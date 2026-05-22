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资产管理

什么是硬件资产管理 (HAM)？

By Teaganne Finn , Ian Smalley
发布日期 2026年5月22日

硬件资产管理 (HAM) 的定义

硬件资产管理 (HAM) 是管理信息技术 (IT) 领域物理 IT 资产的一套实践。这些硬件资产对开展业务至关重要，包括笔记本电脑、服务器、台式计算机、数据中心和网络设备等。

清晰、直接的 HAM 策略支持成本效益、合规性和安全性等关键业务成果。维护良好的资产不仅有益于 IT 团队，还能改善整体用户体验并优化业务需求。

事实上，根据 Future Market Insights 的数据，2025 年 HAM 市场价值为 335 亿美元。预计该市场将大幅增长——未来 10 年约达 640 亿美元——这显示出各组织对 HAM 实践日益浓厚的兴趣。

HAM 是IT 资产管理 (ITAM)的一个子集。HAM 的关注点完全在于物理组件，从硬件采购开始并贯穿其整个生命周期。资产生命周期以物理资产的报废流程结束。  

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为什么硬件资产管理很重要？

物理资产成本高昂，妥善管理可最大程度降低安全风险、防止过度采购，并有助于确保不错过保修期。硬件资产管理 (HAM) 不善所带来的财务成本，可能对业务和整体运营造成损害。

“你看不到的东西就无法保护”这句话在 HAM 领域确是真理。资产管理流程提供端到端的 IT 资产可见性，并降低丢失或未追踪设备上发生数据泄露的风险。

另外，HAM 对于维持合规性很重要。审计和行业标准要求拥有从采购到报废的清晰书面记录。HAM 流程可以确保所有资产都有案可查，任何报废硬件都得到妥善处置，从而保护敏感的企业和客户数据。

现代 IT 资产管理工具将历史生命周期数据集成到资产管理流程和工具中，从而能依据实时数据做出更具战略性的决策。IT 领导者可以就硬件使用寿命和升级周期做出数据驱动型决策。

自动化功能可以减少人为错误并简化常规任务，如资产追踪、设备发放与回收。HAM 有助于优化 IT 运营和工作流程，让 IT 团队有更多时间专注于更高优先级的业务目标。

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HAM 与 ITAM

硬件资产管理 (HAM) 和 IT 资产管理 (ITAM) 同属资产管理范畴。然而，ITAM 是涵盖 HAM、软件资产管理 (SAM)IT 服务管理 (ITSM)、许可证和云服务的更广义术语。

ITAM 是对 IT 资产的端到端追踪与管理，这些资产可以是组织在业务活动中使用的任何信息、软件或硬件。

HAM 仅专注于物理计算设备，帮助 IT 团队管理其物理 IT 环境。SAM 与 HAM 并行运作，互为补充。SAM 不关注物理资产，而是聚焦于组织已获授权的所有已安装软件应用程序，包括本地部署、云端及软件即服务 (SaaS) 应用程序。

这三个管理系统协同运作，以维护核心的预算、规划和审计流程。它们各自在业务中扮演着独特角色，不应相互混淆。分配的软件资源将有别于物理硬件库存的成本。因此，为每种方法配备相应的 IT 负责人来妥善管理整个 IT 基础设施至关重要。

另外，企业资产管理 (EAM) 是另一种生命周期管理框架，主要关注工业和重型运营设备。这种生命周期管理实践服务于业务的不同部分，但可以在统一平台上产生交集。

什么算作硬件资产？

硬件资产可涵盖处于使用生命周期任何阶段的任何有形公司资产。通常，硬件资产可分为四类：

  • 用户设备：此类别包括员工使用的任何公司自有硬件，如笔记本电脑、台式机、移动设备、平板电脑等。用户类别还包括用于执行业务任务的个人设备。
  • 网络和电信设备：这些资产指用于促进组织内部通信的硬件。网络和电信硬件资产可包括路由器、交换机、负载均衡器以及电话或视频会议系统。
  • 数据中心设备：数据中心设备包括用于连接 IT 应用程序的所有物理硬件及支持系统。这些资产包括服务器、安全设备和公用设施。
  • 辅助设备：此类别包括在整个办公环境中用于支持日常任务的资产。辅助设备可包括显示器、打印机、扫描仪、键盘和线缆等物品。硬件资产还包括在公司办公场所以外开展业务的远程或混合办公人员所使用的设备。

硬件资产管理的关键组成部分

有几个基本要素协同运作，以提供硬件资产的维护和可见性。这些组成部分对于构建硬件资产追踪和优化资产使用的基础至关重要：

  • 库存创建：建立并收集所有现有资产的记录，包括笔记本电脑、台式机、打印机、扫描仪和移动设备。
  • 资产标记技术：尝试各种标记技术，如射频识别 (RFID) 标签、二维码和 GPS 追踪。
  • 资产管理软件：选择一个使用实时追踪和报告功能并配备简化工作流构建器的平台。
  • 维护计划：实施维护计划，以最大程度延长资产寿命并优化性能。
  • 仪表板报告：使用具备高级分析功能的仪表板进行模式识别，检测安全风险并管理整体硬件健康状况。

硬件资产管理生命周期

硬件资产管理 (HAM) 生命周期中的几个核心步骤对于物理资产的采购、监控、维护和报废至关重要。IT 团队应了解资产在其生命周期中所处的阶段，以便做出更具战略性的预算和规划决策。

