终端用户体验监控 (EUEM) 是从终端用户的角度监测 IT 运营的性能和有效性的过程。EUEM 提供了 IT 和 DevOps 团队改进服务并快速解决用户问题所需的数据和洞察分析。
IT 团队参与应用性能监控 (APM) 和 网络性能监控，以评估其服务的技术运营情况。不过，了解最终用户的观点是分析产品和功能的关键。EUEM 有助于使应用程序更加可靠和高效，同时提供更好的用户体验。
为了全面了解最终用户体验，EUEM 工具收集并汇总与整个用户旅程相关的数据，包括最终用户设备、应用程序和网络的性能。最终用户可以是使用产品、应用程序或功能的外部客户，也可以是员工。牢记这一区分是至关重要的。
最终用户体验管理工具提供带有实时分析功能的仪表板，帮助 IT 部门全面了解服务交付情况。这些工具提供了实时性能监控、网络连接监控、性能问题的根本原因分析以及自动化问题修复的能力。
通过更深入地了解外部客户和员工对企业 IT 资源的体验，组织可以更好地观察其业务运营。这有助于识别瓶颈和其他性能问题，监控远程工作的生产力，提供更好的产品和服务，并最终改善业务成果等。
组织可以使用多种用户体验管理工具和方法来监控 IT 服务。此类工具旨在为 IT 部门提供解决后端问题并保持服务平稳运行所需的信息。这包括有关应用程序使用情况和性能、网络流量和速度、端点性能等的数据——所有最终影响最终用户体验的因素。
平台可以将主动和被动监控方法结合起来，并深入了解应用程序、设备和网络性能，有助于更全面地了解最终用户体验。
真实用户监控记录真实用户与应用程序、网页或服务的交互。这种类型的监控使 IT 团队能够了解用户行为和页面加载时间。它跟踪跳出率，即登陆页面后立即离开网站的用户数量。它还有助于识别使用频率最高的页面或应用程序，以及业务流程的任何部分是否未按预期运行。真实用户监控根据设定的指标，利用 JavaScript 代码触发数据收集。
真实用户监控的优势在于，组织可以处理来自真实用户的真实数据。与合成监测相比，真实用户监控可以提供更准确的用户旅程表示。或者，由于这种方法使用实时数据，组织通常会在事后对问题做出反应，而不是实施主动解决方案来解决综合监控测试中突出显示的假设问题。
应用程序性能监控通过监控 Web 应用程序、移动应用程序和 SaaS 应用程序的性能来跟踪 IT 服务。APM 工具可帮助跟踪错误率、停机时间和响应时间等指标。这些指标使服务提供商能够深入了解应用程序性能和可用性，以及他们在问题发生时解决问题的速度。
合成监测允许 IT 团队对所提供的服务进行自动测试，以保持最佳性能。与 RUM 不同，合成监测或合成测试不依赖于真实用户。合成监测用于创建具有不同变量的测试，例如用户地理位置、网络类型和不同设备，旨在模拟唯一用户的参与度。
合成监测在开发阶段特别有用，可用于测试多种场景，有助于在产品发布之前对其进行优化。从合成监测测试中收集的数据可用于主动识别可能影响用户满意度的性能瓶颈。
设备性能监控有时也称为端点监控，它涉及从各种用户设备（包括计算机、本地服务器和移动设备）收集数据。它还延伸至联网设备，例如医疗设备或制造机械。端点监控对于监控内部或外部客户使用的第三方设备上的潜在数据泄露或其他 IT 安全风险等问题尤其重要。
最终用户体验通过使用与用户体验相关的指标及监控方案进行衡量，并借助关键绩效指标追踪既定性能标准的达成进度。EUEM 产品的监控功能各不相同，但常见的监控指标包括：
EUEM 工具可以监控网络延迟，或数据通过网络从一个点传输到另一个点所需的时间。低延迟网络的响应速度更快，从而带来更高效的应用程序性能和更积极的用户体验。
所有企业都希望将延迟降至最低，尽管这在某些行业和用例中更为重要。进行数字化转型的组织需要维护低延迟网络，以在整个转型过程中保持员工和客户的生产力。
导致应用程序中断的因素很多，包括网络中断、编码错误、云供应商故障、计划更新和安全漏洞。无论如何，过长的应用程序停机时间都会对用户体验产生负面影响（更不用说收入损失和客户流失了）。监控平均检测时间 (MMTD)，衡量识别问题所需的时间，对于最大限度地减少停机时间至关重要。同样重要的是跟踪平均修复时间 (MTTR)，它反映了检测到错误后对其进行故障排除所需的时间。
带宽是衡量在任何给定时间可以通过网络的数据量的指标，是监控应用程序性能时的一个重要指标。与衡量系统速度的延迟不同，带宽衡量的是容量。组织希望确保其网络有能力处理流量和用户活动，特别是在高峰使用时段。
了解吞吐量通常更有价值。带宽衡量的是可能的容量，而吞吐量衡量的是在特定时间框架内通过网络的数据平均量，同时考虑到延迟的影响。它反映了成功到达的数据包数量和丢失的数据包数量，
监控工具可以跟踪网络流量和系统存储，这使 IT 团队能够优化系统并提前规划，以保持应用程序高效运行，即使在流量高峰期间也是如此。
