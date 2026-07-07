数字孪生对可再生能源之所以重要，是因为它们有助于解决间歇性和复杂基础设施的核心挑战。

绿色能源可能难以预测，而传统监控工具并非为此而设计。传统电网管理采用静态方法和集中式系统，如监控与数据采集系统（即 SCADA 系统）和人工巡检规程。

对可再生能源和电网稳定性的投资至关重要，因为满足电力需求需要增加年度电网投资。根据国际能源署 (IEA) 的数据，到 2030 年满足电力需求将要求年度电网投资在当前 4000 亿美元的基础上增加 50%。

风力涡轮机和太阳能电池板等可再生能源的出力会随天气波动，导致能源流动难以追踪。数字孪生模型使运营商能够模拟不同条件和能源流动，进而促进了预测性维护策略和实时监控。

电网运营商还利用数字孪生进行能源管理，以检测电网何时可能过载、预测潜在中断并优化运营效率。

数字孪生在能源领域的应用正日益普及。根据《财富商业洞察》的一份报告，随着更多行业采用该技术，该市场规模预计将从 2026 年的 339.7 亿美元增长到 2034 年的 3847.9 亿美元。

随着能源运营持续扩大规模并聚焦于能源效率、降低碳排放和碳足迹，数字孪生技术对可再生能源系统日益重要。