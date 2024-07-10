发布日期：2024 年 7 月 10 日
撰稿人：Keith O'Brien、Amanda Downie
人力资源外包 (HRO) 是指将选定的 HR 服务、职能和活动转移给第三方供应商的流程。
由于混合式工作环境、员工保护的加强以及留住高绩效员工的困难增加，组织在人力资源管理方面遇到了更大的复杂性。对于小型企业和中型企业来说，这是一项特别有价值的服务，因为它们可能没有足够的内部 HR 资源来满足员工和业务需求。
如果能让全职 HR 员工腾出更多时间专注于员工体验中最重要的组成部分，那么将对 HR 专业人员和员工都有帮助。在如今这个快速变化的世界，HR 管理人员应随机应变，确定可以外包的工作事项。
HR 部门的管理人员正在面临一个快速变化的环境，他们需要决定哪些活动是 HR 专业人员应该优先考虑的，哪些活动应该通过技术实现自动化，以及哪些活动可以外包。
通过将一些长期和日常职责外包给外部资源，HR 专业人员可以专注于整体员工体验的关键组成部分。组织需要考虑最佳分工，以便在内部处理足够的活动来维持所需的公司文化。这是企业主可以支持的东西，因为它与许多商业利益是一致的。
IBM 被 Everest Group 评为 2023 年多流程人力资源外包 (MPHRO) 服务的领导者。
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一旦组织决定外包一些 HR 解决方案，就必须找到合适的 HR 外包合作伙伴。了解存在哪些选择以及哪个最符合需求是此过程的关键组成部分。
ASP 提供 HR 软件的访问权限，这些软件可以管理薪资处理、福利管理和新招聘的员工。ASP 是一项有价值的 HR 技术，可以帮助组织满足其 HR 需求。
BPO 可以管理组织希望转移给其他公司的 HR 任务。一般来说，公司将人力资源管理职能外包出去，这些职能虽然对业务至关重要，但并不是其核心价值主张的一部分。如今，随着公司探索更多改善用户体验并获得竞争优势的方法，BPO 服务已被广泛应用于从医疗保健和制药到能源和电子商务等众多行业。
这些混合型组织是一种提供全方位服务的 HR 外包类型，称为联合雇佣。PEO 雇用 HR 专业人员，但其他组织也使用他们。PEO 保持对 HR 员工进行管理和行政监督。
组织应确定内部 HR 团队应管理哪些任务以及应外包哪些任务。一般来说，有几项与 HR 职能相关的行政任务，组织往往更愿意让外部方来处理。
外包选定的 HR 任务和职能可以为各种规模的组织创造几个重要的益处。
使 HR 专业人员能够专注于可改善整个组织的最重要问题。HR 外包使员工无需执行不必要的管理任务，从而帮助简化 HR 运营。
为 HR 团队减轻工作负担，不仅可以提高团队成员的满意度，还可以改善员工关系。在繁重的工作负担之下，HR 专业人员往往无法抽出太多时间直接与员工沟通，了解员工面临的问题以及他们的发展目标。
通过将非核心工作事项（如回答与福利相关的问题）外包出去，员工问题可以得到更及时的处理，从而提高满意度。此外，采用这种外包方式，HR 团队将能够腾出时间直接与员工合作处理更重要的问题或项目，从而了解他们的工作如何带来积极成果。
最终，HR 专家明白，外包可以满足许多 HR 需求，同时也是一种节省成本的举措。找到合适的 HR 外包提供商可以通过规模经济节省资金；这包括节省雇用额外 HR 人员的成本以及降低入职和培训成本。
在成功外包一些非核心活动后，HR 团队可以将注意力集中在其他一些重要问题上。