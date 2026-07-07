数字孪生持续摄取实时数据，从而与实际对应物进行准确比对。
该技术由人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 驱动，创建了电力系统的数字版本，操作人员可利用实时数据和智能洞察对其进行模拟、分析和优化。操作人员可以模拟资产行为、预测问题并优化资产性能——全程无需接触物理设备。
事实证明，该技术正在彻底改变能源运营效率。根据《能源战略评论》中关于可再生能源系统数字孪生的研究，通用电气数字风电场的成功案例发现，数字孪生使风机寿命最多延长 5 年，停机时间最多减少 25%。
数字孪生技术正在改变能源行业管理电网等系统的方式，而电网是当今经济的关键。当前能源行业格局正经历从传统化石燃料向可再生能源、更高可持续性和更高电力系统效率的转变。
数字孪生对可再生能源之所以重要，是因为它们有助于解决间歇性和复杂基础设施的核心挑战。
绿色能源可能难以预测，而传统监控工具并非为此而设计。传统电网管理采用静态方法和集中式系统，如监控与数据采集系统（即 SCADA 系统）和人工巡检规程。
对可再生能源和电网稳定性的投资至关重要，因为满足电力需求需要增加年度电网投资。根据国际能源署 (IEA) 的数据，到 2030 年满足电力需求将要求年度电网投资在当前 4000 亿美元的基础上增加 50%。
风力涡轮机和太阳能电池板等可再生能源的出力会随天气波动，导致能源流动难以追踪。数字孪生模型使运营商能够模拟不同条件和能源流动，进而促进了预测性维护策略和实时监控。
电网运营商还利用数字孪生进行能源管理，以检测电网何时可能过载、预测潜在中断并优化运营效率。
数字孪生在能源领域的应用正日益普及。根据《财富商业洞察》的一份报告，随着更多行业采用该技术，该市场规模预计将从 2026 年的 339.7 亿美元增长到 2034 年的 3847.9 亿美元。
随着能源运营持续扩大规模并聚焦于能源效率、降低碳排放和碳足迹，数字孪生技术对可再生能源系统日益重要。
数字孪生采用三层结构：物理资产、数字模型以及连接两者的数据连接。
该技术可在不同规模上运行，从单个能源资产到整个能源系统或国家电网。
数字孪生使能源运营商能够通过虚拟孪生模型进行实验，从而缓解数据安全和人身安全方面的担忧。通过高级分析，数字孪生平台帮助运营商深入了解他们可能从未考虑过的“假设”情景。分析引擎可帮助团队优化性能，并实现预测性分析和战略性资源配置。
鉴于复杂性以及对实时洞察和预测分析的需求，单个数字孪生通常是不够的。相反，据 IBM 副总裁兼高级合伙人 Nigel Cain 以及 IBM 能源、环境与公用事业执行合伙人兼全球行业卓越中心负责人 Biren Gandhi 称，能源公司需要多个数字孪生。
Cain 和 Gandhi 表示：“数字孪生协同工作，可以模拟外部因素对能源基础设施的影响，如天气事件、硬件和设备故障、法规变化和市场波动。这一功能使能源公司能够制定完善的应急计划，并优化策略以降低风险、把握机遇。”
在风能领域，数字孪生可以仿真单台涡轮机或整个风电场。运营商可以仿真叶片在不同风况下的响应，预测齿轮箱和轴承的机械磨损，并帮助运营商在故障发生前早早安排维护。
预测性维护方法能够发现轴承退化或叶片结冰等问题，这也有助于改善运营的资产管理。
对于太阳能装置，数字孪生模拟面板阵列在不同天气条件、灰尘积聚和遮阴条件下的表现。该技术追踪衰减率，并帮助优化逆变器设置或面板清洁时间表。
大型公用事业运营商还可以利用数字孪生来模拟灰尘积聚或面板未对准对输出的影响。
电池储能系统 (BESS) 的数字孪生帮助运营商理解和分析实时的生产与消耗数据。
确定存储多余太阳能或风能的最有效时间以及何时将其输送到电网，对预测模型至关重要。了解应在何时以及如何部署储存的能源，可以节省时间和金钱。
水力发电设施通常同时运行多台涡轮机。数字孪生模型可以模拟不同的涡轮机运行组合，找出在特定水流和需求水平下最高效的配置，从而减少水资源浪费和不必要的出力。
对于配备抽水蓄能的水电网，数字孪生可模拟水泵循环，根据电网需求和电价优化储能与放能的时机。
对于能源电网，数字孪生通过 IoT 传感器和实时数据采集，模拟可再生能源发电对储能输电基础设施、变电站及需求模式的影响。
电网运营商可以运行“假设”场景，例如模拟电网对风力输出骤降或需求激增的响应，而无需承担现实中断的风险。通过模拟供需，运营商可以平衡能源流，并将其顺利整合到更广泛的电网中。
数字孪生为可再生能源带来的益处包括更优的可持续性、先进的预测性维护、更快的决策、可衡量的成本节约、更高效的电网整合以及更强的协作：
数字孪生在可再生能源中展现了强大的能力，但运营商在实现这些益处之前面临着切实的障碍。这些挑战包括更高的网络安全风险、数据质量差、实施成本高、基础设施陈旧和技能短缺。了解这些挑战将帮助组织规划更明智的部署，避免代价高昂的失误：
数字孪生在可再生能源领域的未来将聚焦于更加自主、由 AI 驱动的系统，能够自我优化，同时自动追踪性能指标并进行情景分析——全程无需人工干预。
随着模型在全球资产群中更大数据集上进行训练，其预测能力将变得更加精准，并在不同运营环境中更具可迁移性：
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