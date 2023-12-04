航空业面临着提高航空旅行可持续性的压力，同时在日益复杂的市场中提高运营效率，而该市场仍在从新冠疫情的影响中恢复。在安全至上、新科技需要严格审查的行业，生成式 AI 有望促进航空企业及其行业合作伙伴的发展。
生成式 AI 有着无数潜在的用例。一些用例需要时间与现有业务系统和流程集成，但行业领导者应该转移至最适合生成式 AI 优势的领域。其中包括通过更好、更个性化的旅行推荐和促销活动来增强客户体验，以及通过创建更强大的虚拟助理来改善客户服务。生成式 AI 还可以为维护、修理和大修 (MRO) 技术人员提供帮助，让他们能够更有效地检索相关的维修信息，或者自动创建零部件和设备订单，以便飞机降落后就可以开始维修或维护。
一些航空公司已经在通信和客户服务运营中使用生成式 AI，包括自动翻译文本、制作营销材料和撰写文案。AAR Corp 是一家私营航空服务提供商，正在考虑使用生成式 AI 来优化库存管理，提供预测性维护，改善仓库运营并实现零件订购自动化。
航空业在推广 AI 方面采取了谨慎的态度。5 月，欧盟航空安全局 (EASA) 发布了第二版 AI 路线图，它为 AI 在航空业的整合提供了全面规划，重点关注安全、安保、AI 保证、人为因素和伦理考量。
这些措施表明行业意识到了 AI 的风险，其中包括机器学习系统用于培训 AI 模型的数据存在偏差，而这些数据可能会扭曲建议或分析。此外，生成式 AI 有时可以识别数据中不存在的模式或对象，并产生毫无意义或完全不准确的结果，这种现象被称为 “幻觉”。
由于生成式 AI 存在出错的可能性，航空企业应该首先探索可以容忍一定程度差异的应用场景，例如客户服务机器人。他们还必须确保客户数据安全及其使用符合数据隐私法规。
以安全、数据完整性和安保为重点，该行业可以向前发展，测试更先进的生成式 AI 实现方案。随着航空企业将生成式 AI 与现有知识产权和系统相整合，它们将通过多种方式解锁这项技术的价值 。
这些例子仅仅触及了可能性的皮毛，因为航空行业的不同参与者可能会利用生成式 AI 来帮助进行飞机设计和原型设计、供应链优化、高级航班规划等。
最终，在成为 AI 行业领导者的道路上，航空公司必须在创新和谨慎之间找到平衡。生成式 AI 拥有如此多的用例，有望改变行业的方方面面。
IBM Granite 是我们开放式、性能优异、值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。
通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。