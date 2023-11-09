尽管许多组织在宗旨和新出现的监管要求的推动下制定了环境、社会和治理 (ESG) 目标并做出了 ESG 承诺，但在将雄心壮志转化为行动时，他们面临着若干挑战。

IBM 最近的一项研究发现，全球高管将数据不足 (41%) 视为其 ESG 进展的最大障碍，其次是监管障碍 (39%)、标准不一致 (37%) 和技能不足 (36%)。数据挑战的影响正逐渐被公司利益相关者所感知，消费者会根据公司在实现 ESG 目标方面的进展来做出购买决定，甚至做出就业决定。

那些致力于缩小绿色差距的人已经接受了以可持续发展为重点的流程，并正在享受带来的好处。如果数据是成功的关键障碍，那么公司应该考虑实施一项环境战略，该战略应包含组织对特定目标成果的全面承诺，并充分利用技术来加速和跟踪进展。

IBM 商业价值研究院 (IBV) 和 SAP 最近的一项研究对参与其组织环境可持续发展战略的 2,125 名高级管理人员进行了调查。这项研究得出了一个令人惊讶的结果：在环境和财务成果上均优于竞争对手的组织，也拥有最为深度参与的企业资源规划 (ERP) 系统。

ERP 是一种记录技术，几乎涉及组织的每个业务流程。它可以将财务目标和环境目标联系起来，使各项指标具有可追溯性和可访问性。当与其他系统结合实施时，ERP 可实现成本透明化和可见性，从而提高环境、监管和关键业务决策的一致性和可靠性。