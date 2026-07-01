设备检查清单是一种标准化文件，组织用它来评估并记录设备或工具在其生命周期所有阶段的操作就绪状态。
以下初始步骤将帮助您规划并构建设备检查清单：
以下是使用设备检查清单带来的一些主要积极成果：
您创建的清单具体类型在很大程度上取决于您所服务的特定行业。例如，若您正为极其复杂的医疗设备制定清单，该清单很可能比围绕较简单机械构建的清单复杂得多。
尽管如此，仍有一些共性要素可普遍适用于大多数乃至所有设备检查清单：
为便于信息检索，检查报告首页顶部的页眉需通过采集本次检查的关键数据来支持资产追踪：
在目视检查（也称“绕机检查”）过程中，检查员绕设备走动，同时目视检查其运行的各个方面。以下是部分示例：
确保流程和仪器能执行关键的必要功能，涉及以下运行测试：
这些最终补充项应作为任何典型设备检查清单的收尾：
Ulysses Grant 在美国内战期间之所以能成为一位卓有成效的将军，原因之一在于他给指挥官们下达作战命令的方式。Grant 的指令简洁、直接，且不会被误解。设备检查清单也应如此。以下是一些有助于让清单发挥最大效用的顶级建议：
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