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资产管理

可再生能源数字孪生

By Teaganne Finn , Ian Smalley
发布日期 2026年7月7日

可再生能源数字孪生的定义

可再生能源数字孪生 (DT) 是指一种为物理信息系统（如电网、太阳能发电场和电池系统）创建动态虚拟副本的技术。

数字孪生持续摄取实时数据，从而与实际对应物进行准确比对。

该技术由人工智能 (AI)机器学习 (ML) 驱动，创建了电力系统的数字版本，操作人员可利用实时数据和智能洞察对其进行模拟、分析和优化。操作人员可以模拟资产行为、预测问题并优化资产性能——全程无需接触物理设备。

事实证明，该技术正在彻底改变能源运营效率。根据《能源战略评论》中关于可再生能源系统数字孪生的研究，通用电气数字风电场的成功案例发现，数字孪生使风机寿命最多延长 5 年，停机时间最多减少 25%。

数字孪生技术正在改变能源行业管理电网等系统的方式，而电网是当今经济的关键。当前能源行业格局正经历从传统化石燃料向可再生能源、更高可持续性和更高电力系统效率的转变。

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为何数字孪生对可再生能源至关重要？

数字孪生对可再生能源之所以重要，是因为它们有助于解决间歇性和复杂基础设施的核心挑战。

绿色能源可能难以预测，而传统监控工具并非为此而设计。传统电网管理采用静态方法和集中式系统，如监控与数据采集系统（即 SCADA 系统）和人工巡检规程。

对可再生能源和电网稳定性的投资至关重要，因为满足电力需求需要增加年度电网投资。根据国际能源署 (IEA) 的数据，到 2030 年满足电力需求将要求年度电网投资在当前 4000 亿美元的基础上增加 50%。

风力涡轮机和太阳能电池板等可再生能源的出力会随天气波动，导致能源流动难以追踪。数字孪生模型使运营商能够模拟不同条件和能源流动，进而促进了预测性维护策略和实时监控。

电网运营商还利用数字孪生进行能源管理，以检测电网何时可能过载、预测潜在中断并优化运营效率

数字孪生在能源领域的应用正日益普及。根据《财富商业洞察》的一份报告，随着更多行业采用该技术，该市场规模预计将从 2026 年的 339.7 亿美元增长到 2034 年的 3847.9 亿美元。

随着能源运营持续扩大规模并聚焦于能源效率、降低碳排放和碳足迹，数字孪生技术对可再生能源系统日益重要。

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数字孪生在能源系统中如何工作？

数字孪生采用三层结构：物理资产、数字模型以及连接两者的数据连接。

该技术可在不同规模上运行，从单个能源资产到整个能源系统或国家电网。

  • 物理资产： 数字孪生流程始于配备传感器的物理资产，如振动监测器、温度计、风速传感器和功率输出表。数字孪生技术的一些关键组件包括物联网 (IoT) 设备上的传感器和智能电表。
  • 数字模型：  传感器将数据流式传输至云端或边缘计算平台，这些数据输入一个软件模型，该模型旨在以虚拟副本的形式复制物理资产的特征。更先进的数字孪生利用实时三维建模、云计算和实时数据分析为这一层提供支持。
  • 数据连接： 新数据不断更新模型，使虚拟模型与物理资产在任何特定时刻的状态保持同步。许多企业将数据交换过程自动化，以解放操作人员。这种连接的强度决定了数字模型反映真实世界状况的紧密程度。

数字孪生使能源运营商能够通过虚拟孪生模型进行实验，从而缓解数据安全和人身安全方面的担忧。通过高级分析，数字孪生平台帮助运营商深入了解他们可能从未考虑过的“假设”情景。分析引擎可帮助团队优化性能，并实现预测性分析和战略性资源配置

鉴于复杂性以及对实时洞察和预测分析的需求，单个数字孪生通常是不够的。相反， IBM 副总裁兼高级合伙人 Nigel Cain 以及 IBM 能源、环境与公用事业执行合伙人兼全球行业卓越中心负责人 Biren Gandhi 称，能源公司需要多个数字孪生。

Cain 和 Gandhi 表示：“数字孪生协同工作，可以模拟外部因素对能源基础设施的影响，如天气事件、硬件和设备故障、法规变化和市场波动。这一功能使能源公司能够制定完善的应急计划，并优化策略以降低风险、把握机遇。”

数字孪生在可再生能源中的应用

数字孪生在可再生能源中的常见应用包括风力涡轮机仿真、太阳能发电厂监测、电池储能、水力发电和电网管理。

数字孪生技术使得预测性维护策略、自动故障检测、性能优化以及整个运营的更高稳定性得到更强有力的应用。

风能

在风能领域，数字孪生可以仿真单台涡轮机或整个风电场。运营商可以仿真叶片在不同风况下的响应，预测齿轮箱和轴承的机械磨损，并帮助运营商在故障发生前早早安排维护。

预测性维护方法能够发现轴承退化或叶片结冰等问题，这也有助于改善运营的资产管理

太阳能

对于太阳能装置，数字孪生模拟面板阵列在不同天气条件、灰尘积聚和遮阴条件下的表现。该技术追踪衰减率，并帮助优化逆变器设置或面板清洁时间表。

大型公用事业运营商还可以利用数字孪生来模拟灰尘积聚或面板未对准对输出的影响。

储能与电池系统

电池储能系统 (BESS) 的数字孪生帮助运营商理解和分析实时的生产与消耗数据。

确定存储多余太阳能或风能的最有效时间以及何时将其输送到电网，对预测模型至关重要。了解应在何时以及如何部署储存的能源，可以节省时间和金钱。

水力发电

水力发电设施通常同时运行多台涡轮机。数字孪生模型可以模拟不同的涡轮机运行组合，找出在特定水流和需求水平下最高效的配置，从而减少水资源浪费和不必要的出力。

对于配备抽水蓄能的水电网，数字孪生可模拟水泵循环，根据电网需求和电价优化储能与放能的时机。

电网管理与智能电网

对于能源电网，数字孪生通过 IoT 传感器和实时数据采集，模拟可再生能源发电对储能输电基础设施、变电站及需求模式的影响。

电网运营商可以运行“假设”场景，例如模拟电网对风力输出骤降或需求激增的响应，而无需承担现实中断的风险。通过模拟供需，运营商可以平衡能源流，并将其顺利整合到更广泛的电网中。

