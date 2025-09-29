医疗保健分析是指利用收集的大量数据，为组织提供切实可行的洞察。 这些洞察通过分析学科发掘而出，能够推动基于事实的决策。 反过来，这些决策也将提高规划、管理、度量和学习水平。

随着世界各地的医疗保健组织面临重重挑战，包括降低成本，加强与护理团队的协调，提高工作效率，以及注重改善患者护理质量，分析能力将变得尤为重要。 由于初级护理医生和护士的短缺，这就需要过劳工作的专业人员提高工作效率。 此外，进入市场的新企业以及交付医疗服务的新方法将加剧业内竞争。 建立分析能力可帮助医疗保健组织利用大数据来创建切实可行的洞察，以供医疗保健提供商、医院和医疗系统领导者以及政府卫生和公共服务部门的工作人员改善结果，为他们所服务的人群交付价值。

尽管当前的医疗保健环境动荡不安，但预计未来几年将变得更加复杂。 不断变化的市场动态、日益增多的政府法规和要求更高的消费者，诸如此类的挑战都要求组织制定更加明智的决策，这样他们才能在自己圈子内保持竞争优势并交付价值。