粘附记录是指在此域名的注册机构处创建的 DNS 记录。当名称服务器返回某一域名的权威名称服务器的引用时，这些记录便可提供完整的答案。例如，域名“example.com”具有名称服务器“ns01.example.com”和“ns02.example.com”。要解析该域名，DNS 会按以下顺序进行查询：根、TLD 名称服务器和权威名称服务器。

当某一域名的名称服务器位于该域自身内部时，便会创建循环引用。在父区域中拥有粘附记录可避免使用循环引用，并允许进行 DNS 解析。

如果某一子域名被委托出去，则可通过域名注册机构在 TLD 处创建粘合记录，或是在父区域的名称服务器处创建粘合记录。