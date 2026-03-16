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资产管理

什么是 IT 资产回收？

By Mesh Flinders , Ian Smalley
发布日期 2026年3月16日

什么是 IT 资产回收？

IT 资产回收是企业依靠的一套流程，用于保护、评估和安全处置未使用的 IT 设备。 它是 IT  资产生命周期管理 (ALM) 的关键组成部分，ALM 是一种旨在延长资产有效寿命并提高其效率的战略性方法。

IT 资产回收支撑着现代企业 IT 实践的多个重要方面，如成本节约、数据安全和安全数据销毁。

组织依赖各种 IT 资产（包括笔记本电脑、台式机和服务器）来支撑其核心业务流程。当这些资产达到其生命周期终点时，组织必须找到回收其剩余价值并管理其最终处置的方法。

在现代供应链管理 (SCM) 中，IT 资产回收已成为循环经济的关键部分。这种方法涉及一种经济模式，通过再利用和转售延长 IT 硬件生命周期，从而帮助消除电子垃圾并促进可持续性。循环经济依赖于一系列被称为IT资产处置 (ITAD) 的多样化实践，包括数据擦除、数据清除、粉碎以及退役设备的重新销售。

IT 资产回收项目由国家和国际公认的认证及数据保护框架所定义。其中最常见的标准由美国国家标准与技术研究院 (NIST)国际标准化组织 (ISO) 和欧洲《通用数据保护条例》(GDPR) 等机构提供。

IT 资产生命周期的阶段

所有 IT 资产——无论大小或复杂程度——都经历 IT 资产生命周期的五个阶段：

  • 规划
  • 采购
  • 部署
  • 运行与维护
  • 处置

根据被回收 IT 资产的数量和复杂程度，整个过程可能从几天（例如，现场擦除）到几周（例如，翻新和重新销售）不等。 每个阶段都依赖于准确、详细的资产跟踪和文档记录，这是强大 IT 资产管理 (ITAM) 方法的基石。

  • 规划：组织评估对一台或多台新设备的需求，进行成本效益分析，计算总拥有成本 (TCO)，并比较不同的采购方法。
  • 采购：采购阶段，确定、评估并购买特定资产，以及任何额外的硬件或软件组件或满足业务需求所需的更多  IT 基础设施
  • 部署：资产被安装并集成到组织的 IT 环境中，以便提供所需的功能、用户访问和支持。
  • 运行与维护：资产投入运行这意味着它按照组织要求的方式使用和维护，并可以接受任何必要的升级或维修。
  • 处置：在其使用寿命结束且运行不再具有成本效益后，IT 资产被退役——该过程包括物理移除、安全数据销毁和最终处置。

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IT 资产回收的五个步骤

IT 资产回收流程建立在一系列五个协调步骤之上，旨在优化资产价值和数据安全。以下介绍每个步骤及其在整个流程中的重要性。

1. 资产库存与评估

要建立强大的 IT 资产回收方法，组织需要维护其退役 IT 设备（包括笔记本电脑、硬盘驱动器和可拆卸硬件组件）的实时清单

全面、实时的清单可帮助组织跟踪资产状况、评估剩余价值并选择最具成本效益的回收方式。

2. 现场数据擦除与安全运输

在处置敏感数据和本地资产（通常 在 数据中心内）时，大多数组织更倾向于选择现场数据销毁和擦除，而非场外 销毁。

数据清洗（一种从介质存储设备中永久删除敏感信息的过程）等策略有助于确保敏感信息不会离开现场。

3. 数据销毁

IT 资产回收流程的第三步侧重于安全数据擦除、数据清除以及在必要时对 IT 资产进行物理销毁。

数据销毁服务商必须获得国际数据销毁协会 (NAID) 等组织的认证，其最高评级 NAID AAA 被视为行业标准。拥有这些认证、有文档记录的数据销毁实践以及经证实的环保承诺的托管服务提供商 (MSP) 通常是强大的合作伙伴。

4. 翻新

具有潜在转售价值且数据已被安全移除的资产符合翻新条件，并可重新部署或转售。

在翻新步骤中，资产经过维修、测试和更新，以便再次使用。然后，企业可以在组织内部重新部署该资产，或选择使用转售工具提高其转售价值进行出售。

5. 回收

无法转售或在组织内部重新部署的 IT 资产将被回收。IT 资产回收流程的第五步涉及对被认定无法修复且不再包含敏感数据的设备进行最终处置。

例如，电路板中富含贵重金属和塑料，可以从垃圾填埋场中分流出来并重新加工，以最大限度减少环境影响。IT 资产回收的第五阶段也是最后阶段，对环境责任和循环经济至关重要。