  1. 规划与申请：生命周期始于任何资产采购之前。IT 团队必须收集有关组织需求和可用资金的信息。确定组织硬件需求需考虑多种因素，包括预算优先级、客户数据、业务数据、事件和合规性。在确定需求和提出申请后，组织应确定硬件解决方案并获取资产信息。
  2. 采购：生命周期的下一步是采购设备。此步骤要求团队调研哪些供应商最能满足其需求，通常涉及详细的合同管理。他们需要代表组织获取报价并谈判合同，并与财务团队协作，确保硬件需求与分配的预算保持一致。需同时考虑当前和未来的资产，以及供应商的保修和技术支持。
  3. 部署：部署物理资产包括安装设备、安装软件、执行配置管理以及与现有 IT 基础设施集成。IT 团队必须测试资产的兼容性，并帮助确保一切正常运行。务必记录任何异常或非标准配置，以便服务团队掌握支持这些资产所需的信息。
  4. 监控：资产部署后，IT 团队必须持续监控硬件的性能和安全性。现代 HAM 工具提供关于使用情况、安全风险和资产整体健康状况的仪表板报告与分析统计数据。IT 团队可以利用这些信息评估问题，并在发生停机之前予以解决。
  5. 服务与维护：持续的维护计划对于维护硬件资产至关重要，并可确保所有物理设备正常运行。保留一份日历来监控报告、指标和制造商建议。此资产数据对于有效的硬件资产管理成功以及延长资产投资的使用寿命至关重要。
  6. 报废与处置：生命周期的最后一个阶段是报废和处置硬件。识别出某个工具何时不再满足业务需求，且必须通过 IT 资产回收流程予以淘汰，这一点很重要。在资产使用寿命结束时将其报废，可以防止安全问题、盗窃或漏洞风险。制定一份清晰的资产报废清单，包括更新资产库存电子表格、清除敏感数据以及管理物理处置。

硬件资产管理的好处

硬件资产管理 (HAM) 为组织提供了一套清晰的实践和流程，用于管理往往数量庞大的业务硬件。

以下是一些主要好处：

  • 控制成本与防止损失：有效的 HAM 工具可帮助组织识别未充分利用的资产、追踪总拥有成本并维护准确的硬件库存。这种级别的监控有助于防止意外问题并实时设定成本控制。
  • 加强安全态势：通过 HAM 对资产进行强有力的监督，能让组织的 IT 团队掌握主动权。他们可以通过持续监控和维护协议来防御未经授权的活动及数据缺口。
  • 满足审计与合规要求：HAM 生命周期中明确的监管和法律要求，简化了部署新硬件的流程。该流程有助于确保现有硬件同样达标并保持合规。
  • 减少停机与中断：妥善的资产管理有助于确保员工拥有最新、可靠的设备。通过遵循生命周期步骤，组织可以最大程度地降低安全风险、硬件故障和型号不兼容问题。
  • 最大化供应商与保修价值：有条理的维护计划和结构化的使用监控，可以确保员工充分利用设备。通过最大化资产效用，IT 团队可以帮助减少总体支出。

硬件资产管理的常见挑战

根据组织规模的不同，监控成百上千的硬件资产可能颇具挑战性。

以下是组织可能面临的一些主要硬件资产管理 (HAM) 挑战以及应对建议：

未记录的设备与影子 IT

组织往往缺乏维护资产库存的工具或追踪资产的实践。这种监管缺失可能导致数据安全问题以及影子 IT，即 IT 资源在 IT 部门不知情的情况下在企业网络上被使用。当这种情况发生时，将使组织面临漏洞和数据不准确的风险。

应对措施：克服此问题的一种方法是引入一款能在整个生命周期内管理库存的 HAM 工具，从而实现更明智的决策和成本节约。

复杂的采购

在选择业务资产时，重要的是要考虑从何处采购。当资产采购自多个国家，需要多家区域供应商并遵循不同的海关法规时，采购流程会变得复杂。此外，还可能涉及多种汇率，这可能导致部署延迟和定价政策方面的混乱。

应对措施：避免这种情况的一个好方法是，将硬件资产限制在单一地区或国家，以简化采购、运输和回收流程。

有限的资源分配

IT 硬件资产管理在整个管理生命周期中需要大量资源。IT 团队需要资源和支持来进行资产的规划、采购、安装、故障排除、维护和处置。有限的人力或相互竞争的优先级可能会中断 IT 服务，并使 IT 团队不堪重负。

应对措施：为避免这种资源短缺，应尽早沟通需求，并从最初就设定期望。

审计与合规方面的差距

合规要求可能因硬件资产数量和组织规模而异。如果组织缺乏清晰的审计追踪，则可能难以满足特定的合规要求。

应对措施：为绕过此问题，组织应追踪合规情况，并使用能让员工在需要维护时向服务台发出提醒的 HAM 系统。

硬件资产管理与 AI

随着技术进步以及新工具和新用例的出现，硬件资产管理 (HAM) 正在不断发展。具有前瞻性和创新性的组织已经开始采用 AI 驱动的工具，以提高可靠性和可见性。

HAM 的未来在于预测性分析。融入机器学习 (ML) 算法的资产管理工具可以分析资产数据，以预测硬件故障、最佳硬件使用寿命和更换时间。

另外，自动化生命周期工作流正在使组织实现无缝资产管理。资产从生命周期的一个步骤过渡到下一步骤，无需手动干预或人工监督。

这种向智能自动化迈进的趋势与更广泛的 IT 资产格局相一致。事实证明，对于现代企业的 IT 职能，AI 是一种变革性工具

IBM 商业价值研究院的一份报告发现，高度自动化的组织将其数字化转型工作归功于 10% 的收入增长和近 30% 的 IT 成本降低。

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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