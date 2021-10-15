当前商业发展速度要求企业具备只能通过自动化实现的敏捷性与高效性。IDC 预测，截至 2022 年末，跨所有业务线与 IT 功能的融合 AI 驱动自动化将在全球产生近 3 万亿美元的经济影响。

在专家探讨两类数字流程自动化（智能自动化与超自动化）优势的同时，许多人开始质疑二者的区别：它们是否仅为可互换术语？抑或是这两个概念及其为企业带来的效益存在显著差异？

智能自动化与超自动化共同推动了 AI 驱动自动化平台与自动化工具在商业和 IT 领域的爆发式应用。二者均指通过运用先进技术与增强功能实现流程自动化的方法。这些工具有助于提升自动化结果的质量及客户交互体验。

然而，二者存在明显区别：

简言之，智能自动化由机器人流程自动化、人工智能与机器学习技术构成超自动化是组织用于快速识别、评估并自动化尽可能多业务及 IT 流程的业务驱动型规范化方法。因此，智能自动化常被应用于超自动化实施过程中。