什么是医疗保健创新？

医疗保健创新可以很简单，如更改表单，让患者登记手续缩短 5 分钟，也可以很复杂，如瞄准特定类型的癌细胞的免疫疗法。 任何能够改善健康结果和患者体验的发展（无论简单还是复杂）都是医疗保健创新。

目前，医疗保健部门面临许多重大挑战，如严格的监管、隐私问题和急剧上升的费用。 许多领导者和医疗保健专业人员都在寻求新的技术和信息科学，以开发更智慧类型的医疗保健服务。

这些创新很重要，因为随着人员和技术的网络日益提高互联互通程度，医疗保健机构将需要更好的工具来解决更大规模的健康挑战。 新冠病毒疫情尤其表明，在医疗保健系统、政府和其他组织之间迫切需要更好的数据系统和信息交换 （链接位于 ibm.com 外部） 。 疫情期间，更多患者采用远程医疗服务，这也表明，即使是像医疗保健行业这样严格监管的行业也可以快速创新。

首先，医疗保健创新的最重要原因是为人们提供帮助。 无论是通过新疗法、新技术还是新流程，医疗保健创新都会为临床医师和医疗保健机构带来所需的工具，用于更多地关注患者的需要，并帮助人们提高生活质量。

