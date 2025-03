Warren S. McCulloch 和 Walter Pitts 在 Bulletin of Mathematical Biophysics 上发表了《A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity》。1这是神经科学和 AI 史上影响深远的著作之一。这篇论文奠定了大脑可以被理解为一个计算系统的思想基础,并引入了人工神经网络的概念,而人工神经网络现已成为现代 AI 的一项关键技术。这一思想启发了计算机系统,特别是通过神经网络和深度学习来模拟类似大脑的功能和过程。