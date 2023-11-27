IT 团队参与应用性能监控 (APM) 和 网络性能监控，以评估其服务的技术运营情况。不过，了解最终用户的观点是分析产品和功能的关键。EUEM 有助于使应用程序更加可靠和高效，同时提供更好的用户体验。



为了全面了解最终用户体验，EUEM 工具收集并汇总与整个用户旅程相关的数据，包括最终用户设备、应用程序和网络的性能。最终用户可以是使用产品、应用程序或功能的外部客户，也可以是员工。牢记这一区分是至关重要的。

最终用户体验管理工具提供带有实时分析功能的仪表板，帮助 IT 部门全面了解服务交付情况。这些工具提供了实时性能监控、网络连接监控、性能问题的根本原因分析以及自动化问题修复的能力。

通过更深入地了解外部客户和员工对企业 IT 资源的体验，组织可以更好地观察其业务运营。这有助于识别瓶颈和其他性能问题，监控远程工作的生产力，提供更好的产品和服务，并最终改善业务成果等。