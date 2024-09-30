ESG（即环境、社会和治理）一词在投资者群体中广为人知。它指的是用于衡量一个组织对环境和社会影响的一组指标，近年来在投资决策中变得越来越重要。虽然 ESG 一词最早是在 2004 年由联合国全球契约提出的，但这一概念其实早已存在。
20 世纪 70 年代，社会责任投资 (SRI) 出现，成为投资者使其投资组合与其价值观相一致的一种方式。20 世纪 80 年代，随着种族隔离期间对在南非经营业务的公司开展了撤资运动，这一运动发展势头强劲。随着时间的推移，SRI 稳步发展，看起来与今天的企业社会责任 (CSR) 非常相似，并且主要关注人权和供应链道德等社会问题。
然而，直到 20 世纪 90 年代，ESG 考虑因素才开始出现在主流投资战略中。1995 年，美国社会投资论坛 (SIF) 基金会对位于北美的所有可持续投资进行了盘点。此类投资的总额达到 6,390 亿美元，这表明股东们已开始出于原则而非单纯的利润考虑来进行投资。1
尽管过程缓慢，但确定的是，机构投资者开始认识到，公司有可能改善财务业绩和风险管理，即通过关注温室气体排放等 ESG 问题。作为回应，资产管理者开始制定 ESG 战略和指标，以衡量其投资的环境和社会影响。1997 年，全球报告倡议 (GRI) 成立，旨在解决环境问题，但很快就扩大了范围，也关注社会和治理问题。
1998 年，约翰·艾尔金顿 (John Elkington) 出版了《用叉子的食人族：21 世纪商业的三重底线》一书，其中引入了三重底线的概念，这是一个围绕三个 P（人、地球和利润）的可持续性发展框架。艾尔金顿的目标是强调在对公司进行估值时，应纳入越来越多的非财务因素。此外，艾尔金顿希望说服企业以人类和地球的最佳利益为出发点开展经营；这也是世界各地其他人的共同愿望。
2000 年，联合国在纽约举办了千禧年首脑峰会，世界各国的领导人参与了此次大会，就他们在新的千年中不断演进的新使命展开讨论。在为期三天的峰会期间，各国领导人围绕人权、工作条件、环境和反腐败等主题制定了指导原则。峰会结束后，联合国制定了千年发展目标 (MDG)，概述了到 2015 年要实现的八项国际发展目标。虽然 MDG 旨在引发讨论，但它最终为国家/地区和企业更坦诚地讨论环境、社会和治理因素创造了条件。
同年，碳信息披露项目 (CDP) 成立。CDP 鼓励机构投资者要求公司报告其气候影响。这有助于实现 ESG 报告实践的规范化，到 2002 年，已有 245 家公司回应了 35 位投资者提出的气候披露要求。2
2004 年，ESG 一词首次出现在一份题为《谁在乎谁赢》的报告中，自此成为正式术语。该报告阐述了如何将 ESG 因素整合到公司的运营中，并将这一概念分解为三个基本要素：环境、社会和治理（或公司治理）。
在随后的十年中，制定了更多的原则和框架，为公司如何整合和报告 ESG 因素提供了进一步的指导。一些突出的例子包括负责任投资原则 (PRI)、气候披露标准委员会 (CDSB) 和可持续性发展会计准则委员会 (SASB)。如今，公司和投资者仍然依赖于这些原则和框架。
到 2015 年，可持续发展目标 (SDG) 取代了千年发展目标。SDG 概述了十七个可持续性发展目标，并制定了可持续发展的全球议程，希望到 2030 年改善生活质量并实现更加可持续的未来。虽然范围更广，但 SDG 设定了具体的目标（准确地说是 169 个），并制定了独特的指标来跟踪进展情况。可持续发展目标的通过标志着社会政治思想的转变；环境、社会和治理不再是一个空谈，而是可以（且应该）衡量的事情。
投资者继续要求公司披露与气候相关的财务信息，因此监管机构提出了新的报告要求。气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 成立于 2015 年，该组织旨在为金融机构以及公司和投资者提供气候相关信息披露的执行标准。
随后，在 2017 年，由 140 名 CEO 组成的团体齐聚一堂，签署了由世界经济论坛起草的《积极响应、负责任的领导力契约》（以下简称《契约》）。签署方承诺共同努力，帮助实现联合国的可持续发展目标，这一承诺在 2020 年受到考验。
当新冠疫情大流行来袭时，很多投资者都担心各大公司会为维持生计而放弃 ESG 举措。尽管在某些情形下确是如此，但其间还是有一个有趣的发现：ESG 绩效出众的公司更有能力抵御此次大流行，因为它们已考虑到发生中断的可能性。3
ESG 不再是一个边缘概念，而是公司和投资者耳熟能详的首字母缩写。如今，ESG 数据已用于评估公司在特定 ESG 问题上的表现。例如，单位收入的碳排放量可用于评估企业对环境的影响，而员工流动率可用于评估公司的劳动实践。
资产管理者不断制定一系列 ESG 战略和指标，来衡量当今的公司对环境和社会的影响。一些战略侧重于将不符合某些 ESG 标准的行业或组织排除在外。其他战略则专注于积极选择具有良好 ESG 概况的公司。
新的法规已经制定，例如欧盟的企业可持续性发展报告指令 (CSRD)，该指令要求企业报告其业务活动对环境和社会的影响，及其 ESG 努力对业务的影响。在北美，美国证券交易委员会 (SEC) 正在考虑强制上市公司提交 ESG 报告，加拿大、巴西、印度、澳大利亚和日本也是如此。
近年来，ESG 评级和指数也变得越来越普遍。例如，摩根士丹利资本国际 (MSCI) 提供一系列 ESG 指数，使投资者能够根据公司的 ESG 表现跟踪公司的情况。对于希望将 ESG 因素纳入其投资组合的投资者而言，这些指数广受欢迎。
随着全球面临与气候变化和社会问题相关的不断增多的挑战，ESG 考虑因素会继续在公司和投资者开展运营和衡量其绩效的方式中发挥关键作用。
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1. 美国可持续与影响力投资趋势报告（ibm.com 外部链接），US SIF，2020 年
2. CDP 媒体情况说明书（ibm.com 外部链接），CDP，2022 年 10 月
3. 将新冠疫情大流行、环境、社会和治理 (ESG) 投资相关联，并呼吁“协调”可持续发展报告（ibm.com 外部链接），《会计问题展评》，Adams、Abhayawansa，2022 年 2 月 28 日
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