过去几年里，很少有技术能像人工智能 (AI) 一样席卷全球。AI 及其众多用例已成为公众讨论的热点话题，而不仅仅是技术专家。AI，尤其是生成式 AI，具有巨大的潜力，并可在未来数年内彻底改变社会、提高生产力并解锁数万亿美元的经济价值。AI 的价值不仅限于私营部门的进步。如果以负责任的方式实施 AI，即技术得到充分治理、隐私受到保护且决策是透明且可解释的，政府 AI 便有望开创政府服务的新时代。

这些服务可通过提升员工队伍效率和降低公共部门运营成本，赋能公民并帮助恢复公众对公共实体的信任。在后端，AI 工具同样有可能通过（例如）自动将旧版软件迁移到更灵活的云端应用程序，或加快大型机应用程序现代化改造等方式，为数字化现代化进程增添动力。

虽然生成式 AI 和 AI 具有诸多潜在优势，但很多政府仍在努力学习如何实施这些技术。很多情况下，全球的政府机构都面临多种选择。它们既可接受 AI 的使用及其优势，也可挖掘此技术的潜力来帮助改善它们所服务公民的生活。或者，它们也可袖手旁观，冒着错失借助 AI 的能力来帮助机构更有效地实现其目标的机会。

为促进此类创新，Joe Biden 和美国政府通过行政命令宣布了一项大规模的 AI 研究计划，以将白宫资源转向招聘和发展。同时，管理和预算办公室 (OMB) 发布了关于如何降低政府使用 AI 风险的最新指南，从而表明大众对负责任的研究和合作伙伴关系的兴趣与日俱增。

通过尽早采用 AI 和自动化解决方案，政府机构可深入了解该技术给公共部门带来的好处—无论是对美国国税局 (IRS) 纳税申报表处理进行现代化改造，还是利用自动化来大幅提高美国国际开发署的全球健康供应链计划的效率。其他成功的 AI 部署还包括直接面向公民的公共服务虚拟助理，如乌克兰驻捷克共和国大使馆或美国移民局所创建的虚拟助理。某些 AI 算法还推动了公共卫生计划的发展：在英国，国民健康服务利用此技术来扫描医疗图像，并为新疗法的测试与开发提供支持。

而针对此技术的这些政府用途还仅仅只是开始。新一轮的 AI 浪潮连同生成式 AI 所提供的基础模型，可能会成为让 AI 为政府和联邦机构发挥作用的全新重大机遇。