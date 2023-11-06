利用生成式 AI 为中小型企业赋能的四种方法

在经济紧缩的背景下，中小型企业面临着既要实现增长，又要保护日益减少的利润的挑战。与大型企业相比，中小型企业拥有的资源较少，无法帮助它们渡过经济衰退或实现新价值流的多样化。因此，为中小型企业提供服务的企业必须提供能够减轻管理负担并提供有形价值的解决方案。中小企业产值占美国 GDP 的 44%，因此不容忽视。

通过采用这四项最佳实践，投资正确的技术并充分利用生成式 AI 的最新进展，企业可以为中小企业客户提供独特的服务。

1. 企业应基于定性和定量数据，为中小企业打造个性化体验。

随着中小企业开始审慎控制开支，服务它们的企业必须通过深化个性化服务来创造价值。服务提供商需要具有集中式客户旅程日志的技术系统，以跟踪每个接触点的交互、情绪和下一步操作，从而提供无缝的客户体验。然而，这些孤立的定性客户信息并不足以满足客户的需求。IBM watsonx.ai 等 AI 生成工具可以分析高层次的客户趋势和市场力量，以及具体的客户数据和历史交易，从而推荐满足每个中小企业特定需求的产品。数据驱动的个性化在当今的商业环境中至关重要。89% 的数字企业投资于个性化服务，以增强客户的数字体验，而那些没有这样做的企业则有可能落后。

2. 在中小企业采用新产品时，企业必须为其提供量身定制的支持

大多数中小企业没有庞大的技术团队来支持新产品和服务的采用。为了确保产品的采用，服务提供商必须拥有适当的技术工具，帮助中小型企业了解这些产品的价值，并帮助进行测试和实施。生成式 AI 可以将中小企业的需求转化为产品用例，而适当的技术系统可以让中小企业在沙盒中测试产品。此外，watsonx Code Assistant 等生成式 AI 解决方案可以满足企业的核心技术需求。

3. 企业应根据中小企业的需求战略性地调整定价模式

基于使用量的定价模式或基于固定时间的定价模式，如按月订购或一次性付款，使企业能够满足每家中小企业的不同需求。通过基于使用量的产品定价，中小企业只需支付其使用的费用。这种方法要求企业从中央数据源获得干净的数据流，以准确跟踪和反映使用情况。watsonx.data 允许企业集中收集、分类和筛选来自多个来源的数据。通过工作负载优化，watsonx.data 可以将企业的数据仓库成本降低多达 50%。结合 IBM 的数据咨询服务，企业可以利用 watsonx.data 来跟踪使用情况、生成仪表板，并最终实现战略决策。另外，基于时间的固定定价是指中小企业根据自己的承受能力支付预先确定的费用，并能在购买期内充分利用产品或服务。

4. 企业应提供数字化体验，增加自助服务选项

中小型企业是精益运营企业，员工人数少，效率高。只有不到 15% 的中小型企业希望通过电话和自动语音系统与供应商沟通。为了服务这一群体，企业必须打造从调研到购后支持的端到端数字体验。自助服务平台让小任务变得简单：例如，中小企业应能更新账单信息和联系信息，而无需联系供应商代表。IBM watsonx Assistant 可以通过在中小企业的所有接触点提供智能客户关怀，帮助解决复杂的任务，而且它可以在每次对话中自动学习和改进。