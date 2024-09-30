GIS 技术为许多行业和学科提供了至关重要的洞察信息。

城市规划

政府使用 GIS 数据和基于 GIS 的解决方案进行城市规划：分区和土地利用项目、自然灾害和健康事件响应、道路系统和建筑设计、公用事业配电、能源生产以及废物和资源管理。例如，在火灾多发的加利福尼亚州，规划人员使用结合了遥感、矢量数据和卫星图像的工具，来制定灾难响应计划和消防栓的最佳位置。亚利桑那州使用 GIS 技术来管理其超过九百万英亩的各类土地。

天气预报

随着全球极端天气事件的强度和频率不断增加，对于政府和组织而言，针对此类事件做好规划以及准备工作至关重要。借助结合了地理空间数据、GIS 测绘和高级环境分析的软件解决方案，组织能够使不同类型的天气相关数据变得切实可用。更准确的预测使用实时数据和数字地图，帮助公司更好地预测和应对天气事件，减少对运营的影响。

企业决策

通过 GIS 软件，可以在运输和交付管理、房地产组合管理、客户细分等领域做出战略性业务决策。

例如，公司使用 GIS 技术来确保包括设备和员工在内的资源用在需要的地方，无论是内部还是外部。将 GIS、人工智能 (AI)、物联网 (IoT)、云和移动技术集成到现场服务管理 (FSM) 中，可以为现场服务技术人员提供最新的信息。高效的现场服务管理可确保技术人员快速响应和解决客户问题，从而减少服务停机时间和成本，同时提高客户满意度。

农业物联网

GIS 技术通过提供准确、全面的数据，使高效、可持续的农业生产成为可能。有关影响作物健康的土地变化以及某些作物在哪些地方更利于生长的洞察分析，将有助于改善决策并提高作物管理效率。

例如，小型农场对于全球粮食供应安全至关重要，但它们也特别容易受到天气和气候相关可变因素的影响。Plan21 基金会与 IBM 共同构建的基于技术的解决方案展示了如何利用来自天气、农学数据等多种来源的洞察分析，帮助农民更好地适应气候变化。请在此处阅读有关该举措的更多信息。

此外， IBM 和 Texas A&M AgriLife 还创建了一种工具来帮助改善作物管理战略。放在土壤中的低成本传感器可记录湿度和温度水平，以了解作物何时需要多少水。这种土壤和水量分析所产生的数据可帮助农民提高产量，同时降低成本和污染径流。

公用事业

GIS 技术和地理空间数据可提供准确的预测，以帮助公用事业公司更好地预测严重天气事件并对此进行规划和尽快恢复，从而最大限度地减少电力中断情况并缩短恢复时间。通过洞察网络状况，公用事业公司可提高传统与可再生能源的运营效率和可靠性，而不受天气条件的影响。

当公用事业公司利用位置智能来了解基于天气的需求模式后，它们也可以更高效地运营。

此外，GIS 技术可帮助公用事业公司检查数千英里的电力线，从而确保最佳性能。优化工作人员时间安排并转向主动维护有助于最大限度地缩短停机时间，同时提高客户满意度。

气候变化

通过 GIS 技术可以全面了解当前的环境问题及其将如何演变，因此该技术可以成为应对气候变化的有效工具。详细的可视化信息使组织能够监控风险、预测潜在问题并寻找解决方案。

例如，GIS 工具可帮助科学家更好地了解不断变化的天气模式，从而帮助政府和组织做出更好的战略决策。基于情报的数据和卫星图像可确保急救人员和恢复人员到达最需要他们的地方；而且当危机得到控制时，GIS 还可协助确保结构体和服务恢复正常运行。

此外，随着越来越多的政府和组织寻求减少碳足迹，诸如“哪里是建造风电场的最佳地点？”或“这座建筑是否可接收到足够的阳光而适合安装太阳能电池板？”等此类问题可通过地理空间数据和 GIS 来回答。