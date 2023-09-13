供应链面临巨大压力。作为供应链领域的领导者，我们目睹了前所未有的混乱局面、与生态系统贸易伙伴网络相关的挑战、关税战、真实战争以及人力资本的巨大更迭。资深供应链领导者们正在以前所未有的数量出局。无论欢迎与否，我们的行业正在发生大规模变革。正当我们以为一切都将回归到一种新的“混合”常态时，生成式 AI 领域的一项不同寻常的新技术准备再次颠覆运营领域。

在各种媒体头条中，我们看到了关于生成式 AI 对我们的文化和社会存在风险的悲观警告。然而，作为供应链创新者，我们知道应用科技来不断优化运营有着悠久的历史。生成式 AI 是否可能会导致我们所知的供应链“灭绝事件”？我们认为不会。供应链的本质是不断发展的，自 20 世纪 50 年代我们行业从丰田生产系统中诞生以来一直如此。在供应链领域，我们会承担经过深思熟虑但又经过权衡的风险；但我们不会孤注一掷。

随着我们这个行业着手应用生成式 AI，我们无疑会采取同样的方法。基于这种理念，我们看到了效率、人类生产力和质量方面实现飞跃式提升的潜力。生成式 AI 具备无限的创新潜力，可以打破当今的流程、科技和人员限制，让供应链成为未来实现运营成果和更丰富客户体验的基础。但我们必须选择接受这项新科技，使其融入我们的一切行动结构之中。