供应链面临巨大压力。作为供应链领域的领导者，我们目睹了前所未有的混乱局面、与生态系统贸易伙伴网络相关的挑战、关税战、真实战争以及人力资本的巨大更迭。资深供应链领导者们正在以前所未有的数量出局。无论欢迎与否，我们的行业正在发生大规模变革。正当我们以为一切都将回归到一种新的“混合”常态时，生成式 AI 领域的一项不同寻常的新技术准备再次颠覆运营领域。
在各种媒体头条中，我们看到了关于生成式 AI 对我们的文化和社会存在风险的悲观警告。然而，作为供应链创新者，我们知道应用科技来不断优化运营有着悠久的历史。生成式 AI 是否可能会导致我们所知的供应链“灭绝事件”？我们认为不会。供应链的本质是不断发展的，自 20 世纪 50 年代我们行业从丰田生产系统中诞生以来一直如此。在供应链领域，我们会承担经过深思熟虑但又经过权衡的风险；但我们不会孤注一掷。
随着我们这个行业着手应用生成式 AI，我们无疑会采取同样的方法。基于这种理念，我们看到了效率、人类生产力和质量方面实现飞跃式提升的潜力。生成式 AI 具备无限的创新潜力，可以打破当今的流程、科技和人员限制，让供应链成为未来实现运营成果和更丰富客户体验的基础。但我们必须选择接受这项新科技，使其融入我们的一切行动结构之中。
首先要明确一点：生成式 AI 不同于我们以前在供应链领域见过的任何科技。它会改变游戏规则。不要轻视生成式 AI，将其视为另一种射频识别 (RFID)、区块链或其他 “炒作周期”科技。未来五年，生成式 AI 将从根本上改变我们供应链领域的工作方式。枯燥、琐碎的事务性工作将会自动完成，这些工作会占用我们专业人员大量的低附价值时间。这不仅不会消除人的价值，反而会提升我们员工的作用，使他们能够以预测性、主动性和前瞻性的方式经营业务。
尽管我们的供应链在过去几十年获得了巨额投资，但如今仍然需要进行重大变革。许多供应链结构在功能上仍然保持孤立状态，难以实现端到端的可预测执行。应用程序和数据通常被限制在各个部门内部。多个 ERP 实例会带来挑战，因为订单和承诺会分散在不同系统中。这些因素加在一起，会造成不必要的成本、增加执行延迟，并导致客户体验不佳。根本没有足够的时间或投资来提升或更换这些旧版投资。在这里，生成式 AI 解决方案（在云中构建，端到端连接数据）在利用旧版科技投资并延长其寿命的同时，还能解锁巨大的新价值。生成式 AI 为供应链创新者创造了一个战略转折点，并首次真正提供了突破传统供应链限制的创新机会。
领先的供应链需要在整个价值链上进行协调运作。内外部利益相关者需要快速、准确且触手可及的信息来规划、管理和指导供应链。为了推动个性化操作、获取洞察以及提升可见性，需要高速采集、规范化和分析大量数据（ERP、WMS、RFID 和视觉分析）。如今，对兼具敏捷性、弹性和和竞争力的供应链的需求变得比以往任何时候都更加迫切。
应对这些挑战需要一个可以让企业根据业务需求来拥有、塑造和扩展的平台。IBM 采用基于开放技术构建的混合云、组件化架构。快速采集大量数据并将其与每个角色联系起来是前提条件。这台“机器”能够学习、思考并执行重复性任务，同时让供应链专业人员能够专注于具有重大影响的业务事件。
生成式 AI 的出现将改变我们的思考和工作方式。传统解决方案限制了用户处理、利用和调查大量企业数据的方式。很多时候，这些数据甚至很难获取。虽然聊天机器人试图让获取信息变得更容易，但其依赖于大量的模型训练，而且往往局限于“如何”之类的问题。生成式 AI 利用基础模型，将机器学习的强大功能应用于日常任务中，使用户能够以前所未有的方式与结构化和非结构化数据进行交互。原本需要数月训练才能完成的任务，现在只需几天就能完成。我们的供应链数字助理支持用户以对话方式与数据进行交互，以查询大量交易数据，如数十万份文档和可视图像。用户只需提问，即可了解从供应链的整体运行状况到具体某笔交易的各种信息。用户能够获取上下文信息以及事实数据（PDF、可视图像、RFID 标签信息）。供应链经理提出的问题（“我在哪里存在库存过剩？”）或买方的问题（"我的供应商表现如何？"）都将变得十分简单，不再是一项需要整合不同报告的复杂任务。
通过为所有利益相关者建立一个通用平台，供应链协调成为了日常任务和流程不可或缺的一部分。在核心基础上，企业可以部署生成式 AI 驱动的用例，使企业能够在快节奏的市场中快速扩展并保持敏捷。
几年前，在 IBM 自己的基础设施供应链中，我们确定会话式 AI 可以帮助突破不同供应链域之间的界限，并为我们的销售团队、供应商和合作伙伴提供协作平台。在这个平台上，任何授权用户都可以使用自然语言，以直观的方式访问关键信息。我们实现了易于访问的实时单一视图，并能立即获得洞察分析，从而管理用户体验、实现弹性运营并对市场干扰做出反应。尽管新冠疫情及后疫情时代造成了重大干扰和混乱，但 IBM 的供应链仍 100% 完成了订单并兑现了承诺。
集成的生成式 AI 可加速供应链决策者和虚拟助理之间的直观对话，从而实现基于事实的快速行动。这些创新使供应链专业人员能够专注于解决复杂问题、不断改进我们的工作流以及增强 AI 模型。在现有解决方案中加入生成式 AI 以及基础模型的强大功能，是我们供应链功能演进过程中自然而然的一步。
IBM Granite 是我们开放式、性能优异、值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。
通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。