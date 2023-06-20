据 Warrantyweek 报道，2021 年，全球汽车原始设备制造商支付的索赔总额达 460 亿美元。已预提 540 亿美元。这意味着根据经验，每售出一辆车，约有 630 美元要留作即将出现的保修问题之用。避免或减少保修索赔及其成本是一项巨大的挑战，因为整个价值链中都可能出现缺陷。这就是数字孪生体可以提供帮助的地方。
精益生产提高了效率，减少了材料用量，降低了成本。但这也会导致出现新的、未知的质量问题的更高风险，从而产生潜在的保修问题。随着汽车内置的软件越来越多，与软件相关的保修索赔比例也在逐年增加。现在的需要是尽早检测新的未识别故障和问题。
通常来说，软件问题可以通过无线方式轻松解决，无需召回。这样就能以客户友好和高效的方式降低软件相关保修主题的总保修成本。与此同时，过去五年中，全球索赔和应计费用的总数字变化不大。这是什么意思？
全球汽车原始设备制造商一直面临保修问题，因此其保修管理能力已相当成熟。从利用社交媒体数据了解趋势，到利用物联网数据降低工厂故障率，一些表现优异的公司正在引领利用数据解决保修问题的潮流。
我们 2020 年 IBV《数据驱动的保修重塑》强调了这一点，该报告是根据亚太地区、欧洲、美国和加拿大 11 个国家 300 位负责保修管理的汽车行业领导者的反馈意见撰写的。除其他事项外，他们还提供了保修 KPI。反馈给我们的绩效范围显示，每家公司都有改进的潜力。即使是表现优异的早期技术采用者，也有很多更好地利用数据的可能性。
在工程设计（如通过模拟避免保修问题）、生产制造（如通过传感器数据分析检测和预防故障）和售后服务（如通过社交媒体分析检测趋势）领域，数据分析的应用已经取得了很大进展。但是，即使新技术的采用为新的保修改进措施提供了支持，要追溯价值链中故障的根本原因仍然是一项艰巨的任务。此外，保修费用仍然会返还给供应商。
原因是多方面的，从信息孤岛、数据缺失、数据所有权不明确到过时的分析工具，以及最近的制造 4.0、智能工厂或物联网方法并不能完全令人满意地解决这些问题。
数字孪生体是重塑保修分析的全新利器。原因如下：数字孪生不是一个连接不同系统和不同传感器的一次性项目。这是一个过程。更具体地说，这是一个动态过程，它使真正的根本原因检测和早期检测成为可能，包括从设计、制造到销售和售后的价值链上的交叉参照警报。它收集并连接信息，使其可以相互参照，并随时进行分组分析。
数字孪生体有能力解决如下问题：“我们知道故障部件，我们大概知道这些部件安装到了哪些车辆，但我们不知道哪个供应商批次出了差错。因此，我们不能只召回受影响的车辆，我们需要召回所有可能受影响的车辆。”
当车辆的数字孪生体涵盖从设计和工程到运营孪生体的制造时，我们就拥有了所有信息，可以用于减少和避免保修。
保修管理是一个持续的过程。随着数字孪生技术的广泛应用，它将被重新定义。
