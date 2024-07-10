主页 Think Page Title 人力资源外包 什么是 HR 外包？
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发布日期：2024 年 7 月 10 日
撰稿人：Keith O'Brien、Amanda Downie
什么是 HR 外包？

人力资源外包 (HRO) 是指将选定的 HR 服务、职能和活动转移给第三方供应商的流程。

由于混合式工作环境、员工保护的加强以及留住高绩效员工的困难增加，组织在人力资源管理方面遇到了更大的复杂性。对于小型企业和中型企业来说，这是一项特别有价值的服务，因为它们可能没有足够的内部 HR 资源来满足员工和业务需求。

如果能让全职 HR 员工腾出更多时间专注于员工体验中最重要的组成部分，那么将对 HR 专业人员和员工都有帮助。在如今这个快速变化的世界，HR 管理人员应随机应变，确定可以外包的工作事项。

HR 部门的管理人员正在面临一个快速变化的环境，他们需要决定哪些活动是 HR 专业人员应该优先考虑的，哪些活动应该通过技术实现自动化，以及哪些活动可以外包。

通过将一些长期和日常职责外包给外部资源，HR 专业人员可以专注于整体员工体验的关键组成部分。组织需要考虑最佳分工，以便在内部处理足够的活动来维持所需的公司文化。这是企业主可以支持的东西，因为它与许多商业利益是一致的。
MPHRO Everest Group 报告

IBM 被 Everest Group 评为 2023 年多流程人力资源外包 (MPHRO) 服务的领导者。
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外包 HR 支持的共同主题
  • 高度行政化：根据估计，虽然存在差异，但许多 HR 专业人员花费了高达 40% 的工作时间 （ibm.com 外部链接）应对管理任务。1这种耗时的工作使他们无法完成更重要、更高级别的任务，从而为组织创造更多价值。外包主要是行政职能的 HR 职能为 HR 专业人员创造了空间，让他们可以专注于以更直接的方式直接与员工合作。
  • 成本效益：组织应考虑将所有第三方提供商能在不牺牲服务质量的情况下更便宜地完成的任务外包。组织应了解内部人员执行一项任务所花费时间和资源的相对成本，并将其与外包或自动化的成本进行比较。
  • 自动化：一些 HR 流程很容易实现自动化，如福利管理；其他方面（如人才培养）则需要面对面的沟通。确定某活动自动化后是否能提供相同的关怀质量是决定哪些活动应该外包的好方法。
HR 外包解决方案的类型

一旦组织决定外包一些 HR 解决方案，就必须找到合适的 HR 外包合作伙伴。了解存在哪些选择以及哪个最符合需求是此过程的关键组成部分。

 应用程序服务提供商 (ASP)

ASP 提供 HR 软件的访问权限，这些软件可以管理薪资处理、福利管理和新招聘的员工。ASP 是一项有价值的 HR 技术，可以帮助组织满足其 HR 需求。

 业务流程外包 (BPO)

BPO 可以管理组织希望转移给其他公司的 HR 任务。一般来说，公司将人力资源管理职能外包出去，这些职能虽然对业务至关重要，但并不是其核心价值主张的一部分。如今，随着公司探索更多改善用户体验并获得竞争优势的方法，BPO 服务已被广泛应用于从医疗保健和制药到能源和电子商务等众多行业。

 专业雇主组织 (PEO)

这些混合型组织是一种提供全方位服务的 HR 外包类型，称为联合雇佣。PEO 雇用 HR 专业人员，但其他组织也使用他们。PEO 保持对 HR 员工进行管理和行政监督。
组织可以外包的 HR 任务

