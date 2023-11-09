尽管许多组织在宗旨和新出现的监管要求的推动下制定了环境、社会和治理 (ESG) 目标并做出了 ESG 承诺，但在将雄心壮志转化为行动时，他们面临着若干挑战。
IBM 最近的一项研究发现，全球高管将数据不足 (41%) 视为其 ESG 进展的最大障碍，其次是监管障碍 (39%)、标准不一致 (37%) 和技能不足 (36%)。数据挑战的影响正逐渐被公司利益相关者所感知，消费者会根据公司在实现 ESG 目标方面的进展来做出购买决定，甚至做出就业决定。
那些致力于缩小绿色差距的人已经接受了以可持续发展为重点的流程，并正在享受带来的好处。如果数据是成功的关键障碍，那么公司应该考虑实施一项环境战略，该战略应包含组织对特定目标成果的全面承诺，并充分利用技术来加速和跟踪进展。
IBM 商业价值研究院 (IBV) 和 SAP 最近的一项研究对参与其组织环境可持续发展战略的 2,125 名高级管理人员进行了调查。这项研究得出了一个令人惊讶的结果：在环境和财务成果上均优于竞争对手的组织，也拥有最为深度参与的企业资源规划 (ERP) 系统。
ERP 是一种记录技术，几乎涉及组织的每个业务流程。它可以将财务目标和环境目标联系起来，使各项指标具有可追溯性和可访问性。当与其他系统结合实施时，ERP 可实现成本透明化和可见性，从而提高环境、监管和关键业务决策的一致性和可靠性。
由于业务流程各自独立、数据不可靠以及业务重点不一致，获取组织的可持续发展数据可能非常困难。ERP 可跨业务职能部门发现实时重大信息，并将必要的数据交到企业决策者和操作人员手中，以提供简化的用户体验。这种新发现的数据访问方式使企业能够记录、报告和履行企业范围内的 ESG 承诺，并帮助解决可持续发展的许多复杂挑战和需求。借助这种可见性，员工可以看到其决策的影响，并信任正在报告的结果，这可以加速文化变革，从而支持和加速整体可持续的业务转型。
虽然对某些组织而言，推进 ESG 目标的进展似乎几乎是不可能的，但也有一些组织成功破解了绿色成功的密码。上述 IBM 和 SAP 研究发现，一群成绩优秀的企业领导者 (15%)，即环境可持续发展的群体 (Enabled)，他们积极优先考虑环境可持续发展，并实施具体的、广为人知的计划，以远高于同行的速度实现目标。该研究发现，已实现可持续发展的组织将环境可持续性与财务业绩置于同等重要的地位，因为他们认为可持续性能够推动财务业绩的增长。
最近的研究还发现，Enabled 依靠 ERP 数据结构来实现可持续发展目标，以及其他突出的发现，包括：
所有组织都应注意：在相互交织的经济中，ERP 可以帮助制定和规范共同的可持续发展计划。
可持续发展和 ERP 是根据实际情况开展的团队运动，任何一个团队都无法单独取得成功。作为 S/4HANA 和 SAP 可持续发展解决方案的战略合作伙伴，IBM 和 SAP 将技术和服务与企业级平台相结合，帮助企业打破孤岛，在关键业务功能和运营中嵌入解决方案。可持续发展继续成为业务的当务之急，而改变业务流程的压力只会继续增加。
阅读完整研究报告，了解我们如何帮助客户充分利用 ERP 实现可持续发展。SAP 和 IBM 深知如何在不牺牲业务需求或盈利能力的前提下，帮助企业履行 ESG 承诺。
深入了解 United Foods 如何利用 IBM Cloud Pak for Business Automation 简化关键工作流，从而提高业务效率和生产力。
利用面向智能资产管理和供应链的 AI 解决方案，构建更具弹性的业务。
IBM Blueworks Live 是用于业务流程建模的 SaaS。
探索使用低代码工具快速实现智能自动化的商业流程自动化解决方案。