数字孪生为可再生能源带来的益处

数字孪生为可再生能源带来的益处包括更优的可持续性、先进的预测性维护、更快的决策、可衡量的成本节约、更高效的电网整合以及更强的协作：

  • 更清洁的可持续性：当数字孪生持续追踪性能和排放数据时，便可能实现更清洁的可持续性报告。这为企业提供了可验证的记录，用以支持合规和投资者报告，而非依赖事后拼凑的估算。
  • 增强的预测性维护：预测性维护有助于在设备发生故障前发现问题。数字孪生能在技术人员例行巡检注意到之前很久，就标记出涡轮机的异常振动模式或面板输出下降。这一方法可减少停机时间，避免对能源资产进行代价高昂的紧急维修。
  • 更快的决策：更快的决策源自拥有实时模型，它能够镜像反映现场的真实状况。运营商不再需要等待计划性检查或延迟的报告。相反，他们能在性能问题出现时立即看到并即时响应。
  • 可衡量的节约：可衡量的节约源自减少物理测试次数和避免计划外停机。公司使用数字孪生在投入资金前模拟变更，降低维护、人员配置和设备升级方面的试错成本。
  • 更顺畅的电网整合：更顺畅的电网整合有助于运营商应对太阳能和风能带来的不可预测性。数字孪生向运营商展示可变的输出将如何影响更广泛的网络，从而能够围绕波动提前规划，而非事后被动反应。
  • 更强的协作：当工程、运营和财务团队基于同一模型开展工作时，便会形成更强的协作。共享的实时资产性能视图为每个部门提供相同的决策起点，减少误解和重复工作。

数字孪生在可再生能源中面临的挑战

数字孪生在可再生能源中展现了强大的能力，但运营商在实现这些益处之前面临着切实的障碍。这些挑战包括更高的网络安全风险、数据质量差、实施成本高、基础设施陈旧和技能短缺。了解这些挑战将帮助组织规划更明智的部署，避免代价高昂的失误：

  • 网络安全风险：网络安全是一项挑战，因为数字孪生依赖于物理资产与云平台之间持续的数据流。这为黑客创造了可用来中断电网运行或窃取运行数据的攻击面。组织可以通过在所有连接系统上实施端到端加密、网络分段和定期渗透测试来应对这一问题。
  • 数据质量和数量要求：数据质量和数量要求是挑战，因为数字孪生依赖传感器数据，而不完整或质量差的数据会产生不可靠的模型。能源系统团队应投资于冗余传感基础设施和自动化数据验证管道，在数据进入模型前标记并纠正异常。
  • 实施成本高昂：构建完善的数字孪生涉及高昂的实施成本。传感器、软件平台和集成的前期投资巨大，这使规模较小的运营商难以负担。对于希望尝试数字孪生的组织，一个解决方案是从范围小、价值高的用例入手，在证明投资回报率 (ROI) 后再扩大范围。
  • 老旧基础设施集成：老旧基础设施是一项挑战，因为较旧的可再生能源资产设计上并不支持数据共享。此外，在老化的涡轮机和逆变器上加装传感器或通信系统会造成显著的技术摩擦。解决方案是运营商部署边缘计算设备，将老旧设备的信号转换为现代数字孪生平台可以接收的格式，有助于确保系统间更好的互操作性。
  • 人才与技能短缺：人才与技能短缺是数字孪生面临的一项挑战，因为该技术需要将能源系统领域专业知识、数据科学和软件工程罕见地结合，而行业目前大规模缺乏这种组合。组织可以通过在初始部署时选择专业供应商，同时开展内部培训项目以建立长期的内部能力，来弥合这一缺口。

数字孪生在可再生能源领域的未来

数字孪生在可再生能源领域的未来将聚焦于更加自主、由 AI 驱动的系统，能够自我优化，同时自动追踪性能指标并进行情景分析——全程无需人工干预。

随着模型在全球资产群中更大数据集上进行训练，其预测能力将变得更加精准，并在不同运营环境中更具可迁移性：

  • 国家级智能电网： 国家级智能电网也是一个关键趋势，因为运营商将单个资产级数字孪生连接成统一的电网级网络。该模型可实时模拟整个区域能源系统。这让电网管理者能够模拟级联故障、测试可再生能源整合场景，并同时协调数千个资产的储能调度。
  • 数据格式标准化： 行业领导者和监管机构正在寻求通用数据格式和开放应用程序编程接口 (API)，使来自不同供应商的数字孪生能够共享数据并协同工作。这种标准化将降低集成成本，减少供应商锁定，并加快那些无力承担数字孪生模型实施费用的小型运营商的采用速度。
  • 车网整合： 随着电动汽车 (EV) 的普及，数字孪生将在管理车网互动系统中发挥更大作用。数字孪生模型帮助运营商预测电动汽车充放电模式如何影响电网稳定性，尤其是在可再生能源出力随时间波动的情况下。

作者

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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