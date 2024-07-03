发布日期：2024 年 7 月 3 日
撰稿人：Tim Mucci
GPT 生成的统一格式 (GGUF) 是一种文件格式，它可简化大型语言模型 (LLM) 的使用和部署。GGUF 专为存储推理模型而设计，且旨在实现消费级计算机硬件上的良好运行。
它通过将模型参数（权重和偏差）与附加元数据相结合来实现高效执行。GGUF 清晰、可扩展、用途广泛，并且能够合并新信息，而不会破坏与旧模型的兼容性。GGUF 是最新开发的格式，建立在前身文件格式 GGML 的基础上。
GGUF 是一种二进制格式，专门用于快速加载和保存模型。由于 GGUF 兼容 Python 和 R 等各种编程语言，因此它更受欢迎。它还支持微调，因此用户可以根据专门的应用调整 LLM，并存储跨应用部署模型的提示模板。虽然 GGML 仍在使用，但其支持功能已被 GGUF 取代。
注册阅读本电子书，了解准备数据集和部署 AI 模型的最佳方法、您的组织可以期望从生成式 AI 项目中获得什么结果，以及为什么选择错误的模型会严重影响您的业务。
基础模型和数据存储如何释放生成式 AI 的商业潜力
GGML 是 GGUF 之前的文件格式，由开发人员 Georgi Gerganov 创建。该名称是 Gerganov 的名字首字母缩写 (GG) 和机器学习的首字母缩写 ML 的组合。GGML 是一个张量库，专为在各种硬件平台上实现高性能而设计。这也是为 OpenAI 的 GPT 人工智能模型制作文件格式的早期尝试，以方便模型的轻松共享和运行。GGML 的设计目标是明确无误，并包含加载模型所需的所有信息。
GGML 是致力于使大型语言模型可在标准硬件上进行访问的一项早期工作。但是，其灵活性和可扩展性却受到限制。这意味着 GGML 需手动进行调整，且在用户添加新功能以解决 GGML 限制时会遭遇兼容性问题。
GGUF 解决了 GGML 限制，并允许添加新功能，同时保持与旧模型的兼容性。由于 GGUF 消除了破坏性变更，可以轻松实现过渡到新版本并支持广泛的模型，因此是一个全面的解决方案。将现有模型转换为 GGUF 可能非常耗时，而且与所有新格式一样，用户和开发人员必须习惯它的具体细节。
Huggingface 是一家公司，也是一个社区驱动的平台，可提供自然语言处理 (NLP) 的工具和模型。他们提供了一个 Transformers Library（链接位于 ibm.com 站外），其中包括许多可以转换为 GGUF 文件格式的预训练模型。Huggingface 还支持微调和部署，使其成为 GGUF 周围生态系统不可或缺的一部分。
Transformer 是一种模型架构，已成为现代 NLP 的支柱。GGUF 支持为依赖于这些高级架构的应用程序存储和部署基于 Transformer 的模型。
GGUF 为语言模型提供了一种强大、灵活且高效的格式。它解决了以往格式的限制，确保与不断发展的技术兼容。它具有经强化的灵活性、更高的性能以及对高级量化和部署框架的支持，使其成为未来 AI 和机器学习的重要工具。
模型权重是机器学习模型在训练期间学习的参数。GGUF 可高效存储这些权重，从而实现快速加载和推理。应用于模型权重的量化方法可以进一步提高性能，减少资源消耗。
量化是将连续信号转换为可能值较少的数字格式的过程，在 GGUF 中发挥着至关重要的作用。量化可提高效率和性能，尤其是针对资源有限的硬件。通过减小模型尺寸并提高推理速度，量化模型需要的计算功耗更低，因此能够降低能耗。这使得 GGUF 非常适合部署在电力资源有限的边缘设备和移动平台上。
例如，GPTQ（生成式预训练 Transformer 的精确训练后量化）就是一种特定的量化技术。GPTQ 通过将复杂数据转换为简单格式来降低 LLM 的大小和计算需求。这可以支持在内存和处理能力较低的设备上部署 LLM。
GGUF 还旨在整合新功能，而不会影响与早期版本的兼容性。这种能力允许添加新的数据类型和元数据，因此，GGUF 是一种面向未来的格式。随着机器学习模型的发展，GGUF 可以适应这些变化，从而保护长期的相关性和适应性。
GGUF 的二进制格式设计显著提高了加载和保存模型的速度，这对于需要快速部署和推理的应用程序尤为重要。例如，实时语言转换服务和交互式 AI 系统就受益于 GGUF 的高效模型文件处理。加载和使用模型的速度越快，在这些时间敏感型应用程序中的用户体验就越好。
GGUF 因其与高级调整技术（例如，低秩适应 (LoRA)、量化低秩适应 (QLoRA) 和自适应权重量化 (AWQ)）的兼容性而傲视群雄。这些技术可进一步优化模型性能和资源利用率。
此外，GGUF 还支持各种量级，在平衡模型准确性和效率方面提供了灵活性。GGUF 支持的常见量化方案包括：
量化是指应用于模型权重的各种量化级别，例如 2 位、4 位或 8 位量化。
GGUF 模型还使用计算统一设备架构 (CUDA)，这是一个并行计算平台和应用程序编程接口，允许模型使用 GPU 来加速计算任务。此功能提高了语言模型的计算效率和速度。最后，GGUF 与 Langchain（用于开发和部署语言模型的框架）的集成促进了 GGUF 模型的部署，使其可以有效地在开发环境和应用程序中使用。
该 Web 界面使用 LLM 来生成文本，并使用 GGUF 进行模型存储和推理。GGUF 的灵活性有助于用户快速加载大型模型，以便以最低的延迟来执行文本生成任务。
KoboldCpp 是在本地运行 LLM 的热门客户端，采用了 GGUF 来为最终用户提高性能。这对业余爱好者和研究人员来说尤其有利，他们需要强大且用户友好的解决方案，以便在个人电脑上进行 LLM 实验。
GGUF 的开发得到了协作社区的支持。大量的库和工具已经过开发，用于支持 GGUF，确保广泛采用和集成到各种 AI 工作流程中。该生态系统中的一些关键参与者包括：
GGUF 的推出标志着向更具可持续性和适应性的生成模型格式的转变。它可支持各种模型和配置，因此它并不局限于特定的用例或硬件。这一多功能性可确保随着新进步的出现，GGUF 仍可继续满足 AI 社区的需求。
此外，GGUF 注重与早期版本的兼容性，以便最大限度地减少升级期间的中断，从而帮助组织更轻松地过渡到新版本，而无需经历长时间停机或重新配置。
GGUF 作为一种开放格式，得益于开源社区的协作贡献，这有助于其开发、改进和广泛采用。它在 LLaMA 等备受瞩目的项目和各种 AI 工具中得到采用，凸显出它在大型语言模型持续发展中的重要性。通过促进更快、更灵活且面向未来的模型部署，GGUF 在推进 AI 系统的功能方面发挥着至关重要的作用。
IBM watsonx AI 与数据平台包括三个核心组件和一系列 AI 助手，它们可帮助您的组织构建定制 AI 应用程序、管理所有数据源并加快负责任的 AI 工作流程。
了解 IBM 的 AI 咨询服务如何帮助您的组织设计、扩展 AI 并将其注入业务流程，从而提高投资回报率、改善客户体验并提高效率。
通过使用适合作业的 AI 并使用正确的数据进行训练，来实现对 AI 的信任。AI 还应建立在道德原则之上。IBM 提供的 AI 解决方案可以帮助企业提高生产力和绩效。