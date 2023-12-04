航空业面临着提高航空旅行可持续性的压力，同时在日益复杂的市场中提高运营效率，而该市场仍在从新冠疫情的影响中恢复。在安全至上、新科技需要严格审查的行业，生成式 AI 有望促进航空企业及其行业合作伙伴的发展。

生成式 AI 有着无数潜在的用例。一些用例需要时间与现有业务系统和流程集成，但行业领导者应该转移至最适合生成式 AI 优势的领域。其中包括通过更好、更个性化的旅行推荐和促销活动来增强客户体验，以及通过创建更强大的虚拟助理来改善客户服务。生成式 AI 还可以为维护、修理和大修 (MRO) 技术人员提供帮助，让他们能够更有效地检索相关的维修信息，或者自动创建零部件和设备订单，以便飞机降落后就可以开始维修或维护。

一些航空公司已经在通信和客户服务运营中使用生成式 AI，包括自动翻译文本、制作营销材料和撰写文案。AAR Corp 是一家私营航空服务提供商，正在考虑使用生成式 AI 来优化库存管理，提供预测性维护，改善仓库运营并实现零件订购自动化。