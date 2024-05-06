2023 年底，IBM 商业价值研究院 (IBV) 进行的一项调查发现，受访者认为政府领导人往往高估了公众对其的信任。他们还发现，虽然公众对人工智能 (AI) 等新技术仍心存戒备，但大多数人赞成政府采用生成式 AI。
IBV 对来自美国、加拿大、英国、澳大利亚和日本等九个国家或地区的 13,000 多名成年人进行了调查。所有受访者都至少对 AI 和生成式 AI 有基本的了解。
这项调查旨在了解个人对生成式 AI 及其在公司和政府中的应用的看法，以及他们在工作和个人生活中使用这项技术的期望和意图。受访者回答了有关他们对政府的信任度的问题，以及他们对政府采用和利用生成式 AI 提供政府服务的看法。
调查结果揭示了公众对机构信任的复杂性，为政府决策者在全球范围内采用生成式 AI 提供了重要启示。
信任是公共机构的主要支柱之一。IBM Consulting 全球政府事务负责人 Cristina Caballe Fuguet 表示：“信任是政府有效履行职责能力的核心。从地方代表到国家政府的最高职位，公众对政府的信任取决于多个因素，包括公共服务的提供。”
在气候变化、公共卫生以及新兴技术安全、合乎道德地融入社会等重大问题上，政府发挥着主导作用，因此信任至关重要。当前的数字时代需要更多的诚信、开放、信任和安全，这是创建信任的关键支柱。
根据 IBV、IBM 政府业务研究所及美国国家行政学院 (NAPA) 近期开展的另一项研究，大多数政府领导人都清楚，建立信任需要专注投入，并致力于合作、透明度与执行能力的提升。然而，IBV 的最新研究表明，选民对政府的信任度正在下降。
受访者表示，自大流行开始以来，他们对联邦政府和中央政府的信任度下降幅度最大，39% 的受访者表示，他们对本国政府组织的信任度非常低或极低，而在大流行之前，这一比例仅为 29%。
这与同一项研究中接受调查的政府领导人的看法形成了鲜明对比，因为他们表示，自大流行以来，他们有信心在选民中创建并有效增强对其组织的信任。这种信任感上的差异表明，政府领导人必须想办法更好地了解选民，并协调他们对公共部门机构表现的看法和选民对公共部门机构的看法。
该研究还发现，建立公众对人工智能驱动工具和公众服务的信任将是政府面临的一项挑战。近一半的受访者表示他们更信任传统的人工辅助服务，只有大约五分之一的受访者表示他们更信任人工智能驱动的服务。
今年，超过 60 个国家或地区及欧盟（代表全球近一半人口）将举行选举，选民将前往投票站选出代表。政府领导人面临诸多挑战，其中包括确保科技能够服务于民主原则、制度与社会，而非与之相悖。
Thought Leadership for the IBV 研究总监 David Zaharchuck 表示：“确保 AI 安全、合乎道德地融入我们的社会和全球经济，将是各国政府在未来四分之一世纪面临的最大挑战和机遇之一。”
大多数受访者表示，他们对生成式 AI 可能带来的负面影响感到担忧。这表明，大多数公众仍在思考这项技术，以及各组织如何以可信和负责任的方式设计和部署这项技术，并遵守严格的安全和监管要求。
IBV 的研究表明，人们对采用这种新兴技术及其对决策、隐私和数据安全或工作保障等问题的影响仍有一定程度的担忧。
尽管受访者普遍对政府和新兴技术缺乏信任，但大多数人还是赞同政府将生成式 AI 用于客户服务，并认为政府采用生成式 AI 的速度是合适的。不到 30% 的受访者认为，公共和私营部门采用该技术的速度太快。大多数人认为速度适当，有些人甚至认为速度太慢。
当谈到生成式 AI 的具体用例时，受访者对将生成式 AI 用于各种公众服务的看法不一；然而，大多数人同意政府使用生成式 AI 进行客户服务、税务、法律咨询以及用于教育目的。
这些结果表明，公众看到了政府利用 AI 和生成式 AI 的价值所在。然而，信任是一个问题。如果公众现在不信任政府，那么如果政府在采用 AI 时犯错，他们肯定也不会信任政府。以公开透明的方式实施生成式 AI ，可使政府同时创建信任和能力。
IBM Technology 全球政府行业负责人 Casey Wreth 表示：“生成式 AI 在公共部门的前景看好，但该技术也带来了新的复杂性和风险，必须积极应对。政府领导者需要实施 AI 治理，以管理风险、支持其合规计划，最重要的是在其广泛应用方面赢得公众信任。”
“今年，随着生成式 AI 的采用率不断提高，至关重要的是公众能够获得透明、可解释的 AI 工作流，通过 watsonx.governance 等工具揭开 AI 生成的黑匣。这样，政府就可以成为负责任地实施这一突破性技术的管理者。”Wreth 说。
IBM watsonx 是一个 AI 产品组合，体现了帮助确保 AI 可信赖的五大基本支柱：公平性、隐私性、可解释性、透明度和稳健性。
该产品组合为各种环境下的 AI 开发提供了一种无缝、高效和负责任的方法。更具体地说，最近推出的 IBM watsonx.governance 帮助公共部门团队自动处理这些领域的问题，使他们能够指导、管理和监控组织的 AI 活动。
本质上，该工具打开了黑匣子，它让人们了解任何 AI 模型获取输出信息的来源与方式，其功能类似营养标签，有助于政府提升透明度。该工具还有助于建立清晰流程，让组织能够主动检测并减轻风险，同时为其内部 AI 政策及行业标准的合规计划提供支持。
随着公共部门继续采用 AI 和自动化来解决问题并提高效率，在任何 AI 解决方案中保持信任和透明度都至关重要。政府必须理解并有效管理整个 AI 生命周期，领导者应能轻松解释哪些数据用于训练和微调模型，以及模型是如何得出结果的。积极采取负责任的 AI 做法是我们所有人改进的机会，也是各国政府在利用 AI 造福社会时发挥透明领导作用的机会。
IBM Granite 是我们开放式、性能优异、值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。