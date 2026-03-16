具有潜在转售价值且数据已被安全移除的资产符合翻新条件，并可重新部署或转售。

在翻新步骤中，资产经过维修、测试和更新，以便再次使用。然后，企业可以在组织内部重新部署该资产，或选择使用转售工具提高其转售价值进行出售。