权记录（用户名、部门和权限）
  • 安全记录（补丁、漏洞和配置）

IT 资产管理的五大支柱是什么？

ITAM 有五个公认的支柱：

  • 资产发现
  • 生命周期管理
  • 财务管理
  • 合规与风险管理
  • 优化

作者

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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