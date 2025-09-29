什么是医疗保健创新？

医疗保健创新可以很简单，如更改表单，让患者登记手续缩短 5 分钟，也可以很复杂，如瞄准特定类型的癌细胞的免疫疗法。 任何能够改善健康结果和患者体验的发展（无论简单还是复杂）都是医疗保健创新。
目前，医疗保健部门面临许多重大挑战，如严格的监管、隐私问题和急剧上升的费用。 许多领导者和医疗保健专业人员都在寻求新的技术和信息科学，以开发更智慧类型的医疗保健服务。
这些创新很重要，因为随着人员和技术的网络日益提高互联互通程度，医疗保健机构将需要更好的工具来解决更大规模的健康挑战。 新冠病毒疫情尤其表明，在医疗保健系统、政府和其他组织之间迫切需要更好的数据系统和信息交换 （链接位于 ibm.com 外部） 。 疫情期间，更多患者采用远程医疗服务，这也表明，即使是像医疗保健行业这样严格监管的行业也可以快速创新。
首先，医疗保健创新的最重要原因是为人们提供帮助。 无论是通过新疗法、新技术还是新流程，医疗保健创新都会为临床医师和医疗保健机构带来所需的工具，用于更多地关注患者的需要，并帮助人们提高生活质量。
目前，很多医疗保健系统都是围绕提供服务来组织的，不一定考虑了健康结果。 创新可以通过三种方法帮助将这些系统转变为专家所谓的学习型健康系统（链接位于 ibm.com 外部） ，以不断改善医护状况。
现代医疗保健技术和数字病历的采用，已经彻底改变了行医的模式。 现在数字病历已基本完成普及，新的创新将关注于如何使这些病历更加互联互通，以便医疗保健系统可以使用大数据和洞察来改善患者医护状况。
新的医疗保健商业模式（如基于价值的关怀）根据患者结果而不是服务来为医护团队提供报酬。 因此，医疗保健机构必须优化其自己的流程，并改进自己与更广泛医疗生态系统中的其他机构的协作方式，以提供最好的医护。
要调整为基于价值的医护 （链接位于 ibm.com 外部） ，医疗保健机构必须设法改善医护并降低费用。 这意味着简化临床和业务流程。 例如，提高财务审批的效率以减少延迟，或确保临床医师能够及时查阅患者最新病历，以便做出更好的决策。
在医疗保健领域，专业人士对技术的采用经历了三个阶段 - 数字化、颠覆性和转型。 数字化涉及搭建数字化功能以支持常规医疗保健流程或服务。 CT 扫描和 MRI 便是数字化改变医疗保健服务的例子，像自动记帐等数字工具改变了管理流程。 最终，数字化让数据的存储、访问和共享更加轻松。
颠覆性涉及更新的技术，例如人工智能、移动技术、分析和云，这些技术正在改变人员、组织和政府互动的方式。 这些颠覆性创新让人们之间的联系比以往任何时候都要紧密，整个世界也变得越来越以消费者为中心。 随着医疗保健行业的发展，更多的医疗系统集成会将企业间曾经彼此孤立的数字化功能或流程整合到一起。 电子病历 (EMR) 和其他技术的进步也有助于实现支付者、提供者和其他医疗保健机构之间的医疗互操作性。
医疗保健领域的数字化转型正在推进，它将从根本上重塑支付者、医疗保健提供者和其他各方与患者、消费者和各利益相关方的运营和互动方式。 医疗保健行业曾经是一系列互相独立的活动，在技术的转型推动之下，逐渐演变为集成生态系统，其中医疗保健专业人员可以在更大规模上有效地应对挑战，同时始终如一地提供以患者为中心、基于价值的医疗护理服务。
由于严格的监管以及避免造成意外伤害的诉求，医疗保健领域的新创新往往要在经过严格的测试之后逐步采用。 这种有条不紊的变更方法是完全可以理解的，但同时也可能非常耗时。
这种方法如此耗时的一部分原因是，数据研究人员和创新者很难获得执行彻底测试所需的数据。 随着技术改进，以及医疗保健数据提高集成程度并可实时访问，创新的步伐几乎肯定会加快。 研究将更容易实现、更高效，这将帮助医疗保健机构更快速地测试新的创新，并积累将这些创新纳入患者医护中所需的证据。
在医疗保健领导者寻求解决更复杂健康挑战的方法的过程中，要创造推动现代医疗保健进步的新创新，技术和数据至关重要。
技术有助于创建协作程度更高的医疗保健系统，并遵守新的互操作性法规。
