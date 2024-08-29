如何在采用 AI 时践行安全设计原则

在企业迅速将生成式 AI 集成到其运营的同时，从一开始就解决安全问题的重要性怎么强调都不为过。AI 技术虽然具有变革性，但也引入了新的安全漏洞。近期与 AI 平台相关的泄露事件证明了这些风险及其对企业的潜在影响。

以下是过去几个月中与 AI 相关的安全漏洞示例：

1. 深度伪造诈骗：在一个案例中，英国一家能源公司的 CEO 被欺骗，转移了 24.3 万美元，他当时相信自己正在与他的上司通话。该骗局利用了 深度伪造 科技，凸显了 AI 驱动欺诈的潜力。

2. 数据投毒攻击： 攻击者可以在训练过程中引入恶意数据来破坏 AI 模型，导致输出错误。一家网络安全公司的机器学习模型就曾遭此破坏，导致威胁响应延迟。

3. AI 模型漏洞利用：AI 应用程序中的漏洞，例如聊天机器人，已导致多起敏感数据未授权访问事件。这些泄露事件表明，在 AI 接口周围采取强有力的安全措施十分必要。