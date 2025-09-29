医疗保健绩效指标是指从特定的医疗保健相关活动中汇总、量化和分析的数据。这些指标的目的是发现降低成本以及提高护理质量和护理服务效率的机会。
医疗保健绩效指标还可以监控机构希望或需要跟踪的其他指标，以满足监管要求。
医疗保健绩效指标通常是在接受绩效评估的医生和医务人员以及政府和其他第三方机构的积极参与下制定和实施的，以确保这些指标有意义、数据准确。
医疗保健绩效指标的类型包括：
医疗保健绩效指标对医疗保健机构和整个社会非常重要，原因有很多：
对人们来说，身体健康比大多数其他商品或服务更重要。1确保医疗保健系统能够让人们尽可能健康地生活是整个社会重点关注的一个话题。
政府和个人在医疗保健方面花费巨大。医疗保健（和/或医疗保险）会消耗社会和个人的大量资金，而且与其他经济部门相比，这些成本在不断迅速增加。
人们希望为自己的医疗保健做出明智的决策。客观的绩效指标可以帮助人们做出更好的医疗保健决策，因为他们可以进行“同类比较”并寻求最佳的护理。
政府机构可以制定更好的医疗保健政策。绩效指标为有关医疗保健计划和投资的立法政策讨论提供了可靠的背景数据，以表明可以在哪些方面改进法律和规定。
通过提供有关当前效率和有效性的可靠数据，绩效指标实现了引领健康系统和医院整体改进的最佳方式之一，包括：
2009 年，美国政府制定了一项价值 270 亿美元的激励计划，以鼓励医疗保健提供方采用 EHR。此次转换的原因之一是为医院提供可靠的数据，以衡量医疗保健绩效，最终提高患者护理的效率和质量。
尽管 EHR 仍在逐渐普及，但随着基于云的 EHR 软件的采用量激增，结果喜忧参半。斯坦福大学与哈里斯民意调查共同开展的一项研究2表明，40% 的初级保健医生认为 EHR 带来的挑战多于好处。
作为回应，软件提供商开发了一些先进的医疗保健软件平台，这些平台能够简化 EHR 流程，并提供了一些工具，以便更轻松地跟踪患者结果和患者满意度。使用这些工具，医疗保健机构可以访问易于分析和处理的患者护理数据。
确定医疗保健绩效指标的轻重缓急 - 哪些指标更重要？
医疗保健机构可能需要跟踪数以百计的医疗保健绩效指标。机构如何决定哪些指标是最重要的？
Definitive Healthcare 的 Alanna Moriarty 在她的博客3中指出，CMS 还在不断添加和修改质量计划，这样就使各个机构难以确定指标的优先级。她提出了十个用来衡量医疗保健绩效的基本指标：
住院时间
用来衡量患者从住院到出院的时间长度。此指标为机构提供了有关随时间变化的护理效率的硬数据。
再住院率
用来跟踪在出院后的 30 天内再次住院的患者百分比。医院能够量化患者接受的护理质量。过高的再住院率可能意味着患者正在接受不合格的护理，而提供方忽视了并发症或相关的患者数据。
HCAHPS – 患者满意度
医疗保健提供方和系统的医院消费者评估 (HCAHPS) 调查能够全面衡量患者满意度 — 从护理质量到设施清洁度。
死亡率
用来衡量在出院之前的住院期间内死亡的患者数量。此指标可表明机构在手术或其他医疗程序之后稳定患者病情的程度。
床位利用率（或床位占用率）
用来衡量在任何给定的时间使用的医院床位数量。如果空置病床过多，医院可能亏损，因为无论患者多少，人员和维护成本往往是相对固定的。
医疗事故
用来衡量医疗程序意外副作用的后果。这是一个重要的指标，用来衡量医院是否实施了既能提供高质量的护理，又不会引发事故的医疗程序。
CMS 计划绩效举措
CMS 制定了很多绩效指标计划，旨在降低成本和改善患者护理。示例包括 Medicare 共享储蓄计划 (Medicare Shared Saving Program)、护理改善捆绑付款（Bundled Payments for Care Improvement，BPCI）计划和按服务收费 B 部分 (Fee-For-Service Part B)。
每次出院的平均成本
用来帮助医院了解哪些方面可能超支、哪些方面最能盈利。医院可以获得有用的数据，因此能够更好地分析哪些患者护理支出为患者的治疗效果带来了最大的改善。
营业利润
用来衡量机构在扣除所有运营成本之后的收入 — 尽管大多数医院通常都在亏本经营。如果一家机构无法保持接近收支平衡或更好的经营状况，招募员工和提供优质患者服务的能力可能会受到影响。
坏账
坏账是指未收到的全部或部分患者护理收入。不过，只有当患者的生活中发生某种事件（例如失业）导致他们无法支付护理费用时，欠费才被视为坏账。
