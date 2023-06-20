在工程设计（如通过模拟避免保修问题）、生产制造（如通过传感器数据分析检测和预防故障）和售后服务（如通过社交媒体分析检测趋势）领域，数据分析的应用已经取得了很大进展。但是，即使新技术的采用为新的保修改进措施提供了支持，要追溯价值链中故障的根本原因仍然是一项艰巨的任务。此外，保修费用仍然会返还给供应商。

原因是多方面的，从信息孤岛、数据缺失、数据所有权不明确到过时的分析工具，以及最近的制造 4.0、智能工厂或物联网方法并不能完全令人满意地解决这些问题。

数字孪生体是重塑保修分析的全新利器。原因如下：数字孪生不是一个连接不同系统和不同传感器的一次性项目。这是一个过程。更具体地说，这是一个动态过程，它使真正的根本原因检测和早期检测成为可能，包括从设计、制造到销售和售后的价值链上的交叉参照警报。它收集并连接信息，使其可以相互参照，并随时进行分组分析。

数字孪生体有能力解决如下问题：“我们知道故障部件，我们大概知道这些部件安装到了哪些车辆，但我们不知道哪个供应商批次出了差错。因此，我们不能只召回受影响的车辆，我们需要召回所有可能受影响的车辆。”

当车辆的数字孪生体涵盖从设计和工程到运营孪生体的制造时，我们就拥有了所有信息，可以用于减少和避免保修。

保修管理是一个持续的过程。随着数字孪生技术的广泛应用，它将被重新定义。