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IT 资产回收的益处

IT 资产回收可以使组织的许多方面受益，从降低间接成本、提高效率，到提升其环境、社会和治理 (ESG) 形象。以下是在企业层面的一些主要益处：

  • 更好的财务回报：实施强有力的 IT 资产回收的组织，通常可以通过转售、重复使用或翻新设备（在清除敏感数据后）来回收资产价值。
  • 增强的数据安全：每一件 IT 资产都有可能成为网络犯罪分子窃取未被妥善处置的敏感信息的机会。经过认证的 IT 资产回收对于确保敏感数据被销毁、防止数据泄露至关重要。
  • 减少电子垃圾：大多数组织每年产生的电子垃圾（如破损、废弃或过时的 IT 资产）数量不断增加。作为 IT 资产回收关键组成部分的适当 IT 资产处置 (ITAD)，通过回收金属、塑料和其他材料，有助于减少电子垃圾。
  • 改进的资源优化：IT 资产回收帮助组织延长其最有价值 IT 资产的生命周期，并确保它们在更长时间内保持最佳性能。
  • 提升运营效率：通过使用有助于简化工作流程自动化工具，现代 IT 资产回收项目提高了 IT 资产的运营效率并延长了其生命周期。

谁从 IT 资产回收中受益？

适当 IT 资产回收的优势并不局限于单个组织的 IT 部门；它们常常扩展到整个行业。以下是一些经常受益的行业和利益相关者：

  • 服务提供商：许多 IT 公司和企业将端到端的资产回收和 ITAD 作为增值服务或捆绑服务提供给客户。
  • 数据中心提供商：数据中心提供商通常会在尽可能减少中断的情况下，管理其向客户提供的服务器的退役和更换。
  • 环保组织：Sierra Club 和 Greenpeace 组织等环保组织积极监控电子垃圾的处置情况，并对处置得好的组织予以认可。
  • 消费者：强大的 IT 资产回收中一个常被忽视的方面是消费者能够以更低价格获得重复使用的 IT 设备，如笔记本电脑、台式机和手机。

IT 资产回收的关键考量因素

为了实施强有力的 IT 资产回收流程，组织必须考虑几个因素。以下是一些最重要的方面：

  • 合规性：确保数据销毁实践符合 NIST、ISO 和 GDPR 等数据安全标准，始终应是 IT 资产回收的首要考虑因素。未能遵守这些标准可能导致高额罚款和认证撤销。
  • 定价：组织应严格评估其所有 IT 硬件的转售价值，并平衡其回收潜力与服务及翻新成本。定期审查 IT 资产的做法是强有力的回收项目不可或缺的一部分。
  • 报告：建立完善的 IT 资产状况和状态报告结构对于组织透明度至关重要。组织应选择能够提供严格监管链文档和与资产回收相关的实时指标的供应商和承包商。
  • 可持续性：联合国 (UN) 密切监控电子垃圾问题，其在 2024 年报告称，自 2010 年以来电子垃圾水平已上升 82%。联合国还透露，预计到 2030 年将再上升 32%。1负责任的 IT 资产回收服务通过延长 IT 资产生命周期、提高成本节约、增加转售价值并降低整体环境影响，有助于防止这种增长。

IT 资产回收面临的挑战

尽管 IT 资产回收有许多优点，但建立强有力的实践仍然是一项挑战。以下是组织面临的一些常见障碍。

监管复杂性

业务运营必须符合一系列随行业和地区变化的合规标准与框架。IT 资产处置 (ITAD) 处于多个重叠监管框架的交汇点，这可能使合规变得困难，并需要大量的时间和资源。

数据泄露

人工智能 (AI) 的兴起使数据泄露变得更加复杂和高级。

根据 IBM 最新的《数据泄露成本报告》97% 的组织在过去一年中经历过与 AI 相关的安全事件。在这些组织中，63% 表示他们缺乏适当的 AI 治理政策来管理或防止影子 AI。当数据擦除或粉碎不彻底导致机密数据泄露时，IT 资产回收领域会变得脆弱。

资产跟踪

资产跟踪，即对 IT 资产位置、来源和状况的实时监控，对于负责数千台笔记本电脑、台式机、服务器及其他类型IT硬件的组织来说可能很困难。

资产跟踪的不一致可能导致资产生命周期记录不完整和维护历史记录不佳，最终降低资产的转售价值。

技术变革

随着技术变革的快速步伐，更短的硬件更新周期（即退役并用较新组件替换技术组件的时间范围）正在限制转售机会。

例如，在某些行业，仅几年前采购的技术已无法支持员工完成工作所需的软件。这使得资产难以转售。

IT 资产回收检查清单

在开始 IT 资产回收项目之前，组织应确保已完成以下步骤：

  • 维护好拟回收的 IT 资产清单以及详细的周期记录
  • 验证所有相关供应商的认证（R2、e-Stewards、ISO 14001、NAID）
  • 建立监管链和现场数据清洗流程
  • 要求所有供应商提供安全数据销毁的证明
  • 记录相关资产的剩余价值和转售结果
  • 确保最终处置符合 ESG 法规
  • 使其 IT 资产回收项目的管理政策与 IT 资产管理政策保持一致
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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脚注

1 《2026 年全球价值链展望：协调企业与国家的敏捷性》，世界经济论坛，2026 年 1 月