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发布日期：2024 年 7 月 3 日
撰稿人：Tim Mucci
GGUF 与 GGML 的对比

GPT 生成的统一格式 (GGUF) 是一种文件格式，它可简化大型语言模型 (LLM) 的使用和部署。GGUF 专为存储推理模型而设计，且旨在实现消费级计算机硬件上的良好运行。

它通过将模型参数（权重和偏差）与附加元数据相结合来实现高效执行。GGUF 清晰、可扩展、用途广泛，并且能够合并新信息，而不会破坏与旧模型的兼容性。GGUF 是最新开发的格式，建立在前身文件格式 GGML 的基础上。

GGUF 是一种二进制格式，专门用于快速加载和保存模型。由于 GGUF 兼容 Python 和 R 等各种编程语言，因此它更受欢迎。它还支持微调，因此用户可以根据专门的应用调整 LLM，并存储跨应用部署模型的提示模板。虽然 GGML 仍在使用，但其支持功能已被 GGUF 取代。
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GGUF 和 GGML 有何区别？

GGML 是 GGUF 之前的文件格式，由开发人员 Georgi Gerganov 创建。该名称是 Gerganov 的名字首字母缩写 (GG) 和机器学习的首字母缩写 ML 的组合。GGML 是一个张量库，专为在各种硬件平台上实现高性能而设计。这也是为 OpenAI 的 GPT 人工智能模型制作文件格式的早期尝试，以方便模型的轻松共享和运行。GGML 的设计目标是明确无误，并包含加载模型所需的所有信息。

GGML 是致力于使大型语言模型可在标准硬件上进行访问的一项早期工作。但是，其灵活性和可扩展性却受到限制。这意味着 GGML 需手动进行调整，且在用户添加新功能以解决 GGML 限制时会遭遇兼容性问题。

GGUF 解决了 GGML 限制，并允许添加新功能，同时保持与旧模型的兼容性。由于 GGUF 消除了破坏性变更，可以轻松实现过渡到新版本并支持广泛的模型，因此是一个全面的解决方案。将现有模型转换为 GGUF 可能非常耗时，而且与所有新格式一样，用户和开发人员必须习惯它的具体细节。
转换为 GGUF

Huggingface 是一家公司，也是一个社区驱动的平台，可提供自然语言处理 (NLP) 的工具和模型。他们提供了一个 Transformers Library（链接位于 ibm.com 站外），其中包括许多可以转换为 GGUF 文件格式的预训练模型。Huggingface 还支持微调和部署，使其成为 GGUF 周围生态系统不可或缺的一部分。

Transformer 是一种模型架构，已成为现代 NLP 的支柱。GGUF 支持为依赖于这些高级架构的应用程序存储和部署基于 Transformer 的模型。
为什么 GGUF 很重要

GGUF 为语言模型提供了一种强大、灵活且高效的格式。它解决了以往格式的限制，确保与不断发展的技术兼容。它具有经强化的灵活性、更高的性能以及对高级量化和部署框架的支持，使其成为未来 AI 和机器学习的重要工具。

模型权重是机器学习模型在训练期间学习的参数。GGUF 可高效存储这些权重，从而实现快速加载和推理。应用于模型权重的量化方法可以进一步提高性能，减少资源消耗。

量化是将连续信号转换为可能值较少的数字格式的过程，在 GGUF 中发挥着至关重要的作用。量化可提高效率和性能，尤其是针对资源有限的硬件。通过减小模型尺寸并提高推理速度，量化模型需要的计算功耗更低，因此能够降低能耗。这使得 GGUF 非常适合部署在电力资源有限的边缘设备和移动平台上。

例如，GPTQ（生成式预训练 Transformer 的精确训练后量化）就是一种特定的量化技术。GPTQ 通过将复杂数据转换为简单格式来降低 LLM 的大小和计算需求。这可以支持在内存和处理能力较低的设备上部署 LLM。

GGUF 还旨在整合新功能，而不会影响与早期版本的兼容性。这种能力允许添加新的数据类型和元数据，因此，GGUF 是一种面向未来的格式。随着机器学习模型的发展，GGUF 可以适应这些变化，从而保护长期的相关性和适应性。

