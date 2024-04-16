域名系统 (DNS) 解析是一个迭代流程，而其中的递归解析器会尝试使用分层解析链来查找域名。首先，递归解析器会查询根 (.)，后者可为顶级域名 (TLD)（例如 .com）提供名称服务器。接着，它会查询 TLD 名称服务器，而这些服务器则会提供此域名的权威名称服务器。最后，递归解析器会查询这些权威名称服务器。
很多情况下，我们会看到域名被委托给自身域内的名称服务器，例如，“example.com.”会被委托给“ns01.example.com”。在此类情况下，我们需使用父名称服务器（通常为域名注册机构）提供的粘附记录，以便继续运行解析链。
粘附记录是指在此域名的注册机构处创建的 DNS 记录。当名称服务器返回某一域名的权威名称服务器的引用时，这些记录便可提供完整的答案。例如，域名“example.com”具有名称服务器“ns01.example.com”和“ns02.example.com”。要解析该域名，DNS 会按以下顺序进行查询：根、TLD 名称服务器和权威名称服务器。
当某一域名的名称服务器位于该域自身内部时，便会创建循环引用。在父区域中拥有粘附记录可避免使用循环引用，并允许进行 DNS 解析。
如果某一子域名被委托出去，则可通过域名注册机构在 TLD 处创建粘合记录，或是在父区域的名称服务器处创建粘合记录。
凡对自身而言具有权威性的名称服务器均需使用粘附记录。如果某一第三方（例如，托管 DNS 提供商）托管着某一区域的 DNS，则无需使用粘附记录。
IBM NS1 Connect 要求客户为其 Dedicated DNS 名称服务器使用单独的域名。因此，该域名内的名称服务器需使用粘附记录。在此，我们可看到 Google Domains 中使用随机 IP 地址为 exampledns.net 配置了粘附记录：
在注册机构处添加粘附记录后，应将 Dedicated DNS 域名委托给 IBM NS1 Connect Managed 名称服务器和 Dedicated DNS 名称服务器。对于大多数客户，该域名的委托中总共存在 8 条 NS 记录。
粘附记录会显示在响应的 ADDITIONAL SECTION 中。要使用 dig 工具来查看某一域名的粘附记录，请直接查询 TLD 名称服务器中是否存在该域名的 NS 记录。本例中的粘附记录已用引号引起。引号被用于强调以下内容：
要确保粘附记录已正确列在 TLD 名称服务器中，请使用如上所示的 dig 工具直接查询 TLD 名称服务器中是否存在该域名的 NS 记录。将响应的 ADDITIONAL SECTION 内容与在 IBM NS1 Connect 中作为 NS 记录输入的预期值进行比较。
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