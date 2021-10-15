当前商业发展速度要求企业具备只能通过自动化实现的敏捷性与高效性。IDC 预测，截至 2022 年末，跨所有业务线与 IT 功能的融合 AI 驱动自动化将在全球产生近 3 万亿美元的经济影响。
在专家探讨两类数字流程自动化（智能自动化与超自动化）优势的同时，许多人开始质疑二者的区别：它们是否仅为可互换术语？抑或是这两个概念及其为企业带来的效益存在显著差异？
智能自动化与超自动化共同推动了 AI 驱动自动化平台与自动化工具在商业和 IT 领域的爆发式应用。二者均指通过运用先进技术与增强功能实现流程自动化的方法。这些工具有助于提升自动化结果的质量及客户交互体验。
然而，二者存在明显区别：
简言之，智能自动化由机器人流程自动化、人工智能与机器学习技术构成超自动化是组织用于快速识别、评估并自动化尽可能多业务及 IT 流程的业务驱动型规范化方法。因此，智能自动化常被应用于超自动化实施过程中。
智能自动化涉及使用机器人流程自动化 (RPA)、人工智能 (AI)、机器学习 (ML)和业务流程管理 (BPM)等自动化技术，以简化和扩展组织间的任务和决策。
智能自动化因其能简化流程、提升运营效率、释放员工时间以聚焦关键事务而获得市场积极反响。该技术还能实时处理复杂任务，大幅优化工作流，从而开创价值创造与持续增长的新可能。
智能自动化通过人工智能与核心自动化技术优化业务流程，推动业务成功。其使企业能够实现以下目标：
任何环境均可通过优化手动流程与任务自动化获益。从医疗保健到金融再到制造业等领域，智能自动化的运用都能带来提升客户体验并影响利润的效益。
美国退伍军人事务部的实践即为典型案例。该部门过去依靠人工处理索赔，需要数百人进行邮件分拣与数据录入。这种高度依赖人力的流程不仅成本高昂且极易出错。
通过引入 RPA 机器人等先进技术实现业务流程自动化后，该部门将处理周期缩短了 90%，在提升速度与准确性的同时实现了时间节约与客户满意度提升。
超自动化指对组织内所有可自动化环节实施自动化的实践。其目标是通过智能流程自动化（包含 AI、RPA 及其他无需人工干预的技术）实现全组织范围的流程优化。
超自动化常整合光学字符识别、智能文档处理及自然语言处理等技术，利用多源数据实现更高质量的自动化。数字孪生或组织数字孪生常被用于建模以改进运营并评估自动化影响。
Gartner 将超自动化列为十大战略科技趋势之一。据其调研，85% 的受访机构将在未来 12 个月内 "增加或维持其超自动化投资"，且超过 56% 的机构 "已同时开展至少四项超自动化计划"。
Gartner 认认为超自动化已成为当今市场的必备能力，指出 "超自动化正迅速从可选项转变为生存必要条件"，并将 "过时的工作流程列为头号劳动力问题"。
超自动化为寻求业务转型的组织提供多重效益。它通过消除重复性任务并实现手动任务自动化，从而简化业务流程。超自动化还能使组织以一致性、准确性和速度完成任务，并降低成本。
最终，超自动化通过简化内部业务与技术流程来推动数字化转型。超自动化通过更快的响应时间、更准确的结果、更短的上线周期以及许多其他直接改善客户和用户体验的积极成果，来提升客户体验。
任何组织都能从超自动化中受益，特别是那些受困于产品质量不稳定、流程效率低下，或处于竞争环境中需要通过更高质量产品和更有价值的市场互动来获取市场份额并提升收入的组织。
一家制造企业很好地展示了超自动化可为组织带来的广度和深度改进。诸如账单处理、客户互动、库存管理和工资核算等业务流程，均可利用超自动化进行业务流程自动化，从而大规模优化业务运作。
通过流程挖掘，组织可以更清晰地了解其流程，并确定哪些流程最能从人工智能和自动化中受益。例如，在技术与制造流程中，使用 RPA 实现物理生产和供应链流程的自动化，再结合 BPA 来落实制造业最佳实践，能对生产质量与速度产生巨大影响。总体而言，利用 BPA 和 RPA 的超自动化通过简化后端与前端运营，可在质量、速度、准确性和成本方面实现全面提升，对未来业务绩效产生重大影响。
