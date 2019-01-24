标签
灾难恢复即服务(DRaaS) 与灾难恢复(DR)：您需要哪个？

灾难恢复与灾难恢复即服务

在决定是投资和管理本地 DR 解决方案，还是使用 DRaaS 提供商时，需要考虑许多因素。成本是一个主要考量因素。您能否承担拥有并运营自有 DR 解决方案的费用？此外，您能否有效地设计、实施并管理一个能适应组织不断变化计算需求的 DR 解决方案？并且，自行处理 DR 而非将这些资金和人员投入到业务的其他领域，在财务上是否明智？

许多组织正意识到，其现有的本地 DR 解决方案未能提供资本回报。他们正在其他地方寻找成本更低、基于运营支出模式的解决方案。根据 IDG 的研究，77% 的首席信息官表示希望降低 DR 解决方案的总体成本，而这些领导者期望通过 DRaaS 提供商来解决此问题。

托管式的 DRaaS 解决方案真的更具成本效益吗？让我们来探讨自行架构和管理 DR 解决方案所涉及的内容。从根本上说，您的 DR 解决方案应模拟生产环境的能力。在高层面上， 灾难恢复计划解决方案将需要 IT 支持人员、行政管理、设施和基础设施。此设置涉及大量的前期资本投入，用于购买支持 DR 解决方案所需的所有数据中心、网络、硬件和软件。

 

灾难恢复的真实成本

通常，您的 DR 解决方案处于闲置状态，无法带来投资回报。持续发生的完全负担成本可能包括您的数据中心、人力、连接性、电力、基础设施和软件维护。这些要素导致拥有自有解决方案会产生高昂的前期和持续运营成本。雪上加霜的是，还需要确保您的 DR 解决方案与生产环境同步升级。这一要求实际上使每次升级的成本翻了一番。更复杂的是，在现有购买的解决方案完成折旧摊销之前，无法采用新出现的 DR 解决方案。

比较自有 DR 解决方案与月度 DRaaS 订阅

将自有 DR 解决方案与月度 DRaaS 订阅进行比较，后者包含满足您 DR 需求的企业级预配置硬件、维护和支持。DRaaS 订阅有效地将维护备用站点的负担转移给了供应商，从而消除了前期成本并降低了总体运营支出。这与组织将薪资、人力资源和 IT 功能转向 SaaS 和 MSP 的方式非常相似，使用托管式 DRaaS 和备份可降低本地部署 DR 对资本和劳动力的密集型成本。

除了以 DRaaS 替代自有解决方案所带来的成本节约效益外，还需考虑停机成本。Gartner 估计，大多数大中型组织的停机时间平均成本为每分钟 5,600 美元。虽然在本地实施 DR 计划可能有效，但如果提供商能妥善定制流程，使用云计算的 DRaaS 可以提供更快的恢复时间。

服务与便利性考量

与此同时，用户希望 DRaaS 提供商的客户关怀团队能够提供达到或超越其期望的服务水平。根据 Gartner 的数据，客户服务计划管理完善的小型供应商的总体客户满意度最高，在 1-5 分的量表上达到 4.5 分或更高。拥有众多客户的大型 DRaaS 提供商，在多名客户同时需要客户关怀团队时，容易变得不堪重负。这种情况会抵消将这些职责外包给 DRaaS 提供商所带来的好处。

在决定哪种解决方案最适合组织时，一个常见的误解是，认为拥有并自我管理的解决方案最终更便宜。本地 DR 解决方案的支持者声称，该解决方案为组织提供了有形资产。他们喜欢内部员工可以在不涉及外部供应商的情况下管理该解决方案。问题在于，这种比较没有将完全负担的拥有成本计算在内。此外， DR 解决方案是不断贬值的资产，需要升级或更换。员工流动的影响也可能对 DR 解决方案造成重大影响。

现实情况是，拥有并管理自己的 DR 站点的成本大约是使用DRaaS 的三倍。合同条款将规定由外部供应商管理 DR 解决方案。合同应包含服务水平和升级处理流程。通过将 DR 管理职责外包给供应商，您可以让内部员工专注于管理运营。

另一个问题是，大多数本地解决方案基于一个假设运行，即大部分或全部工作负载都归属于一个通用的 DR 或备份平台。这种非分层式的恢复服务通常是本地 DR 和备份最大的缺陷之一，并可能导致以下问题：

  • DR 和备份平台的设计仅满足一般的恢复准则。

  • 任务关键型工作负载保护不足

  • 底层工作量过度保护

  • 企业任务关键型工作量面临更高的停机风险

  • 在应用范围的两端同时出现投资不足和投资过度的情况

云计算和灾难恢复

云计算为企业提供了可以加以实施的广泛用途和服务。完全依赖云端运行是其中之一。科技初创企业就是这种做法的典范。

若您的组织计划将公有云提供商作为主要生产环境，加拿大特许专业会计师协会敦促您，应像对待本地应用一样，为云上应用制定 DR 计划。若未能如此，则将完全依赖于您的云服务提供商，并在该提供商恢复在线之前毫无其他选择。采用备选云服务提供商是我们推荐的另一种 DR 解决方案。若主站点受损且无法运行，此方法可为您企业提供一个合适的备选方案。支持多云平台的 DRaaS 提供商，是提供基于云的弹性的最合适途径。

尽管 DR 硬件的一次性成本相较于 DRaaS 的多年订阅费用可能更具吸引力，但真实的比较需将解决方案的总运营成本纳入预算。当将所有成本考虑在内时，结果显示 DRaaS 是更经济的选择。

