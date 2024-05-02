环境非正义是指环境危害的分配不平等，并受到种族主义和不平等模式的影响。如果低收入社区或在其他方面服务不足的社区受到有毒废弃物、资源开采和其他土地利用等因素的影响并且负担过重，而这些社区的民众却并没有从中获益，这种情况就属于环境非正义。

例如，州际公路系统有较高可能会穿过边缘化社区。1在白人占多数的富裕社区，针对基础设施的投资更多，环境法也会得到执行，而污染者也更有可能会被追责。这些地区的社区领导也会与分区委员会或市议会的决策流程存在关联，以便更好地保护他们的利益。

环境非正义也是一个公共卫生问题。位于工业用地、垃圾中转站、垃圾填埋场和其他污染源附近的街区，其居民可能会接触到对健康造成严重影响的环境危害。