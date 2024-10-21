2 月

Google 推出有限 beta 版的 Gemini 1.5，这是一种高级语言模型，能够处理长达 1 百万个词元的上下文长度。42该模型可以处理和理解单次提示中的大量信息，提高了在复杂对话和任务中针对较长文本维护上下文的能力。Gemini 1.5 针对长输入提供了增强的记忆功能和上下文理解，代表了自然语言处理领域的显著飞跃。

OpenAI 公开发布 Sora，这是一种文本转视频模型，能够根据文本描述生成长达一分钟的视频。43这项创新将 AI 生成内容的用途扩展到静态图像之外，使用户能够根据提示创建详细的动态视频片段。Sora 有望为视频内容创作开辟新的可能性。

StabilityAI 宣布推出最新的文本转图像模型 Stable Diffusion 3。与 Sora 一样，Stable Diffusion 3 使用类似的架构，从文本提示生成详细的创意内容。44

5 月

Google DeepMind 推出 AlphaFold 的新扩展，有助于识别癌症和遗传病，为遗传诊断和个性化医疗提供了强大的工具。45

IBM 推出 Granite 系列生成式 AI 模型，作为其 watsonx 平台的一部分。Granite 模型包含 30 亿至 340 亿个参数，专为代码生成、时间序列预测和文档处理等任务而设计。这些模型是开源的，可在 Apache 2.0 许可证下使用，属于轻量级模型，经济高效且可定制，是各种业务应用程序的理想选择。

6 月

Apple 宣布推出 Apple Intelligence，它可将 ChatGPT 整合至全新 iPhone 和 Siri。46这种整合使 Siri 能够执行更复杂的任务，进行更自然的对话，更好地理解和执行精细的命令。

9 月

NotebookLM 引入了 DeepDive，这是一种新型多模态 AI，能够将源资料转换为播客结构的引人入胜的音频演示。47DeepDive 能够分析和汇总来自不同格式（包括网页、文本、音频和视频）的信息，从而为跨各种平台创建个性化和自动化内容开辟了新的机会。此功能使其成为媒体制作和教育的全能工具。



当前的 AI 趋势表明，生成式 AI 将会以更小、更高效的基础模型为基础，并会出现代理式 AI，其中特定 AI 模型协同工作以更快地完成用户请求。更远的未来，自动驾驶汽车将在高速公路上行驶，多模态 AI 将在单一平台上创建音频、视频、文本和图像，AI 助手将帮助用户规划个人生活和职业生涯。