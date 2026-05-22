物理资产成本高昂，妥善管理可最大程度降低安全风险、防止过度采购，并有助于确保不错过保修期。硬件资产管理 (HAM) 不善所带来的财务成本，可能对业务和整体运营造成损害。

“你看不到的东西就无法保护”这句话在 HAM 领域确是真理。资产管理流程提供端到端的 IT 资产可见性，并降低丢失或未追踪设备上发生数据泄露的风险。

另外，HAM 对于维持合规性很重要。审计和行业标准要求拥有从采购到报废的清晰书面记录。HAM 流程可以确保所有资产都有案可查，任何报废硬件都得到妥善处置，从而保护敏感的企业和客户数据。

现代 IT 资产管理工具将历史生命周期数据集成到资产管理流程和工具中，从而能依据实时数据做出更具战略性的决策。IT 领导者可以就硬件使用寿命和升级周期做出数据驱动型决策。

自动化功能可以减少人为错误并简化常规任务，如资产追踪、设备发放与回收。HAM 有助于优化 IT 运营和工作流程，让 IT 团队有更多时间专注于更高优先级的业务目标。