物联经济由人工智能、数据、物联网和区块链技术赋能，为物联网注入流动性。它标志着物联网设备从情境感知的互联设备，演进为自身即数字资产的阶段，具备实时可发现性、可索引性和自主交易能力。

电信公司在启用和扩展 EoT 方面发挥着核心作用，并且他们在这样做方面具有独特的优势。与我们自己的数字数据目前被第三方交换、交易和货币化的方式类似，为互联设备提供唯一身份并通过数字钱包进行交易的能力，解锁了物联网 (IoT) 的数字资产化或流动化。设备的锚身份以及设备本身的元数据、位置数据和以设备名义进行的交易都是其自身的价值单位。

例如，配备物联经济安全身份和数字钱包的车队卡车，可在支持物联经济的燃油泵自动支付油费，无需驾驶员启动应用或提供信用卡。连接特定车辆与燃油泵的交易即构成一个价值单元，包含参与者、位置、时间及交易金额信息。

通过将服务提供商生态中的关联价值单元相互连接，我们构建起跨行业价值链，形成流程、运营和商业模式跨行业创新的基础。

物联经济的增长与创新引擎包含三个核心要素：