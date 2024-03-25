任何新概念或重大变革都会带来一些犹豫和阻力。变革不是线性的，它需要战略变革管理来应对过渡。当员工和高管多年来一直以同样的方式工作时，他们都很难接受新的思维或工作方式。对工作流进行现代化改造以引入内容供应链，势必会带来业务中断与不确定性。但这也意味着要创建一个端到端的内容旅程，既要快速又要准确，最终还要满足客户的期望。

变革管理是采用新的内容供应链并信任该流程的关键部分。这些新技术可能带来巨大的力量和一定程度的不确定性。然而，采用生成式 AI 和内容供应链可能为组织带来巨大的机遇。

研究受访者“非常清楚”他们的内容制作流程在哪些方面需要改进。88%的受访者表示，他们需要一种更简单的方法来访问已批准的资产，以跨应用程序进行激活。79%的受访者希望尝试内容、受众和体验的变化，以推动客户参与和客户体验。

正如 IBM 商业价值研究院的研究所述，一个临时拼凑、跨越多平台工具的“弗兰肯斯坦”式系统，可以通过整合为统一系统与运营模式，来满足日益增长的数据整合、内容生成与智能自动化需求。

另外，研究结果表明，虽然大多数受访者已经开始使用生成式 AI，但只有极少数受访者（仅 2%）正在优化这项技术。组织正在寻找新的方法来管理其内容供应链，而 Adobe Firefly 等平台嵌入生成式 AI 可能是其中最具影响力的方法。