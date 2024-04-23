生成式 AI 将如何彻底改变供应链

标签
释放供应链管理的全部潜力一直是寻求效率、弹性和可持续发展的企业的目标。在数字化转型时代，生成式人工智能等先进技术的融合带来了创新和优化的新时代。AI 工具帮助用户使用供应链数据来处理查询和解决警报，而自然语言处理则可帮助分析人员访问库存、订单和发货数据以做出决策。

IBM 商业价值研究院的一项近期研究“The CEO’s guide to generative AI: Supply chain”，解释了数据与人工智能的强大结合将如何将企业从被动转变为主动。生成式 AI 能够自主生成复杂问题的解决方案，它将彻底改变供应链环境的方方面面。从需求预测到路线优化、库存管理和风险缓解，生成式 AI 的应用程序的潜能是无限的。

以下是生成式 AI 如何转变供应链管理的几种方式：

可持续发展／耐久性

生成式 AI 通过情景模拟与优化算法，助力企业优化可持续供应链：精准定位减排环节、最大限度减少浪费并推行道德采购。例如，将生成式 AI 与区块链等技术相结合，有助于保持不同实体间材料到产品转型数据不可更改，从而清晰展现产品的来源和碳足迹。这使得公司能够提供可持续发展证明，推动客户忠诚度并遵守相关法规。

库存管理

生成式 AI 模型能够根据实时需求信号、供应商交货期和库存水平，持续生成最优补货计划。这有助于维持最佳库存水平，最大限度地降低运输成本，并通过准确的承诺可用率 (ATP) 计算和 AI 驱动的订单履行优化来提高客户满意度。

供应商关系管理

生成式 AI 能够通过分析供应商绩效数据与市场状况，精准识别潜在风险与机遇，主动推荐替代供应商并协商最优条款，从而全面提升供应商关系管理水平。

风险管理

生成式 AI 模型可以模拟各种风险场景，例如供应商中断、自然灾害、天气事件甚至地缘政治事件，以便企业主动识别漏洞或灵活应对中断。AI 支持的假设分析模型能助力制定应急方案，例如库存调配、供应商切换或配送中心重新布局。

路线优化

生成式 AI 算法可以根据交通状况、天气预报和交货期限等因素动态优化运输路线，从而降低运输成本并提高交货效率。

需求预测

生成式 AI 可以分析历史数据和市场趋势，生成准确的需求预测，帮助企业优化库存水平并最大限度地减少缺货或库存积压情况。用户可以通过快速分析大规模、精细化的数据，实时预测不同情境的结果，从而使公司能够快速调整方向。

生成式 AI 在供应链管理中的集成为寻求转型的企业带来了巨大的潜力。通过使用生成式 AI，企业可以提高效率、弹性和可持续发展，同时在当今瞬息万变的市场中保持领先地位。

 

