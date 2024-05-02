发布日期：2024 年 5 月 9 日
撰稿人：Julie Rogers、Alexandra Jonker
环境正义是指所有人无论种族、肤色、国籍、能力或收入如何，都应享有同等程度的保护，免受环境和健康危害。
环境正义也称为“生态正义”，致力于实现环境公平。它鼓励民众有意义地参与影响社区的政策制定，并在旨在确保环境保护的决策过程中得到公平对待。
环境正义有三种类型或原则：
环境非正义是指环境危害的分配不平等，并受到种族主义和不平等模式的影响。如果低收入社区或在其他方面服务不足的社区受到有毒废弃物、资源开采和其他土地利用等因素的影响并且负担过重，而这些社区的民众却并没有从中获益，这种情况就属于环境非正义。
例如，州际公路系统有较高可能会穿过边缘化社区。1在白人占多数的富裕社区，针对基础设施的投资更多，环境法也会得到执行，而污染者也更有可能会被追责。这些地区的社区领导也会与分区委员会或市议会的决策流程存在关联，以便更好地保护他们的利益。
环境非正义也是一个公共卫生问题。位于工业用地、垃圾中转站、垃圾填埋场和其他污染源附近的街区，其居民可能会接触到对健康造成严重影响的环境危害。
环境正义运动主要由有色人种推动。它可以追溯到原住民环境运动，即原住民在 500 多年的殖民统治下为争取主权和土地权而进行的斗争。
现代环境正义运动被认为始于美国。当时，北卡罗来纳州罗利市的一家变压器公司开始在北卡罗来纳州 15 个县的乡村道路沿线非法倾倒含有多氯联苯 (PCB) 的工业废料。1982 年，州官员选择将居民以黑人为主的穷困农村县沃伦县作为填埋场，用于填埋这些非法倾倒点中受到 PCB 污染的土壤。居民担心化学物质会进入供水系统。
该决定引起了国际社会的关注。全国有色人种协进会 (NAACP) 等全国性组织也加入到了当地居民的抗议活动中。相关的游行和非暴力街头抗争持续了 6 周，共有 500 人遭逮捕，这是历史上首次因垃圾填埋场而有人被捕。虽然抗议活动最终未能阻止垃圾填埋场的投入使用，但该事件被广泛视为环境正义运动的首个重要里程碑。
这场运动迅速扩大到世界各地。值得注意的是，自 20 世纪 80 年代起，向南半球国家或地区出口的危险物质激增，这不仅推动了国际环境正义运动，还促成了 1991 年在华盛顿特区举行的美国首届全国有色人种环境领导人峰会。
从许多方面而言，环境正义运动起源于 20 世纪 60 年代的美国民权运动。参加沃伦县抗议活动的许多组织和领袖也参与了民权运动。这些领袖往往隶属于非裔美国人教会，例如南方基督教领袖会议和联合基督教会。
“环境种族主义”一词由民权领袖 Dr. Benjamin F. Chavis Jr. 提出。他对这个词的定义是：“故意将主要由有色人种、低收入人群和移民工人居住的社区作为废弃物处理设施的选址”。
这两个运动之间存在交叉，因为从统计上讲，美国污染最严重的环境（例如，沃伦县）的居民有较大可能属于有色人种以及生活贫困人士。由于“红线”（即，拒绝向有色人种社区提供贷款和保险的做法）的历史，这些地区的房产价值通常较低。“红线”会导致更多有色人种社区生活在环境风险更高的地区。此外，当地居民还面临更高的健康风险，如气喘、癌症和其他疾病的发病率上升。
为了响应沃伦县抗议活动，种族正义委员会研究了美国危险废弃物处理设施的选址，发现种族是预测这些设施选址的最重要因素。此外，政府审计署 (GAO) 1983 年的研究表明，东南部八个州有四分之三的危险废弃物填埋场主要位于低收入、黑人和拉丁裔社区。2
遭受污染等环境危害与贫困相关。比较贫困的国家或地区遭受的环境危害更多，而收入较高的国家或地区却制造了大部分污染。
