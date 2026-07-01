机场维护设施中的两名技术人员
资产管理

设备检查清单

By Phill Powell , Ian Smalley
发布日期 2026年7月1日

什么是设备检查清单？

设备检查清单是一种标准化文件，组织用它来评估并记录设备或工具在其生命周期所有阶段的操作就绪状态。

设备检查清单本身，对于许多依赖重型机械的行业和工作场所（如仓库、工厂和建筑工地）而言，也是一种关键工具。

使用设备检查清单的公司可收获以下益处：

  • 通过定期检测，公司设备使用寿命更长且性能更佳。
  • 公司通过预防性维护实现可观的成本节约。
  • 公司通过保持合规来保障自身法律利益。

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如何创建设备检查清单

以下初始步骤将帮助您规划并构建设备检查清单：

  • 选择清单格式：如果您的组织偏好纸质清单，您需要打印特定的表格。更进一步：直接选用数字格式，例如通过移动巡检应用程序或 计算机化维护管理系统 (CMMS) 软件。数字化的好处很多，且及早实施便能及早受益。
  • 确定类型与频次：多数情况下，需要组合多种检测类型——既包括定期执行的例行检测，也包括无需频繁进行的预防性维护检查。确定检测频次，以防当其他优先事项试图干扰时，此流程从例行维护计划中遗漏。
  • 盘点需包含的设备：检查清单中应包含多少设备以及何种类型的设备，是您需要明确的问题。并非所有资产都需要检查，或至少无需列入常规检查清单。一旦确定了对设备的“审视”深度，您只需将其全部编入一份全面的设备检查清单即可。
  • 将设备分组归类：许多设备检查清单之所以失败，是因为组织随意、缺乏合理结构。所有列出的检查类别都需依据工作流程和系统进行分组，使条目得以逻辑清晰地展示。
  • 识别关键故障点：研读设备制造商手册及为该设备推荐的维护计划。掌握这些数据后，您便可预测关键部件何时可能需要维修或更换。将这些预测融入您的排程流程，让规划与机器的运行节律保持同步。
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使用设备检查清单的益处

以下是使用设备检查清单带来的一些主要积极成果：

  • 整体流程改进：实施定期设备检查可延长设备寿命，因为持续受检的设备更可能经久耐用。同时，由于获得了主动维护，它也更可能表现出更佳性能。性能更佳的设备产出更优成果，因此产出质量也相应提升。
  • 预防性维护节约：维护不善的设备发生灾难性故障时，公司往往要承受额外的财务损失。修复此类设备所需的维修可能极为昂贵，甚至压垮设备预算。设备检查清单流程支持预防性维护，能防止小问题演变成大灾难。
  • 整体安全合规性提升：任何公司若看不到自身与安全合规立场之间的直接关系，都是在涉险行事。公司需遵守美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 标准，以避免审计处罚和其他责任。使用检查清单有助于确保符合 OSHA 要求。

设备检查清单应包含哪些内容？

您创建的清单具体类型在很大程度上取决于您所服务的特定行业。例如，若您正为极其复杂的医疗设备制定清单，该清单很可能比围绕较简单机械构建的清单复杂得多。

尽管如此，仍有一些共性要素可普遍适用于大多数乃至所有设备检查清单：

  • 资产追踪
  • 目视状况检查
  • 运行检查
  • 缺陷分类与签核

资产跟踪

为便于信息检索，检查报告首页顶部的页眉需通过采集本次检查的关键数据来支持资产追踪

  • 有关被检查资产的数据：设备编号或零件号，以及有关品牌和型号的关键信息。
  • 有关检查条件的数据：检查执行的时间（注明日期和时间），以及任何相关指标，例如测试时记录的设备里程表类读数。
  • 有关检查员的数据：页眉需要包含检查员的姓名及所涉及的班组或班次。此外，页眉应带有检查员的签名，以证明所述结果。

目视状况检查

目视检查（也称“绕机检查”）过程中，检查员绕设备走动，同时目视检查其运行的各个方面。以下是部分示例：

  • 液位：该部件可能需要多次测量，以全面了解维持设备运行的各种流体，包括发动机机油压力、液压油、制动液和冷却液。此阶段还关注任何可见或可疑的泄漏（例如，可见的漏油、可能表明内部泄漏的液压油液位不明原因下降）。
  • 物理状况：检查员应检查设备外部是否存在任何可能威胁该零件或设备结构完整性的潜在危险。是否存在任何腐蚀？金属外表面是否有可见的实际裂纹？任何焊接部位是否出现受损或承受过度应力的情况？
  • 常规磨损：此处无需大修，只是设备随时间和使用而出现的正常耗损过程。对于正在受检的车辆，轮胎状况将是一个基本关注点，各类皮带、软管和空气滤清器的耐用性也同样重要。在工业应用程序中，重型设备的关键零件（如密封件、轴承和链轮）也需要类似的监控，以确保其持续可用性。
  • 安全标签与标识：工业机器极为强大，且可能具有惊人的危险性——尤其是当操作员在未加适当防范的情况下在其周围作业时。检查应确保危险机器被相应地贴上标签。另一项安全措施——机器防护，则使用透明的防护罩来防止操作员被运转中机器溅出的碎屑击中。