GGUF 的二进制格式设计显著提高了加载和保存模型的速度，这对于需要快速部署和推理的应用程序尤为重要。例如，实时语言转换服务和交互式 AI 系统就受益于 GGUF 的高效模型文件处理。加载和使用模型的速度越快，在这些时间敏感型应用程序中的用户体验就越好。

GGUF 因其与高级调整技术（例如，低秩适应 (LoRA)、量化低秩适应 (QLoRA) 和自适应权重量化 (AWQ)）的兼容性而傲视群雄。这些技术可进一步优化模型性能和资源利用率。

此外，GGUF 还支持各种量级，在平衡模型准确性和效率方面提供了灵活性。GGUF 支持的常见量化方案包括：

  • 2 位量化：提供了最高的压缩率，大大减小了模型大小和推理速度，但可能会影响准确性。
  • 4 位量化：平衡压缩率和精度，使其适用于多种实际应用。
  • 8 位量化：提供良好的精度和适度的压缩，广泛用于各种应用。

量化是指应用于模型权重的各种量化级别，例如 2 位、4 位或 8 位量化。

GGUF 模型还使用计算统一设备架构 (CUDA)，这是一个并行计算平台和应用程序编程接口，允许模型使用 GPU 来加速计算任务。此功能提高了语言模型的计算效率和速度。最后，GGUF 与 Langchain（用于开发和部署语言模型的框架）的集成促进了 GGUF 模型的部署，使其可以有效地在开发环境和应用程序中使用。
GGUF 模型和用例
大型语言模型 Meta AI (LLaMA)

Meta 将 GGUF 用于其 LLaMA 模型（Llama-2Llama-3），而这些模型专为自然语言处理 (NLP) 任务（包括文本生成、摘要和问题解答）而设计。LLaMA 中的 GGUF 支持跨不同硬件配置（从高性能 GPU 到更为常见的消费级 CPU）进行部署。Llama-3 则是其最新的模型。
文本生成 WebUI

该 Web 界面使用 LLM 来生成文本，并使用 GGUF 进行模型存储和推理。GGUF 的灵活性有助于用户快速加载大型模型，以便以最低的延迟来执行文本生成任务。
KoboldCpp

KoboldCpp 是在本地运行 LLM 的热门客户端，采用了 GGUF 来为最终用户提高性能。这对业余爱好者和研究人员来说尤其有利，他们需要强大且用户友好的解决方案，以便在个人电脑上进行 LLM 实验。
社区和生态系统支持

GGUF 的开发得到了协作社区的支持。大量的库和工具已经过开发，用于支持 GGUF，确保广泛采用和集成到各种 AI 工作流程中。该生态系统中的一些关键参与者包括：

  • llama.cpp：它是一个核心库，可提供用于处理 GGUF 的工具，其中包括转换实用程序以及对运行模型的支持。
  • ctransformers：该库支持将 GGUF 模型集成到不同的编程环境中，这样，开发人员将能够更容易在自己的应用程序中使用这些模型。
  • LoLLMS Web UI：基于 Web 的界面，支持 GGUF，允许用户通过用户友好型界面与模型进行交互。
面向未来并产生更广泛的影响

GGUF 的推出标志着向更具可持续性和适应性的生成模型格式的转变。它可支持各种模型和配置，因此它并不局限于特定的用例或硬件。这一多功能性可确保随着新进步的出现，GGUF 仍可继续满足 AI 社区的需求。

此外，GGUF 注重与早期版本的兼容性，以便最大限度地减少升级期间的中断，从而帮助组织更轻松地过渡到新版本，而无需经历长时间停机或重新配置。

GGUF 作为一种开放格式，得益于开源社区的协作贡献，这有助于其开发、改进和广泛采用。它在 LLaMA 等备受瞩目的项目和各种 AI 工具中得到采用，凸显出它在大型语言模型持续发展中的重要性。通过促进更快、更灵活且面向未来的模型部署，GGUF 在推进 AI 系统的功能方面发挥着至关重要的作用。
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