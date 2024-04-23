生成式 AI 将如何彻底改变供应链

释放供应链管理的全部潜力一直是寻求效率、弹性和可持续发展的企业的目标。在数字化转型时代，生成式人工智能等先进技术的融合带来了创新和优化的新时代。AI 工具帮助用户使用供应链数据来处理查询和解决警报，而自然语言处理则可帮助分析人员访问库存、订单和发货数据以做出决策。

IBM 商业价值研究院的一项近期研究“The CEO’s guide to generative AI: Supply chain”，解释了数据与人工智能的强大结合将如何将企业从被动转变为主动。生成式 AI 能够自主生成复杂问题的解决方案，它将彻底改变供应链环境的方方面面。从需求预测到路线优化、库存管理和风险缓解，生成式 AI 的应用程序的潜能是无限的。

以下是生成式 AI 如何转变供应链管理的几种方式：