2023 年底，IBM 商业价值研究院 (IBV) 进行的一项调查发现，受访者认为政府领导人往往高估了公众对其的信任。他们还发现，虽然公众对人工智能 (AI) 等新技术仍心存戒备，但大多数人赞成政府采用生成式 AI。

IBV 对来自美国、加拿大、英国、澳大利亚和日本等九个国家或地区的 13,000 多名成年人进行了调查。所有受访者都至少对 AI 和生成式 AI 有基本的了解。

这项调查旨在了解个人对生成式 AI 及其在公司和政府中的应用的看法，以及他们在工作和个人生活中使用这项技术的期望和意图。受访者回答了有关他们对政府的信任度的问题，以及他们对政府采用和利用生成式 AI 提供政府服务的看法。

调查结果揭示了公众对机构信任的复杂性，为政府决策者在全球范围内采用生成式 AI 提供了重要启示。