生成式 AI 如何将 IT 和业务目标关联起来以实现业务成果最大化

有效利用 IT 资源来支持业务目标，可以改变任何组织的游戏规则。但各种重大挑战阻碍了将变革性技术整合至业务流程的进程。企业主经常面临一个令人沮丧的现实：只有在客户投诉出现后，他们才会发现影响其运营的 IT 问题，这使得他们几乎没有机会主动缓解问题。缺乏及时的意识会阻碍问题的快速解决，并导致 IT 团队的工作与组织的整体业务目标脱节。由于需要使用多个供应商支持团队来解决问题，这种脱节现象进一步加剧，占用了原本可以用于核心业务功能的时间和资源。
生成式 AI 的变革潜力以及战略实施和协作可以弥合 IT 与业务目标之间的差距，推动继续成功，并确保您的组织交付有针对性的业务成果。
由大型语言模型 (LLM) 提供支持的生成式 AI 的突破继续激发新的解决方案，帮助公司克服这些长期存在的组织挑战。这些突破紧随 IT 和云技术的飞速发展之后，使各行各业的企业能够规模化增长、拓展新市场并找到新的成功之路。这些进步中最重要的是混合云技术的改进，这使得跨多个云环境部署、管理和保护应用程序变得更加容易。
然而，庞大的混合云财产很快就会变得非常复杂，IT 团队必须花费大量时间来观测，以确保安全性和可运行性。许多组织的 IT 网络在其混合云网络中运行着数万个应用程序。面对如此众多的应用程序，IT 运营部门要想集中精力实现预期的业务成果，将面临巨大的挑战。每个应用程序都会产生 IT 专业人员需要快速观测和理解的信号，以确定应用程序和网络的健康状况，以便在出现对业务健康状况产生负面影响的情况时能够做出反应。在复杂的混合云 IT 环境中，很难将 IT 运营与业务成果联系起来，并采取积极主动的措施。
IT 团队使用各种应用程序性能监控工具进行观测并做出决策，以确定整个 IT 和混合云生态系统中运行的许多应用程序的运行状况。业务领导者无法轻松获得这些关键信息（或理解这些信息所需的技术培训），这往往使他们对 IT 的复杂性以及它们如何影响日常工作和业务目标一无所知。这种沟通不畅会导致在处理关键问题时出现混乱和低效。
如何有效地向相关业务利益相关者传达技术问题的影响是一项巨大的挑战。由于不同的利益相关者拥有不同的技术专长，因此组织很难针对不同的业务角色调整沟通方式。
IT 运营必须确保不同的集成系统和平台保持全面可观测性，这需要付出大量的努力和协调工作。建立适当的关键绩效指标 (KPI) 来衡量可观测性工作的有效性也可能具有挑战性，因为相关指标必须证明可观测性对业务运营的价值和影响（在 IT 环境中这一点并不总是显而易见）。IT 运营必须证明可观测性如何直接促进业务成功和成果。
标准可观测性工具使 IT 专家能够监控和分析 IT 警报，以确定其与业务的相关性。然而，此过程通常与业务优先事项缺乏一致性，导致效率低下和沟通不畅。将 IT 问题对业务的影响传达给合适的利益相关者是一项复杂的任务，因为企业领导者需要结合具体信息才能做出明智的决策。
尽管存在这些挑战，但生成式 AI 的应用为帮助组织最大限度地提高业务价值，同时最大限度地减少对 IT 的负面影响提供了一种很有前景的解决方案。IT 运营部门可以利用生成式 AI 的灵活性（在内容生成、总结、代码生成和实体提取方面的多领域和更广泛的功能）来观测网络，以便向 IT 专家通报可能出现的问题和 IT 事件。同时，大型语言模型可以提供详细的、上下文相关的洞察分析，以阐明和具体说明 IT 对企业不同部门的影响。
生成式 AI 通过以业务利益相关者能够理解的语言和相关细节向他们传达 IT 警报信息，帮助弥合差距。它可以根据业务角色提供个性化信息，使利益相关者能够了解该问题将如何具体地影响他们。
生成式 AI 解决方案使用 LLM 向业务用户告知对其流程的影响，并指出其流程的哪些具体方面受到了影响。它可以提供影响点、对部门或利润中心的影响以及对组织的整体影响等信息。
例如，假设 Salesforce 和 SAP 之间的接口出现故障。在这种情况下，生成式 AI 可以提供有关 IT 事件发生的详细信息（例如接口或数据加载问题），并确定可能影响业务成果的每个下游流程。然后，IT 运营部门可以使用 AI 生成的领域特定语言，将问题告知利益相关者，以帮助组织的业务部门领导者理解事件的背景和潜在影响。此外，如果标准流程受到影响，生成式 AI 还可以为业务用户提供变通方法或替代步骤，使其能够继续运营。即使面临 IT 挑战，企业领导者也能通过这一层次的背景信息继续运营。
使用 LLM 的生成式 AI 可提供更快、更精确的分析。这让组织能够通过优先考虑业务驱动的决策来推动 IT 运营转型，从而实现更有效、更高效的运营。根据 IT 问题与业务的相关性，使用生成式 AI 验证 IT 问题并确定其优先级，并向相应的利益相关者就 IT 问题进行个性化沟通，进一步帮助企业领导者做出明智的决策。
虽然完全集成的解决方案仍在开发中，但使用 LLM 的生成式 AI 提供了一种更可行的方式，向业务领导者提供上下文信息，并提供超出基本事件通知的解决方案。组织可以开始运用各种工具和系统来利用这些优点。整合工作可以侧重于将生成式 AI 整合到现有技术（例如 SAP、CPI 接口、Signavio 和 Salesforce）中，以实现目标结果。
这些整合可以全面了解并有效处理不同系统中的 IT 警报。IBM Consulting 提供跨各种工具的集成，确保在特定专有平台之外提供企业级解决方案。
生成式 AI 为组织提供了一个变革性的机会，使其能够在最大限度地提高业务价值的同时，最大限度地减少对 IT 的负面影响。生成式 AI 通过使 IT 运营与业务优先级保持一致、利用情境化信息并提供目标解决方法，使组织做出明智的决策并保持平稳运营。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。
通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。