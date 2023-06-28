代理是工程师在主机（任何需要监控的系统或设备）上安装的轻量级软件层，收集有关系统状态的相关遥测数据。在主机上安装代理的过程称为“仪器化”。借助当今领先的基础设施监控解决方案，经过配置的代理能够使用传感器发现基础设施堆栈上下的组件。



一旦所有对象都完全设置好测量手段，各代理就会开始收集反映基础设施行为和状态的各种指标和测量值。这些指标包括 CPU 和内存利用率、网络带宽、磁盘空间使用情况、响应时间、错误率、事务计数等。理想情况下，性能监控平台以每秒一次的频率连续实时捕获数据，而不进行采样。代理型数据收集的主要优点就是这种细粒度，可以更轻松地识别和解决出现的问题。



基于代理的数据收集还可以实现主动监控。通过设置阈值，当 CPU 利用率等超过一定比例时触发警报，管理员可以提前发现潜在的性能问题。警报可以通过电子邮件、短信发送或集成到 Slack 或 PagerDuty 等通知系统。



代理的主要优势是数据收集更加丰富。此外，诊断和问题修复等工作可以自动进行。劣势是，代理会消耗 CPU 周期、内存和网络带宽等系统资源来收集和传输监控数据。如果监控是资源密集型的或者系统资源有限，这可能会对系统性能产生轻微影响。