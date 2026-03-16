IT 资产回收是企业依靠的一套流程，用于保护、评估和安全处置未使用的 IT 设备。 它是 IT 资产生命周期管理 (ALM) 的关键组成部分，ALM 是一种旨在延长资产有效寿命并提高其效率的战略性方法。
IT 资产回收支撑着现代企业 IT 实践的多个重要方面，如成本节约、数据安全和安全数据销毁。
组织依赖各种 IT 资产（包括笔记本电脑、台式机和服务器）来支撑其核心业务流程。当这些资产达到其生命周期终点时，组织必须找到回收其剩余价值并管理其最终处置的方法。
在现代供应链管理 (SCM) 中，IT 资产回收已成为循环经济的关键部分。这种方法涉及一种经济模式，通过再利用和转售延长 IT 硬件生命周期，从而帮助消除电子垃圾并促进可持续性。循环经济依赖于一系列被称为IT资产处置 (ITAD) 的多样化实践，包括数据擦除、数据清除、粉碎以及退役设备的重新销售。
IT 资产回收项目由国家和国际公认的认证及数据保护框架所定义。其中最常见的标准由美国国家标准与技术研究院 (NIST)、国际标准化组织 (ISO) 和欧洲《通用数据保护条例》(GDPR) 等机构提供。
所有 IT 资产——无论大小或复杂程度——都经历 IT 资产生命周期的五个阶段：
根据被回收 IT 资产的数量和复杂程度，整个过程可能从几天（例如，现场擦除）到几周（例如，翻新和重新销售）不等。 每个阶段都依赖于准确、详细的资产跟踪和文档记录，这是强大 IT 资产管理 (ITAM) 方法的基石。
IT 资产回收流程建立在一系列五个协调步骤之上，旨在优化资产价值和数据安全。以下介绍每个步骤及其在整个流程中的重要性。
要建立强大的 IT 资产回收方法，组织需要维护其退役 IT 设备（包括笔记本电脑、硬盘驱动器和可拆卸硬件组件）的实时清单。
全面、实时的清单可帮助组织跟踪资产状况、评估剩余价值并选择最具成本效益的回收方式。
在处置敏感数据和本地资产（通常 在 数据中心内）时，大多数组织更倾向于选择现场数据销毁和擦除，而非场外 销毁。
数据清洗（一种从介质存储设备中永久删除敏感信息的过程）等策略有助于确保敏感信息不会离开现场。
IT 资产回收流程的第三步侧重于安全数据擦除、数据清除以及在必要时对 IT 资产进行物理销毁。
数据销毁服务商必须获得国际数据销毁协会 (NAID) 等组织的认证，其最高评级 NAID AAA 被视为行业标准。拥有这些认证、有文档记录的数据销毁实践以及经证实的环保承诺的托管服务提供商 (MSP) 通常是强大的合作伙伴。
具有潜在转售价值且数据已被安全移除的资产符合翻新条件，并可重新部署或转售。
在翻新步骤中，资产经过维修、测试和更新，以便再次使用。然后，企业可以在组织内部重新部署该资产，或选择使用转售工具提高其转售价值进行出售。
无法转售或在组织内部重新部署的 IT 资产将被回收。IT 资产回收流程的第五步涉及对被认定无法修复且不再包含敏感数据的设备进行最终处置。
例如，电路板中富含贵重金属和塑料，可以从垃圾填埋场中分流出来并重新加工，以最大限度减少环境影响。IT 资产回收的第五阶段也是最后阶段，对环境责任和循环经济至关重要。
IT 资产回收可以使组织的许多方面受益，从降低间接成本、提高效率，到提升其环境、社会和治理 (ESG) 形象。以下是在企业层面的一些主要益处：
适当 IT 资产回收的优势并不局限于单个组织的 IT 部门；它们常常扩展到整个行业。以下是一些经常受益的行业和利益相关者：
为了实施强有力的 IT 资产回收流程，组织必须考虑几个因素。以下是一些最重要的方面：
尽管 IT 资产回收有许多优点，但建立强有力的实践仍然是一项挑战。以下是组织面临的一些常见障碍。
业务运营必须符合一系列随行业和地区变化的合规标准与框架。IT 资产处置 (ITAD) 处于多个重叠监管框架的交汇点，这可能使合规变得困难，并需要大量的时间和资源。
人工智能 (AI) 的兴起使数据泄露变得更加复杂和高级。
根据 IBM 最新的《数据泄露成本报告》，97% 的组织在过去一年中经历过与 AI 相关的安全事件。在这些组织中，63% 表示他们缺乏适当的 AI 治理政策来管理或防止影子 AI。当数据擦除或粉碎不彻底导致机密数据泄露时，IT 资产回收领域会变得脆弱。
资产跟踪，即对 IT 资产位置、来源和状况的实时监控，对于负责数千台笔记本电脑、台式机、服务器及其他类型IT硬件的组织来说可能很困难。
资产跟踪的不一致可能导致资产生命周期记录不完整和维护历史记录不佳，最终降低资产的转售价值。
随着技术变革的快速步伐，更短的硬件更新周期（即退役并用较新组件替换技术组件的时间范围）正在限制转售机会。
例如，在某些行业，仅几年前采购的技术已无法支持员工完成工作所需的软件。这使得资产难以转售。
在开始 IT 资产回收项目之前，组织应确保已完成以下步骤：
通过 IBM Maximo Application Suite，体验集成的 IT 服务管理与 IT 资产生命周期管理。
使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。
利用丰富的数据和强大的 AI 技术实现运营转型，以便整合优化流程并实现智能增长。