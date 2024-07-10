由于混合式工作环境、员工保护的加强以及留住高绩效员工的困难增加，组织在人力资源管理方面遇到了更大的复杂性。对于小型企业和中型企业来说，这是一项特别有价值的服务，因为它们可能没有足够的内部 HR 资源来满足员工和业务需求。

如果能让全职 HR 员工腾出更多时间专注于员工体验中最重要的组成部分，那么将对 HR 专业人员和员工都有帮助。在如今这个快速变化的世界，HR 管理人员应随机应变，确定可以外包的工作事项。

HR 部门的管理人员正在面临一个快速变化的环境，他们需要决定哪些活动是 HR 专业人员应该优先考虑的，哪些活动应该通过技术实现自动化，以及哪些活动可以外包。

通过将一些长期和日常职责外包给外部资源，HR 专业人员可以专注于整体员工体验的关键组成部分。组织需要考虑最佳分工，以便在内部处理足够的活动来维持所需的公司文化。这是企业主可以支持的东西，因为它与许多商业利益是一致的。