运行检查

确保流程和仪器能执行关键的必要功能，涉及以下运行测试：

  • 安全系统与装备：在任何类型的工业应用程序中，安全始终是重中之重。轮式装载机和叉车等车队车辆需要能正常使用的安全带，并可能需要车辆配备防翻滚保护结构 (ROPS)，为驾驶室区域提供额外保护。设施管理人员必须根据设施规模和建筑占用率，安装规定数量的灭火器和警报喇叭。若生产区域规定使用个人防护装备 (PPE)，也可能需要对PPE进行检查。        
  • 急停控制：如前所述，工业机器可能突然变得危险，而能否在刹那间将其关闭，往往决定了是侥幸脱险还是遭受伤害。许多工业场合需要使用急停按钮，它能立即切断该机器或制造系统的电源。检查需要确认急停按钮能按要求迅速发挥作用。
  • 机械与电气系统：此类检查旨在证明各零件协同工作，形成联动运行的系统。对工业机械 而言，这意味着运动部件和液压系统能按指示运行。对车辆来说，可通过确保刹车安全可行的制动距离并确认驻车制动器正常工作，来证明其功能。车辆测试还可能包括对其他工作系统（如排气系统或冷却系统）的判断。
  • 校准状态标签：现代测试设备精密复杂，通常需要进行大量校准才能提供准确测量。校准标签显示设备上一次校准的时间，以及执行校准操作员的姓名缩写。掌握此信息后，潜在用户就能更好地判断该设备在再次使用前是否需要校准。

缺陷分类与签核

这些最终补充项应作为任何典型设备检查清单的收尾：

  • 定义故障触发条件：检查流程接近尾声时，应由检查员确定受检设备未来有效运行的标准是什么。其未来运行到何种程度会出问题，又会出现哪些触发信号来提醒操作员危险将至？
  • 分配后续任务：如果检查发现需要维修，此最后部分应明确说明所需的纠正措施，以及谁被指派执行该操作。此外，此同一位置应留出空间，供主管签字验证并确认维修完成。    
  • 恢复使用：在此纠正性维护场景下，此时只剩最后一项功能需要完成，那就是让已修复的资产重新投入运行。表格底部应留有空间，供具有相应职责级别的人员正式批准设备恢复使用。

如何编写最佳的设备检查清单

Ulysses Grant 在美国内战期间之所以能成为一位卓有成效的将军，原因之一在于他给指挥官们下达作战命令的方式。Grant 的指令简洁、直接，且不会被误解。设备检查清单也应如此。以下是一些有助于让清单发挥最大效用的顶级建议：

  • 精确使用语言：不准确的措辞会搞砸许多检查清单。请记住，每个人对于何为“好”与“坏”都有着细微不同的理解。应避免含糊的措辞，选择诸如“合格”与“不合格”，或“是”与“否”这样的表述，这样能减少歧义的空间。更进一步，纳入具体度量标准，因为 数字能降低混淆的可能性。
  • 将检查区域与活动关联起来：请记住，您正在构建的是完美的检查清单——而非一份简单的零件清单。因此，重点应放在为执行测试的操作员提供清晰的指令上。理想情况下，每条指令都应以行为动词开头，以突出他们在该评估环节需要执行的具体功能。诸如“测量”、“目视确认”和“校准”这类行为动词，在此处尤为有用。
  • 按逻辑对检查区域进行分组：以合乎逻辑的方式组织清单的各个条目，以便实现最轻松、最快捷、最合理的使用。如果您的清单涉及卡车及其维护需求，应将某个特定系统或工作流程（例如发动机）的所有相关部件都归入该组条目中。这可以为检查员省去许多不必要的来回跑动，避免先从卡车的一个部位走到另一头，如此反复。
  • 划清合格与不合格的界限： 清单的结论必须清晰可见，因此不要含糊其辞。在每个存在合格与不合格关系的测量区域，必须清楚标明该条目是通过还是未通过测试。并且，在可能的情况下，提供有关不合格程度的详细信息，或与此次不合格相关的其他备注。
  • 提供强大的警示功能：同样，当不合格评定涉及关键操作区域以及绝不能忽视的情况时，检查清单应能予以标示。是否需要停止操作，直至维修完成？考虑实施一套编码或颜色标识系统，清晰表明必须采取何种行动，以免决定权完全落在检查员身上。
  • 允许检查员输入：清单条目应简洁明了，以便将所有相关信息都纳入清单。但是，还需要提供足够的空间，供检查员就特定条目不时进行备注。在条目评定为不合格的情况下，这一点就更为重要。检查员对故障的描述，可以成为负责解决该故障的技术人员的重要指南。
  • 要求检查员签核：检查清单还需设有签核区域，以便测试评估人员日后能了解是哪位检查员执行的测试。此类区域应包含检查员姓名（清晰完整地写明）、测试日期、资产标识（通过资产编号或零件序列号）以及检查员签名（以对测试结果作出担保）。
  • 转向无纸化：从纸质清单转向数字化格式是完全合理的。一旦检查清单存在于 MaintainX 或 Safety Culture 等数字格式平台上，自动化便可增强报告流程的诸多环节。此外，检查结果有助于跟踪和分析趋势，并触发维护警报。
Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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