存储宝库：软盘的崛起与衰落

到 2025 年，全球数据量预计将增长至 175 泽字节。换算：175 万亿 千兆字节。无论以何种标准衡量，这都是个惊人的数字——而在 1967 年 David L. Noble 领导的 IBM 工程师团队启动那个将彻底改变计算技术的项目时，这恐怕更是难以想象的。
作为背景补充，1967 年恰逢披头士乐队发行《佩珀军士孤寂之心俱乐部乐队》专辑。当时最流行的消费科技产品是需充电 14 小时的便携式收音机。云还是降雨的云，与数据无关。人们仍使用纸质穿孔卡片向计算机输入信息。Noble 及其团队立志创造能替代数千张穿孔卡片的新载体。
首批软盘是 8 英寸的“庞然大物”，不仅拿取存放不便，还极易沾染灰尘。Noble 团队通过开发带有除尘元件的纤薄耐用保护套解决了这一问题。至此，我们所熟知的软盘正式诞生。历经多年发展，软盘尺寸从最初的 8 英寸逐步缩小至 5.25 英寸，再到 3.5 英寸。
1977年，苹果 II 代电脑配备两个 5.25 英寸软驱上市，这成为消费领域的重大突破。企业能够编写软件和操作系统，并通过邮寄或商店渠道轻松分发。个人计算机正变得日益普及和用户友好。软盘实现了信息便携化——文档可存储在软盘上并在其他计算机打开，人们能够相互分享这些磁盘。软盘持续享有聚光灯下的荣光直至新千年到来。
“软盘提供了首个真正便捷的文件传输方式，”IBM Systems 全球存储与 SDI 闪存技术赋能经理 Roger Kasten 表示。“回溯上世纪八九十年代，我们常依赖‘运动鞋网络’在计算机间传输数据。只需将数据存入软盘，走到同事或朋友身边，递过软盘让对方将数据拷贝到其系统中。”
随后在 2011 年，所有软盘制造全面停产。
“21 世纪初，USB 闪存盘问世，”Kasten 指出，“随后数年间，它作为廉价便捷的数据传输设备，基本取代了软盘。”