生成式 AI 如何将 IT 和业务目标关联起来以实现业务成果最大化

有效利用 IT 资源来支持业务目标，可以改变任何组织的游戏规则。但各种重大挑战阻碍了将变革性技术整合至业务流程的进程。企业主经常面临一个令人沮丧的现实：只有在客户投诉出现后，他们才会发现影响其运营的 IT 问题，这使得他们几乎没有机会主动缓解问题。缺乏及时的意识会阻碍问题的快速解决，并导致 IT 团队的工作与组织的整体业务目标脱节。由于需要使用多个供应商支持团队来解决问题，这种脱节现象进一步加剧，占用了原本可以用于核心业务功能的时间和资源。

生成式 AI 的变革潜力以及战略实施和协作可以弥合 IT 与业务目标之间的差距，推动继续成功，并确保您的组织交付有针对性的业务成果。

由大型语言模型 (LLM) 提供支持的生成式 AI 的突破继续激发新的解决方案，帮助公司克服这些长期存在的组织挑战。这些突破紧随 IT 和云技术的飞速发展之后，使各行各业的企业能够规模化增长、拓展新市场并找到新的成功之路。这些进步中最重要的是混合云技术的改进，这使得跨多个云环境部署、管理和保护应用程序变得更加容易。

然而，庞大的混合云财产很快就会变得非常复杂，IT 团队必须花费大量时间来观测，以确保安全性和可运行性。许多组织的 IT 网络在其混合云网络中运行着数万个应用程序。面对如此众多的应用程序，IT 运营部门要想集中精力实现预期的业务成果，将面临巨大的挑战。每个应用程序都会产生 IT 专业人员需要快速观测和理解的信号，以确定应用程序和网络的健康状况，以便在出现对业务健康状况产生负面影响的情况时能够做出反应。在复杂的混合云 IT 环境中，很难将 IT 运营与业务成果联系起来，并采取积极主动的措施。