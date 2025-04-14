多个行业须遵循强制性环境监测计划，确保其产品与流程不危害公共健康。例如，美国《清洁水法》制定了企业向特定水域排放废物时必须遵守的规范。

环境监测系统可以帮助组织在问题出现之前主动跟踪其影响，确保组织遵守相关法规。如果接受审计或调查，环境监测的测量值还可以用于验证组织的合规性。