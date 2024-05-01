生成式 AI 应对制造挑战的 4 种方式

让我们深入了解某些我们认为最具吸引力的功能或用例：

1. 总结

总结仍是生成式 AI 技术的首要用例。通过与搜索和多模态交互相结合，生成式 AI 可成为您的得力助手。制造商会以不同方式使用汇总功能。

它们可能会利用它来设计更好的方式，以便操作员能快速有效地从繁多的运营手册、标准操作程序 (SOP)、日志、过往事件等内容中获取正确的信息。此功能有助于员工更加专注于自己的任务，并不会造成不必要的延误，从而可推动进程。

为此，IBM 提供了专注于制造领域的生成式 AI 加速器。此外，这些加速器已预先集成各种云 AI 服务，并可为其领域推荐最佳 LLM（大语言模型）。

汇总功能在恶劣的操作环境中也很有帮助。如果机器或设备出现故障，维护工程师可根据维护手册以及对工艺参数的分析，使用生成式 AI 来快速诊断问题。

2. 上下文数据理解

数据系统常会给制造企业造成重大问题。这些系统通常是各不相同、孤立且多模态的。由于旧知识的深度、不完整的文档以及数十年来产生的技术债务，旨在创建这些系统知识图谱的各种举措可谓成效甚微。

IBM 开发出人工智能驱动型知识探索系统，而该系统会利用生成式 AI 来解锁新的洞察分析，并利用情境化工业数据加快实现数据驱动型决策。IBM 还为工业领域的上下文感知功能工程开发出加速器。此举可实现流程状态（正常/异常）的实时可见性、缓解频繁出现的流程阻塞问题，并检测和预测黄金批次。

IBM 构建了一个员工队伍顾问，而它使用了汇总与上下文数据理解功能，以及意向检测和多模态交互。操作员和工厂工程师可利用此顾问快速定位问题区域。用户可通过语音、文本和指向方式进行提问，而生成式 AI 顾问则会处理并提供回复，同时具有上下文感知能力。如此，便可帮助用户更快地完成根本原因分析，以减轻用户的认知负担，从而减少他们的用时和精力。

3. 编码协助

生成式 AI 还可帮助编码，包括代码文档编制、代码现代化和代码开发。作为生成式 AI 如何帮助实现 IT 现代化的一个示例，请参考 Water Corporation 的用例。Water Corporation 采用由 IBM 的生成式 AI 功能提供支持的 watsonx Code Assistant，来帮助其过渡到基于云的 SAP 基础设施。

该工具通过使用基于自然语言输入的 AI 生成式建议来加快代码开发，从而显著减少部署时间和手动工作。借助 watsonx Code Assistant，Water Corporation 在保持代码质量和透明度的同时，将开发工作量和相关成本降低了 30%。

4. 资产管理

生成式 AI 具备实现资产管理转型的能力。

生成式 AI 可为资产创建基础模型。当我们必须预测同一流程的多个关键绩效指标 (KPI) 时，或是存在一系列类似资产时，最好能开发一个资产基础模型，并对其进行多次微调。

生成式 AI 还可接受训练以实现预测性维护。如果失效数据稀缺，基础模型则会非常有用。传统 AI 模型需要大量标签才能实现合理的准确性。但在基础模型中，我们可在没有任何标签的情况下对模型进行预训练，并用有限的标签进行微调。

此外，生成式 AI 还可提供技术人员支持和培训。制造商可使用生成式 AI 技术为操作员和技术人员创建培训模拟器。此外，在修复过程中，生成式 AI 技术可提供指导并生成最佳修复程序。