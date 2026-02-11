资产健康和性能的可见性 是现代 IT 环境的基石，能够在由数千台设备和终端组成的复杂 网络 中实现数据共享 。人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 等新技术深刻改变了安全和维护团队监控其资产的方式。

过去，IT 基础设施是集中式的，物理资产通常存放在同一物理空间。然而，现代组织依赖更新、更不固定的技术和设备，如 SaaS 平台、物联网传感器、移动设备和基于云的服务——其中许多是虚拟化的。虚拟化解决方案的攻击面显著增大，管理起来也更加复杂。

IT 资产可见性帮助组织改进维护和保障物理及虚拟资产的核心流程，确保它们在整个生命周期内保持高水平性能。