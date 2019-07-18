存储宝库：软盘的崛起与衰落

到 2025 年，全球数据量预计将增长至 175 泽字节。换算：175 万亿 千兆字节。无论以何种标准衡量，这都是个惊人的数字——而在 1967 年 David L. Noble 领导的 IBM 工程师团队启动那个将彻底改变计算技术的项目时，这恐怕更是难以想象的。

作为背景补充，1967 年恰逢披头士乐队发行《佩珀军士孤寂之心俱乐部乐队》专辑。当时最流行的消费科技产品是需充电 14 小时的便携式收音机。云还是降雨的云，与数据无关。人们仍使用纸质穿孔卡片向计算机输入信息。Noble 及其团队立志创造能替代数千张穿孔卡片的新载体。