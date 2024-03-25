标签
抢占先机：生成式 AI 如何彻底改变内容供应链

生成式 AI 的全球浪潮已然来临，营销组织必须深入理解并积极投身这一领域，方能保持竞争力。随着未来几年内容需求的增长，企业需要以更快的速度创建更多内容，以满足客户的期望和业务需求。如何实现这些改进并不总是显而易见的：这时就需要用到生成式 AI 和内容供应链。

供应链汇集了人员、流程和技术，可以有效地规划、创建、制作、发布、衡量和管理内容。它包括一个端到端的内容之旅，即一个可以加快实现价值的旅程。我们知道，将生成式 AI 融入到内容供应链有助于公司更快、更高效地制作更为个性化的内容。那么，是什么阻止了公司在其供应链中使用生成式 AI 交付内容？

领导力与内容供应链

生成式 AI 的出现给领导者带来了诸多疑问和担忧。近年来，组织一直在关注自身是否能够以足够快的速度创建和交付内容，以满足客户的期望，而现在生成式 AI 可以解决这些问题，另一个问题随之而来：我们能否相信 AI 工具和技术能够增强员工的能力？在实施和拥抱生成式 AI 的过程中，全球的领导者们都经历了复杂的情绪。他们既感到兴奋与好奇，又夹杂着一丝焦虑，这些情绪有时会同时涌现。我们大多数人都熟悉“FOMO”一词，即害怕错过。但是人们也对生成式 AI 感到“FOGI”，即害怕进入。

这些组织面临的 FOMO 主要体现在两方面：要么无法快速生成足够内容来满足市场期望，要么在效率未达预期的工具上浪费资金。FOGI 关注的是信任问题，以及他们能否相信 AI 工具和技术能够增强员工的能力。输出内容是否会引起客户共鸣？他们是否相信 AI 会以安全的方式运行？他们是否相信 AI 会奖励最初的个人创作者？他们是否相信所创建的内容不会违反任何品牌准则？

本博客和 IBM 商业价值研究院的研究报告《革命性的内容供应链》旨在回答这些问题，帮助企业高管及其员工更好地了解内容创作领域不断变化的形势，并在优化内容供应链时拥抱生成式 AI 模型的力量。

创建和管理内容的新方法

任何新概念或重大变革都会带来一些犹豫和阻力。变革不是线性的，它需要战略变革管理来应对过渡。当员工和高管多年来一直以同样的方式工作时，他们都很难接受新的思维或工作方式。对工作流进行现代化改造以引入内容供应链，势必会带来业务中断与不确定性。但这也意味着要创建一个端到端的内容旅程，既要快速又要准确，最终还要满足客户的期望。

变革管理是采用新的内容供应链并信任该流程的关键部分。这些新技术可能带来巨大的力量和一定程度的不确定性。然而，采用生成式 AI 和内容供应链可能为组织带来巨大的机遇。

研究受访者“非常清楚”他们的内容制作流程在哪些方面需要改进。88%的受访者表示，他们需要一种更简单的方法来访问已批准的资产，以跨应用程序进行激活。79%的受访者希望尝试内容、受众和体验的变化，以推动客户参与和客户体验。

正如 IBM 商业价值研究院的研究所述，一个临时拼凑、跨越多平台工具的“弗兰肯斯坦”式系统，可以通过整合为统一系统与运营模式，来满足日益增长的数据整合、内容生成与智能自动化需求。

另外，研究结果表明，虽然大多数受访者已经开始使用生成式 AI，但只有极少数受访者（仅 2%）正在优化这项技术。组织正在寻找新的方法来管理其内容供应链，而 Adobe Firefly 等平台嵌入生成式 AI 可能是其中最具影响力的方法。

了解生成式 AI 的潜力

生成式 AI 不仅适用于企业的某个领域。相反，它可以帮助营销、客户支持、产品开发、运营等多个职能部门的内容创作者。研究发现，95% 的受访者同意生成式 AI 将改变游戏规则。几乎所有受访的 CMO 都认为，生成式 AI 将把营销团队从琐碎的工作中解放出来，使他们能够专注于更具创造性的工作。

内容供应链与生成式 AI 仍处于发展初期，但关键在于在投入前就构建起自身的技术生态体系。要使这些新技术取得成功，就必须汇聚不同业务部门与利益相关方，就共同愿景达成战略共识。超过 80% 的受访者表示已经在使用生成式 AI。此外，近四分之三 (74%) 的受访者表示他们仍处于试用阶段，而只有四分之一的受访者正着手实施。

除内部生态系统外，为外部生态系统提供动力也很重要，这样外部各方（如 Adobe、IBM 和 AWS）就能合作启用生成式 AI ，为内容供应链增添动力。具体来说，研究指出，许多组织正在采取一种混合的 AI 方法，将其专有模型与注入 AI 的一流 SaaS 平台以及公共和开源模型相结合。鉴于 AI 在整个内容供应链过程中的广泛应用，它如此受欢迎也就不足为奇。

要释放生成式 AI 的最大价值，关键在于投入时间夯实基础。目前显然仍有大量工作亟待完成，仅 5% 的受访者表示已制定覆盖全组织的生成式 AI 最佳实践与治理体系，而半数企业仍处于建立这些措施的初步阶段。

为生成式 AI 奠定坚实基础

我们已经确定了生成式 AI 所能带来的优点，以及它在改变供应链方面的潜力。但此类重大转型也会带来潜在的风险，任何对生成式 AI 感兴趣的组织都应该采取措施来降低这些风险。

IBM 商业价值研究院的研究发现，43% 的受访者承认其组织尚未成立 AI 伦理委员会。研究指出，除了道德风险，还需要考虑成本风险。组织必须权衡由生成式 AI 推动的内容供应链扩展对其后端技术的影响。如果组织的目标是生成更多内容，那么就需要更多高性能计算，这反过来又会增加企业内部计算成本。

必须在权衡收益的框架下评估这些风险，并充分信任组织所选用的生成式 AI 工具。企业内容供应链的端到端构成是其最大的优势之一，但也是其最大的挑战之一，其中所有权是主要争议领域之一。对于谁是其内容供应链的主要所有者，受访者的回答大相径庭。

因此，许多受访者表示他们担心可能出现组织孤岛、复杂的利益相关者和相互竞争的问题，也就不足为奇了。各类组织普遍缺乏针对新流程与工具的变化管理策略，这一问题亟需解决，才能为内容供应链的成功构建奠定基础。组织不应为了快速展示成果而牺牲长期效益，而是需要在需求收集阶段就采取前瞻性行动。只有这样，才获得员工的信任，从而帮助他们在其团队和整个组织内引导转型。

革新内容供应链

生成式 AI 的颠覆性本质可能会让人不知所措，但通过长期的变革管理和信任，组织可以改变其内容供应链，并成为所需组织文化转变的催化剂。

该研究凸显了内容供应链的优势。该内容能帮助读者与客户更清晰地理解生成式 AI 如何提升成果效益，并突破那些制约发展的运营瓶颈。

内容供应链转型涉及多个职能部门，需要各级管理者通力合作。该研究为首席营销官、首席技术官及首席财务官等核心管理层提供了详尽的实操行动指南，助其从容应对内容供应链的升级进程。

生成式 AI 正在重塑世界格局，此刻正是确立您所在组织行业领导地位的关键时机。启动转型的第一步是积极拥抱技术，确保组织拥有合适的内部和外部生态系统来管理转型。打破孤岛绝非易事，且需时日，但采取更加深思熟虑路线的组织将为创新奠定基础，从而跟上生成式 AI 带来的变革步伐。这仅仅是个开始。

 

