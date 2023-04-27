多年来，物联网 (IoT) 已演变为更宏大的概念：物联经济 (EoT)。2022 年，互联物联终端数量首次超越互联人口数量。物联网连接设备数量在几乎所有行业持续增长，预计到 2030 年全球将达到 290 亿台。
物联网已成为家喻户晓的名词，因其已成为日常用品的关键组成部分，包括家电、汽车和消费产品。此外，物联网已成为企业实现流程优化、简化和整体技术能力提升的关键要素。
这些物联网连接设备构成了行业数据的关键支柱。但如果这些设备及其数据被释放，能够自主共享、货币化并基于自身产生的价值进行交易，又将如何？这将催生哪些新的组织级、跨行业或社会级创新？电信服务提供商在实现和扩展物联经济的过程中扮演何种角色？
物联经济由人工智能、数据、物联网和区块链技术赋能，为物联网注入流动性。它标志着物联网设备从情境感知的互联设备，演进为自身即数字资产的阶段，具备实时可发现性、可索引性和自主交易能力。
电信公司在启用和扩展 EoT 方面发挥着核心作用，并且他们在这样做方面具有独特的优势。与我们自己的数字数据目前被第三方交换、交易和货币化的方式类似，为互联设备提供唯一身份并通过数字钱包进行交易的能力，解锁了物联网 (IoT) 的数字资产化或流动化。设备的锚身份以及设备本身的元数据、位置数据和以设备名义进行的交易都是其自身的价值单位。
例如，配备物联经济安全身份和数字钱包的车队卡车，可在支持物联经济的燃油泵自动支付油费，无需驾驶员启动应用或提供信用卡。连接特定车辆与燃油泵的交易即构成一个价值单元，包含参与者、位置、时间及交易金额信息。
通过将服务提供商生态中的关联价值单元相互连接，我们构建起跨行业价值链，形成流程、运营和商业模式跨行业创新的基础。
物联经济的增长与创新引擎包含三个核心要素：
作为技术赋能者及生态系统与集体价值的召集方，电信运营商在引领从物联网到物联经济的转型中扮演核心角色。
物联经济的广泛普及需要基于“从不信任，始终验证”零信任理念的量子安全物联网网络（传感器、边缘设备、核心或云系统）。电信运营商可将企业级安全数据与人工智能能力延伸至网络边缘，支持合规物联数据与用例的实时发现、使用及货币化。
电信运营商还可在生态中承担数据提供商、数据市场与数据经纪运营商的角色。目前已有电信运营商自主运营的垂直数据平台，专注于汽车、农业或金融服务等特定行业。通过将物联经济平台与这些垂直数据平台对接，电信运营商能快速解锁行业专属物联经济用例，创造“核心业务外延”的新收入流。
作为可行物联经济生态的召集方与锚定参与者，电信运营商还能调动其企业及物联网客户与消费者细分群体。移动设备作为消费者和用户的数字延伸，成为物联经济的附加参与者。消费者对身份与个人数据的所有权和控制权，是释放物联经济生态价值、激活 B2B2C 与 B2C2B 商业模式创新的关键放大器与赋能要素。
物联经济已近在眼前，对电信运营商意味着重大机遇。主导向物联经济的演进，使电信运营商突破连接服务范畴，成为跨行业新型数字与交易服务的市场平台核心。
复杂挑战的解决无法孤立实现。把握物联经济创新机遇需要建立用户、设备与行业间交换集体价值的新方法。打破行业壁垒以创建结果导向的新价值链至关重要。
物联经济需要基于可验证可信数据、在适当时机通过适当渠道呈现的可互操作价值交易市场。
这些价值市场可表现为数据市场、资产市场或开发者市场。例如，基于前文所述车队案例，可获取整体车队的聚合视图及其加油记录、移动轨迹与支付历史。此类数据在内部极具价值，可为优化燃油成本、车辆更新、路线推荐及驾驶员状态管理提供洞察。对外同样具有价值：燃油公司、车辆制造商、零售商及其他品牌方可借此参与车队的互联驾驶体验。
作为物联经济数据市场的参与者，车队所有者可通过智能合约管控数据资产的访问与使用权限，在确保合规的同时实现数据资产的发布与货币化，也可选择以 API 形式发布数据服务，促进第三方开发者利用物联经济数据构建解决方案。
集体价值体现在由物联经济设备、用户及跨行业参与者构成的互联生态中，并通过大规模应用触发网络效应。随着更多参与者加入物联经济生态，用例的潜在价值与集体成果将持续提升。
物联经济数据所有者提供行为、使用及交互情境数据。受数据所有者授权与数据主权规则管辖的数据经纪服务，促进获授权数据在相关生态参与者间的发现、探索与使用。
物联经济的核心在于物联网用户数据所有者的许可授权，这一机制激活并扩大了价值市场的规模。数据所有者（无论是消费者还是企业）提供必要的行为、使用及交互洞察，从而提升并放大物联经济设备数据的价值。因此，应激励数据所有者共享其生成/拥有的数据，以驱动生态系统产生更多价值，并确保其在共享过程中能够保护隐私。
关键赋能手段是采用去中心化身份与数字钱包方案，为数据所有者及物联网设备提供锚定身份，并实现与互联设备及资产的交易手段。
以车队车辆为例，将特定驾驶员与特定车辆关联可解锁驾驶员专属行为模式与车队车辆使用数据。该关联将生成关于驾驶员健康状况的洞察，以及来自车队公司或其生态合作伙伴的场景化、个性化建议。作为自身行为模式的数据所有者，驾驶员应通过增值服务或忠诚度计划等激励措施，被合理激励向生态系统共享其匿名化数据。
互联设备的普及为数据采集、融合与提炼成可执行的现实洞察创造了一个持续扩张的市场。物联经济需构建于开放创新平台之上，该平台以可互操作的基础设施、通用标准及数据与服务互联架构为基础。这些开放创新平台的建设是一项集体工程，其根基在于开放系统、弹性及低准入门槛等关键原则。通过微服务与工具包市场可访问该基础设施，其核心价值层由数据、数据服务及数据产品构成。
若需深入了解物联经济的实现路径，请阅读以下 IBM 商业价值研究院报告：
IBM Maximo Application Suite 是一组用于资产监控、管理、预测性维护和可靠性规划的应用程序。它可以作为托管 SaaS 提供，也可以部署在任何 Red Hat OpenShift 环境中。
IoT 解决方案可帮助企业从联网设备和传感器中获取有价值的洞察分析，从而实现创新的新业务模式。
利用 IBM 的云咨询服务发掘新功能并提升业务敏捷性。了解如何通过混合云战略和专家合作共同制定解决方案、加快数字化转型并优化性能。
利用 IBM Maximo 的 AI 驱动资产管理优化资产性能并减少停机时间。深入了解人工智能驱动的维护、检查和资产可靠性如何改变您的运营。