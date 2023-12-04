标签
航空业面临着提高航空旅行可持续性的压力，同时在日益复杂的市场中提高运营效率，而该市场仍在从新冠疫情的影响中恢复。在安全至上、新科技需要严格审查的行业，生成式 AI 有望促进航空企业及其行业合作伙伴的发展。

生成式 AI 有着无数潜在的用例。一些用例需要时间与现有业务系统和流程集成，但行业领导者应该转移至最适合生成式 AI 优势的领域。其中包括通过更好、更个性化的旅行推荐和促销活动来增强客户体验，以及通过创建更强大的虚拟助理来改善客户服务。生成式 AI 还可以为维护、修理和大修 (MRO) 技术人员提供帮助，让他们能够更有效地检索相关的维修信息，或者自动创建零部件和设备订单，以便飞机降落后就可以开始维修或维护。

一些航空公司已经在通信和客户服务运营中使用生成式 AI，包括自动翻译文本、制作营销材料和撰写文案。AAR Corp 是一家私营航空服务提供商，正在考虑使用生成式 AI 来优化库存管理，提供预测性维护，改善仓库运营并实现零件订购自动化。

谨慎迈出安全采用生成式 AI 的第一步

航空业在推广 AI 方面采取了谨慎的态度。5 月，欧盟航空安全局 (EASA) 发布了第二版 AI 路线图，它为 AI 在航空业的整合提供了全面规划，重点关注安全、安保、AI 保证、人为因素和伦理考量。

这些措施表明行业意识到了 AI 的风险，其中包括机器学习系统用于培训 AI 模型的数据存在偏差，而这些数据可能会扭曲建议或分析。此外，生成式 AI 有时可以识别数据中不存在的模式或对象，并产生毫无意义或完全不准确的结果，这种现象被称为 “幻觉”。

由于生成式 AI 存在出错的可能性，航空企业应该首先探索可以容忍一定程度差异的应用场景，例如客户服务机器人。他们还必须确保客户数据安全及其使用符合数据隐私法规。

更高级的生成式 AI 用例

以安全、数据完整性和安保为重点，该行业可以向前发展，测试更先进的生成式 AI 实现方案。随着航空企业将生成式 AI 与现有知识产权和系统相整合，它们将通过多种方式解锁这项技术的价值

  • 个性化飞行员培训： 生成式 AI 可以将当前的培训模拟器提升到新的真实感水平，同时根据每位飞行员的表现修改培训场景。
  • 优化航线和时刻表： 该技术可以合并历史和实时航班、天气模式和空中交通的数据，以确定最节省燃料和时间的航线和时刻表，从而最大限度地减少延误和油耗。
  • 支持预测性维护： 生成式 AI 可以分析来自传感器和其他来源的数据，将其与历史数据进行比较，以预测潜在故障并优化维护计划。
  • 创建数字孪生体：飞机设计师和 MRO 公司经常创建产品或系统的虚拟模型。这些数字孪生体使他们能够更快地测试设计并提高性能，而无需生成物理模型。生成式 AI 可以比目前的方法更快地构建数字孪生体。
  • 规划和优化机场：借助现有机场或新机场的复杂数字孪生体，设计师和规划师能够模拟和增加客流和飞机地面交通流量，并建设基础设施和便利设施。

这些例子仅仅触及了可能性的皮毛，因为航空行业的不同参与者可能会利用生成式 AI 来帮助进行飞机设计和原型设计、供应链优化、高级航班规划等。

最终，在成为 AI 行业领导者的道路上，航空公司必须在创新和谨慎之间找到平衡。生成式 AI 拥有如此多的用例，有望改变行业的方方面面。

 

作者

Dee Waddell

Managing Partner, Global Industry Leader, Travel & Transportation Industries

IBM Consulting

Steven Peterson

IBM Institute for Business Value, Global SAP and Salesforce Leader, IBV Travel & Transportation Lead

IBM Blog