组织应确定内部 HR 团队应管理哪些任务以及应外包哪些任务。一般来说，有几项与 HR 职能相关的行政任务，组织往往更愿意让外部方来处理。

  • 福利管理：这是一个高度行政化的过程，通常需要遵循简单明了的规则。员工需要提供某些文件和身份证明才能登记员工福利。因此，它作为一项外包活动是非常理想的。
  • 招聘：组织可以在招聘活动中将外包和 AI 相结合，以最大限度地缩短招聘时间并提高成功率。但是，组织必须在其所有招聘活动中优先考虑扩大潜在候选人库。企业应将自身目标传达给外包提供商，以便合作伙伴能够创建准确的职位描述并找到合适的候选人。这使得内部员工能够优先考虑与关键候选人进行面试。
  • 申请人跟踪：企业，尤其是大型企业，可能会有成百上千个空缺职位以及处于招聘流程不同阶段的大量申请人。内部 HR 团队不一定有能力跟踪如此多的申请人。这种情况下，最好使用自动化软件或外部机构来管理招聘流程，并在需要面试、发出聘用通知或解决问题时让内部 HR 员工参与进来。
  • 执行员工手册：将创建和维护员工手册的工作外包出去，HR 代表就不必再承担这项劳动密集型工作。内部团队可以为手册制定大纲和策略，然后外包代表可以输入细节，并将其发回内部团队进行最终编辑。
  • 薪酬和工资单处理：这是一项费力的工作，要确保按时、正确地支付员工工资。外包薪资管理可确保更加合规，并加快薪资报税和工伤索赔等核心内容的处理速度。
  • 员工入职：组织可以外包员工入职流程的许多组成部分，例如收集员工信息、设置公司资源和收集反馈。
  • 绩效管理：这是指传达工作职责和期望，帮助员工实现目标的工作。虽然由内部 HR 团队制定策略，但外包资源可以管理日常职责。
  • 工作场所安全和风险管理这些工作事项是必须完成的，但却非常耗费人力。如果有经验丰富的外包合作伙伴提供帮助，将可以轻松应对。通过将安全、合规、法律责任等风险管理工作交由值得信赖的合作伙伴处理，内部 HR 代表便可以专注于其他更重要的事务。
HR 外包服务的益处

外包选定的 HR 任务和职能可以为各种规模的组织创造几个重要的益处。

 让 HR 专业人员腾出时间来处理更高级别的问题

使 HR 专业人员能够专注于可改善整个组织的最重要问题。HR 外包使员工无需执行不必要的管理任务，从而帮助简化 HR 运营。

 了解更多有关 HR 新时代的信息 提高员工满意度

为 HR 团队减轻工作负担，不仅可以提高团队成员的满意度，还可以改善员工关系。在繁重的工作负担之下，HR 专业人员往往无法抽出太多时间直接与员工沟通，了解员工面临的问题以及他们的发展目标。

通过将非核心工作事项（如回答与福利相关的问题）外包出去，员工问题可以得到更及时的处理，从而提高满意度。此外，采用这种外包方式，HR 团队将能够腾出时间直接与员工合作处理更重要的问题或项目，从而了解他们的工作如何带来积极成果。

 了解更多有关创造卓越员工体验的信息 提升成本节约

最终，HR 专家明白，外包可以满足许多 HR 需求，同时也是一种节省成本的举措。找到合适的 HR 外包提供商可以通过规模经济节省资金；这包括节省雇用额外 HR 人员的成本以及降低入职和培训成本。

 详细了解外包的变革优势
内部 HR 团队的工作职责

在成功外包一些非核心活动后，HR 团队可以将注意力集中在其他一些重要问题上。

  • 人才招聘战略一般来说，HR 主管应将大部分时间用于制定人才招聘战略。这包括确定应如何为公司定位、招聘和雇佣流程应是怎样的以及如何利用员工从其网络中招聘。与其他流程一样，组织可以将一些更加行政性的任务外包出去。
  • 实现多元、公平和包容 (DE&I) 目标：HR 外包的目标是解放 HR 主管人员，使其专注于困难的决策。几乎每个组织都在努力实现既定的 DE&I 目标，这需要在企业信息传达、招聘流程、员工留用和其他领域采用创新的方法。
  • 改善培训与发展计划企业需要不断改进其培训方法，以跟上新发展趋势，尤其是在人工智能 (AI) 逐步兴起的大环境之下。通过制定有效的培训和发展计划，企业可以向员工传授新技能或提高他们的技能水平，从而让员工更好地为企业服务。此外，这有助于促进员工的职业发展，从而提高员工满意度。
  • 加强人才培养花时间与员工在一起，并帮助他们更好地管理他们的专业知识和工作量是另一项重要的内部活动。HR 专业人员应专注于为人才培养打造一个理想的结构，例如教授软技能、帮助员工了解其工作的最佳实践，同时可能会将特定任务外包。
  • 分析员工数据：考虑到安全原因以及员工数据能为整个企业提供的价值，企业希望在内部管理员工数据。了解效率和生产力统计数据以及员工在哪些方面存在不足，是凸显组织改进方式的好方法。
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采取后续步骤

让员工掌握未来的技能。通过适当平衡人员、AI 和数据，改变人才招聘、技能战略和流程。无论您是希望解决高流失率问题、增强招聘技术平台、提高劳动力生产力、解决技能短缺问题，还是为多元化员工创造有效的学习体验，IBM 都能在咨询、技术和管理服务方面提供定制的战略和工具。

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脚注

1 节省行政 HR 任务时间的 3 种方法（ibm.com 外部链接），Hireology，2023 年 10 月 5 日。

 