“全球北方国家”和“全球南部国家”这两个词根据地理和经济实力将世界分成两个地区。全球北方国家是指赤道以北的西方国家或地区，通常是高收入国家或地区。全球南部国家用于定义赤道以南的低收入国家或地区，往往以前是全球北方国家的殖民地。
随着全球北方国家实现可持续发展的里程碑，越来越多的法规增加了处理废物的成本。作为回应，一些公司和政府将废物出口到监管不那么严格的全球南部国家，成倍增加了该地区的环境负担。
气候变化也会造成环境非正义的情况。极端气温、降水量增加和海平面上升等气候变化的影响对低收入社区的影响尤为严重。例如，生活在洪泛区的人更有可能居住在服务不足的社区。
环境法通过规范人类与环境和生物的相互作用与相互影响来保护环境。现代环境政策旨在改善和保持环境质量，并减少环境对人类健康的有害影响。
环境法包括有关空气污染、水质、废弃物管理、污染物清理和化学品安全的法律。在全球范围内，具有法律约束力的国际协定涵盖了各种环境问题。议定书是基于主要条约制定的附属协定，最著名的就是《京都议定书》。作为《联合国气候变化框架公约》的成果，《京都议定书》要求缔约国减少温室气体排放。
环境正义问题存在相关的成本障碍，因为解决问题的过程往往涉及诉讼。例如，对那些为了环境正义问题而抗争的人而言，法律费用就是他们面临的挑战。少数族裔社区已经受到不成比例的影响，但他们往往没有财力反对作为危险废弃物处理场地或解决其他不平等问题。
多年来，数百个环境正义草根组织和社区外展团体与各利益相关者合作，推行环境正义举措并制定环境正义战略。总体而言，其目标是让边缘化社区能够在影响其生活的环境决策中起到作用。
在美国，拜登总统入主白宫的第一周就签署了第 1400 号行政命令，揭开了联邦政府有史以来最雄心勃勃的环境正义政策议程的序幕：“应对国内外气候危机”。该命令建立在第 12898 号行政命令“解决少数族裔和低收入人群环境正义问题的联邦行动”的基础之上。12898 号命令的通过是为了确保任何联邦机构的环境政策都不会对少数族裔和弱势社区造成不成比例的影响。
环境正义运动目前正在全球范围内展开，倡导联合国解决环境健康问题。2022年在纽约市召开的第 76 届联合国大会通过决议，承认“享有清洁、健康和可持续环境的权利”，但享有健康环境的权利尚未写入联合国人权宣言。4
环境问题是指地球及其自然系统面临的一系列挑战和问题，
某些气体释放到地球大气中会产生“温室效应”，热量被困住，全球气温上升。
可持续发展是一项放眼长远的目标：人类要与地球和谐共生，不会因为自己的活动耗尽自然资源。
气候变化是指全球变暖，即自 19 世纪末以来有记录的地球表面温度上升。
先进的技术、更严格的报告标准以及利益相关者所提供的更大支持正在为环保举措和鼓励这些举措的激励措施注入动力。
有关环境、社会和治理 (ESG) 因素的强制性监管披露即将在世界各地的企业中纷纷出现。
1“Race and Ethnicity in the US by Dot Density (2020 Census)”（ibm.com 外部链接），美国人口普查局，Esri，2021 年 8 月 23 日。
2“Siting of Hazardous Waste Landfills and Their Correlation with Racial and Economic Status of Surrounding Communities”（ibm.com 外部链接），美国政府问责局，1983 年 6 月 14 日。
3 “EJ Atlas – 全球环境正义地图集”（链接位于 ibm.com 以外），Geomatico，2023 年。
4“第 76 届大会形成的解决方案”（ibm.com 外部链接），联合国大会，2022 年 12 月 22 日。