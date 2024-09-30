20 世纪 70 年代，社会责任投资 (SRI) 出现，成为投资者使其投资组合与其价值观相一致的一种方式。20 世纪 80 年代，随着种族隔离期间对在南非经营业务的公司开展了撤资运动，这一运动发展势头强劲。随着时间的推移，SRI 稳步发展，看起来与今天的企业社会责任 (CSR) 非常相似，并且主要关注人权和供应链道德等社会问题。

然而，直到 20 世纪 90 年代，ESG 考虑因素才开始出现在主流投资战略中。1995 年，美国社会投资论坛 (SIF) 基金会对位于北美的所有可持续投资进行了盘点。此类投资的总额达到 6,390 亿美元，这表明股东们已开始出于原则而非单纯的利润考虑来进行投资。1

尽管过程缓慢，但确定的是，机构投资者开始认识到，公司有可能改善财务业绩和风险管理，即通过关注温室气体排放等 ESG 问题。作为回应，资产管理者开始制定 ESG 战略和指标，以衡量其投资的环境和社会影响。1997 年，全球报告倡议 (GRI) 成立，旨在解决环境问题，但很快就扩大了范围，也关注社会和治理问题。

1998 年，约翰·艾尔金顿 (John Elkington) 出版了《用叉子的食人族：21 世纪商业的三重底线》一书，其中引入了三重底线的概念，这是一个围绕三个 P（人、地球和利润）的可持续性发展框架。艾尔金顿的目标是强调在对公司进行估值时，应纳入越来越多的非财务因素。此外，艾尔金顿希望说服企业以人类和地球的最佳利益为出发点开展经营；这也是世界各地其他人的共同愿望。